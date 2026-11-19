Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adlı eserinin ikinci telifinin Kanuni Sultan Süleyman'a sunulmasının 500'üncü yıl dönümü dolayısıyla 'Uluslararası Piri Reis ve Denizcilik Tarihi Sempozyumu' düzenlendi. Programda konuşan Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, "Kitab-ı Bahriye'nin 500'üncü yıl dönümü vesilesiyle düzenlediğimiz bu uluslararası sempozyumda yalnızca Piri Reis'i değil, denizcilik tarihinin bilinmeyenlerini de ortaya çıkarmak, bilim dünyasıyla birlikte tartışmak ve irdelemek için buradayız. Adını aldığımız Piri Reis'e, hem denizci hem de bilim insanı kimliğiyle ülkemize ve dünyaya kattıkları dolayısıyla borçlu olduğumuza inanıyorum" dedi.

Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 85 tarihçi ve bilim insanının katıldığı programda Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Selvi, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve 22'nci Deniz Kuvvetleri Komutanı (E.) Oramiral Metin Ataç, Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Bostan, akademisyenler, bilim insanları ve öğrenciler yer aldı.

KİTAB-I BAHRİYE'NİN İLK TELİF NÜSHASI YENİDEN YAYIMLANDI

Sempozyumun önemli başlıklarından biri, Kitab-ı Bahriye'nin 1521 yılında kaleme alınan birinci telif nüshasının yeniden yayımlanması oldu. Editörlüğünü Prof. Dr. İdris Bostan'ın üstlendiği eserin hazırlanmasında Doç. Dr. İlhami Danış, Doç. Dr. M. Sait Türkhan, Doç. Dr. Ahmet Üstüner ve Dr. İnci Pamuk görev aldı. Dünya kütüphanelerinde yaklaşık 45 yazma nüshası bulunan Kitab-ı Bahriye'nin 27 nüshasının birinci telife ait olduğu belirtildi. Daha önce hiç yayımlanmayan birinci telif nüshasının bilim dünyasına özgün bir kaynak olarak katkı sunması hedefleniyor.

22 OTURUMDA DENİZCİLİK TARİHİ ELE ALINACAK

Sempozyum kapsamında 22 oturum düzenlenecek. Oturumlarda Piri Reis'in yaşamı, eserleri, yaşadığı dönem ve sonrasındaki denizcilik tarihi konuları tarihçiler ve bilim insanları tarafından değerlendirilecek. Uluslararası sempozyumda Osmanlı denizciliği, haritacılık geleneği ve denizcilik tarihinin farklı dönemlerine ilişkin bilimsel bildiriler sunulacak.

PROF. DR. ARICA: BU SEMPOZYUM GENÇ ARAŞTIRMACILARA YENİ UFUKLAR AÇACAK

Programda konuşan Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, "Kitab-ı Bahriye'nin 500'üncü yıl dönümü vesilesiyle düzenlediğimiz bu uluslararası sempozyumda yalnızca Piri Reis'i değil, denizcilik tarihinin bilinmeyenlerini de ortaya çıkarmak, bilim dünyasıyla birlikte tartışmak ve irdelemek için buradayız. Adını aldığımız Piri Reis'e, hem denizci hem de bilim insanı kimliğiyle ülkemize ve dünyaya kattıkları dolayısıyla borçlu olduğumuza inanıyorum. Piri Reis Üniversitesi olarak bu sempozyumun düzenlenmesi için çok ciddi emekler harcadık. 85'in üzerinde uluslararası misafiri ağırlıyoruz. Ümit ediyorum ki bu sempozyum, özellikle genç araştırmacılara ilham veren ve yeni ufuklar açan başarılı bir organizasyon olur" dedi.

PROF. DR. AFYONCU: PİRİ REİS'İN ADINA YAKIŞIR BİR SEMPOZYUM DÜZENLENİYOR

Piri Reis Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyumun önemine değinen Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Piri Reis, Türk denizcilik tarihinde en önemli eserleri ortaya koyan isimlerden biridir. İki dünya haritası ve Kitab-ı Bahriye adlı eseri muazzamdır. Bugün burada Piri Reis Üniversitesi, Piri Reis'in adına yakışır şekilde büyük bir sempozyum düzenliyor. Yerli ve yabancı birçok önemli araştırmacı sempozyuma katılıyor. Piri Reis ve Türk denizcilik tarihi üzerine son derece kıymetli tebliğler sunuluyor. Önemli bir gelişme olarak, Kitab-ı Bahriye'nin birinci telif nüshası da basıldı. Bu nüsha daha önce yayımlanmamıştı. Çünkü eserin ikinci telif nüshası basılmıştı. Yani Piri Reis'in ilk yazdığı nüsha bugün gün yüzüne çıktı" diye konuştu.

PROF. DR. BOSTAN: PİRİ REİS, COĞRAFİ KEŞİFLER DÖNEMİNDE YAŞAMIŞ ÖNEMLİ BİR DENİZCİ

Piri Reis'in yaşamı ve denizcilik faaliyetlerine değinen Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Bostan, "Piri Reis, 500 yıl önce yaşamış çok önemli bir denizci ve deniz bilimcisidir. İki yönlü bir denizciden bahsediyoruz. Coğrafi keşifler döneminde yaşamış ve Akdeniz'i adım adım dolaşmıştır. Amcası da ünlü denizci Kemal Reis'tir. Ailece Gelibolulu bir denizci aileye mensuptur" diye konuştu.

'KİTAB-I BAHRİYE'Yİ İKİ DEFA KALEME ALDI'

Piri Reis'in en önemli eserlerinden biri olan Kitab-ı Bahriye'nin denizcilik tarihi açısından önemini belirten Prof. Dr. Bostan, "Piri Reis'in ortaya koyduğu eserlerden biri Kitab-ı Bahriye'dir. Akdeniz'in bütün adalarını, kıyılarını ve denizcilere rehberlik edecek her türlü bilgiyi ihtiva eden çok önemli bir eser meydana getirmiştir. Bu eseri iki defa kaleme almıştır. Birincisi 1521, ikincisi ise 1526 yılında yazılmıştır. Biz bugün, ikinci telif olarak adlandırdığımız Kitab-ı Bahriye'nin 500'üncü yılındayız. Ancak birinci telif nüshasının da yayınını gerçekleştirdik. Bu vesileyle bir sempozyum düzenledik" ifadelerini kullandı.

'PİRİ REİS'İN BİLİM DÜNYASINA KATKILARINI ELE ALACAĞIZ'

Sempozyumun düzenlenme amacına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Bostan, "Dünya çapında tanınan böyle önemli bir denizciyi hatırlamak ve adını taşıyan Piri Reis Üniversitesi olarak onu yeniden gündeme taşımak istiyoruz. Onun bilim dünyasına neler kattığını, bir denizci olarak ne tür faaliyetlerde bulunduğunu ve Osmanlı denizciliğinin 16'ncı yüzyıldaki konumunu anlayabilmek amacıyla bu sempozyumu düzenliyoruz. Sempozyum kapsamında Piri Reis, eserleri, yaşadığı dönem ve sonrasındaki denizciliğe ilişkin meseleler ele alınacak ve tartışılacak" dedi.

'KİTAB-I BAHRİYE'NİN BİRİNCİ TELİFİNİ 500 YIL SONRA YENİDEN YAYIMLADIK'

Sempozyumun kendileri için uzun süredir hayalini kurdukları önemli bir organizasyon olduğunu belirten Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve 22'nci Deniz Kuvvetleri Komutanı (E.) Oramiral Metin Ataç, "Piri Reis Sempozyumu, bizim için çok önemli ve hayalini kurduğumuz bir sempozyum. Uluslararası nitelikteki bu sempozyuma Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden 85 akademisyen ve araştırmacı katılıyor. Bu sempozyumun en önemli özelliği, Piri Reis'in üç eserinden biri olan Kitab-ı Bahriye'nin ikinci telifinin 500'üncü yıl dönümü vesilesiyle birinci telifinin yeniden yayımlanması oldu. Bununla ilgili bir süredir çalışıyorduk ve sonunda gerçekleştirdik. Böylece birinci telif nüshasını 500 yıl sonra yeniden yayımlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'İKİ HARİTANIN DOĞRU KISIMLARINI BİR ARAYA GETİRDİK'

Piri Reis'in 1513 ve 1528 tarihli haritaları üzerinde yürütülen çalışmaya da değinen Ataç, "Piri Reis'in ayrıca 1513 ve 1528 tarihli iki haritası bulunuyor. Bu haritaların doğru ve hatalı kısımları var. Biz de doğru kısımlarını bir araya getiriyoruz. Bunu bir bakıma Piri Reis'in vasiyeti olarak algıladık. Çünkü Piri Reis, 1513 tarihli ilk haritasında Orta Amerika bölümünü Kristof Kolomb'un kayıp haritasından aldığını belirtiyor. Ancak daha sonra bunun farkına vararak 1528 tarihli haritasını hazırlıyor. Biz de bu büyük insanın hatırasına, iki haritanın doğru kısımlarını birleştirerek tek bir doğru harita elde ettik. Bu çalışmayı Seyir ve Coğrafi Oşinografi Daire Başkanlığının desteği ve teknik yardımlarıyla gerçekleştirdik" diye konuştu.