KKTC 41. Yılını Kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

KKTC'nin Ankara Büyükelçiliğince, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri ve çok dayıda davetli katıldı.

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım 1983'te geleceğini tayin etme ve kendi kendini yönetme hakkını kullanarak çağdaş ve demokratik değerler üzerine inşa ettiği bağımsız KKTC'yi ilan ettiğini ve varoluş mücadelesini taçlandırdığını anlatan Korukoğlu, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi lideri Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın miras bıraktığı bu cumhuriyetin, halkına güven, milli davaya hayatlarını karşılıksız adayan bir neslin bugünkü ve gelecekteki nesillere armağanı olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin temellerinde Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesi, vatan sevgisi, egemenlik ve bağımsızlık iradesinin bulunduğunu kaydeden Korukoğlu, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve vatan uğrunda canlarını feda edenleri saygı ve minnetle andığını, gaziler ve kahraman halka şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

Korukoğlu, genç, çağdaş ve demokratik bir devlet olan KKTC'nin 41 yıllık kısa süre içinde sağlam kökler oluşturduğuna işaret ederek, bunun bir iftihar vesilesi olduğunu ve bu başarının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş ve demokratik ilkeler üzerine kurduğu Türkiye'nin sarsılmaz desteğiyle mümkün olduğunu vurguladı.

KKTC'nin genç ve eğitimli nüfusunun turizm ve yüksek öğrenim gibi gelişim sektörleriyle daha müreffeh bir ülke olma hedefine her türlü engellere rağmen devam edeceğini ve her zaman daha iyiye yürüyeceğini belirten Korukoğlu, ülkesinin bu konumunun yurt içindeki vatandaşların olduğu kadar Ankara dahil yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarının çabalarının da eseri olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin koşulsuz desteği en büyük dayanağımız"

Korukoğlu, Kıbrıs Türkü'nün kendi vatanında onurlu ve bir halk olarak yaşayabilme ve Türk kimliğinin koruma mücadelesinin devletin kuruluşundan da önceye dayandığına dikkati çekerek, "Kıbrıs Türkü'nün hürriyetine kavuşmasında hayati rol oynayan bir başka tarih daha vardır. Bu tarih 20 Temmuz 1974'tür. Bu tarih Mutlu Barış Harekatı'nın gerçekleştiği tarihtir. Bu sayede Kıbrıs Türk halkı, Rum-Yunan ikilisinin baskı ve zulmünden kurtularak can güvenliği ve hüviyetini kavuşmuştur. İstiklal ve istikbalimizin yılmaz savunucuları olan bizler, en kıymetli eserimiz olan devletimizi daha ileriye taşımak ve güçlendirmek için canla başla çalışmaktayız. Şüphesizdir ki her zaman ve her koşulda olduğu gibi ana vatan Türkiye'nin koşulsuz desteği en büyük dayanağımız olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Dünyada ve bölgede tarihi gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Korukoğlu, bu dönemde ana vatan Türkiye ile her alanda mükemmel ilişkileri daha da ileriye taşıyarak ulusal ve ortak çıkarlar doğrultusunda, özellikle ekonomik, savunma ve diplomatik ilişkileri geliştirdiklerini anlattı.

Korukoğlu, dünyada eşi benzeri olmayan su temin projesi, ülkenin dört bir yanında çalışmaları tamamlanan altyapı ve hastane projeleri, dijital dönüşümü tamamlayabilmek adına yapılan yatırımlar ve ayrıca gelecekte hayata geçirilmesi için çalışmaları başlatılan elektrik enterkonnekte projesinin iki ülke arasında her geçen gün gelişen ve güçlenen bağların en somut örneklerinden sadece birkaçı olduğunu ifade etti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın "Kıbrıs melesinin temelinde yatan esas sorun, adadaki iki tarafın statüsü arasında uluslararası camia tarafından yaratılan eşitsizlik ve asimetridir" sözlerine atıfta bulunan Korukoğlu, bu anlayışla Kıbrıs Türk halkının, devletinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü teşvik edilmesini içeren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın vizyonunu kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı.

"Kıbrıs Türk halkının bir devleti var"

Korukoğlu, adada var olan iki komşu devletin işbirliğini öngören bir modelin sadece Kıbrıs adasında değil, Doğu Akdeniz'de de huzur, refah ve istikrara önemli katkıları olacağına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk halkı, uluslararası toplumun devam eden haksız yaklaşımları nedeniyle izole edilmeye çalışılıyor olsa da uluslararası toplum içinde hak ettiği yeri almak için mücadelesine devam edecektir. Kıbrıs Adası'nın tek temsilcisi olma iddiasını devam ettiren Güney Kıbrıs Türk Yönetimi'nin ve onu haksız yere destekleyen ülkelerin bilmesi gereken bir hakikat vardır. Bu hakikat, Kıbrıs Türk halkının bir devleti olduğudur ve bu devletin ismi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir."

Korukoğlu, Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesinin, en çetin şartlarda bile neler yapabileceklerinin ispatı olduğunu vurgulayarak, KKTC halkının azim ve kararlılığıyla ülkelerinin uluslararası toplum tarafından tanınmasını sağlayacağını ve bundan kimsenin şüphe duymaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylülde Birleşmiş Milletler Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu KKTC'yi tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurma yönündeki çağrısını yinelediğini hatırlatan Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıdan dolayı müteşekkir olduklarını dile getirdi.

Korukoğlu, sözlerini Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın 41 yıl önceki "Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Bayramınız kutlu olsun." ifadeleriyle sonlandırdı.