KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanlarına fırsatlar sunabileceklerini söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Siz değerli iş insanları, ticaret insanlarının, turizmcilerin, sanayicilerin mutlak suretle inanıyorum ki Kıbrıs'a sizlerin gözüyle baktığınızda fırsatlar bulabileceğinize inanıyorum çünkü sürekli olarak bir gelişme vardır ve bu gelişmenin de artarak devam etmesi beklenmektedir." dedi.

15 Temmuz Milli İrade Derneğinin düzenlediği program çerçevesinde Sapanca ilçesinde bir otelde iş adamlarıyla bir araya gelen Tatar, bütün bu ambargo, izolasyon, kısıtlamalar ve birtakım engellere rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle ve Kıbrıs Türkü'nün başarısıyla son yıllarda turizmde olağanüstü başarılar kaydettiğini söyledi.

Yıllar önce Maliye Bakanlığı yaptığını, ülkede 10 bin yatağın bulunduğunu anımsatan Tatar, "Şimdi on beş yıl sonra bakıyorum 30 bin yatağı geçtik ve şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde otoritelerden, ilgili bakanlıklardan onay bekleyen 11 otel projesi sırada bekliyor." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizmdeki yatırımlarıyla üniversiteleriyle sanayi bölgeleriyle gelişmeye devam ettiğine dikkati çeken Tatar, Anadolu'dan asrın projesi olarak adlandırdıkları milyar dolarlık projeyle suyun aktarılmasına Rum tarafının bile büyük bir nimet olarak baktığını anlattı.

Suyun KKTC için büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Tatar, şöyle devam etti:

"75 milyon metreküp su sürekli olarak oraya akmaktadır. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarımını, sanayisini, turizmini elbette çok daha kolay sürdürülebilmesi için önemli bir nimet. Dolayısıyla bütün bu gelişmelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ekonomik yapı oluşmuştur. O bakımdan siz değerli iş insanları, ticaret insanlarının, turizmcilerin, sanayicilerin mutlak suretle inanıyorum ki Kıbrıs'a sizlerin gözüyle baktığınızda fırsatlar bulabileceğinize inanıyorum çünkü sürekli olarak bir gelişme vardır ve bu gelişmenin de artarak devam etmesi beklenmektedir. Ben öyle görüyorum çünkü istikrar sağlanmıştır. Özellikle yeni siyasetimiz artık federal temelde yani belirsiz bir anlaşma ve bir anlaşmanın ne zaman olacağına yönelik birtakım olumsuzlukları içinde barındıran bir dönem artık kapanmıştır. Kıbrıs'ta artık bir anlaşma olacaksa bu anlaşma iki devlete dayalı olması lazım. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti mutlak suretle bu anlaşmanın bir parçası olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti bu siyasete tam destek vermektedir. Dolayısıyla iki devletli siyasetle artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalıcılığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istikrarı ve ekonomik potansiyeli daha da pekişmiştir. O bakımdan bu kökleşmeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu sektörlerdeki başarıları daha da artacaktır. Nitekim bunun işaretlerini her gün görüyoruz."

Dünyanın her yerinden gelen yatırımcıların KKTC'de bir gelecek gördükleri için olağanüstü ilgi gösterdiğini anlatan Tatar, son aylarda Amerika, İskandinavya, İngiltere, Kazakistan, İran, Ukrayna, Rusya gibi ülkelerden çok sayıda yatırımcının KKTC'de villa, apartman dairesi, konut projesi gibi belli düzeyde yatırımları yaparak ülkenin çehresini değiştirmeye başladıklarını aktardı.

"Her zaman bizim sizlere kapımız açık"

Yabancı ülkelerden gelen yoğun yatırım talebinin ardından yasaları tekrar gözden geçirdiklerini anlatan Tatar, şunları kaydetti:

"Tarımsal arazileri koruma ve aynı anda bir yabancının alabileceği bir dönüm veya bir konut verilecek o da güvenlik soruşturması ve Bakanlar Kurulu kararıyla ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına üç konut ve daha fazla arazi alma kriterlerini getirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan bir devletin vatandaşları aynı şekilde daha fazla mal mülk alabilirler şeklinde yasaya yazdık. Dolayısıyla Türk vatandaşlarının daha fazla mal, mülk almaları da söz konusudur. Tabii bunların ayrıntıları vardır. Bunları yatırımcılar mutlak suretle danışmanlarıyla ve hukukçuları ile değerlendirebilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık bir Antalya bir Bodrum, Kuşadası, Alanya gibi gerçekten son yıllarda olağanüstü gelişme gösterdi. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti onların liginde olacağı düşüncesi içerisindeyim. O şekilde bir gelişme, o şekilde bir potansiyel var. Dolayısıyla Türkiye'nin doğal bir uzantısı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde siz değerli Sakaryalı iş insanlarının da orada fırsatlar yakalayıp bu sektörlerde birtakım yatırımlar, işbirliği veya ortaklıklar yapabileceği düşüncesindeyim. Biz her zaman oradayız. Biz sizlerin emrindeyiz. Her zaman bizim sizlere kapımız açık çünkü siz bizlerin kardeşlerisiniz. Siz bizlerin dava arkadaşlarısınız. Siz bizlerin ana vatandaki gerçekten yiğit ve her zaman hakkıyla, hukukuyla fırsatlar arayan çok değerli iş insanlarısınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sizleri her zaman görmekten duyacağımız memnuniyeti en kalbi duygularımla sizlerle paylaşıyorum. Kameralar önünde de tüm Sakaryalılara aynı duyguları da paylaşıyorum. Herkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerek turist olarak gerek öğrenci olarak ve iş insanı olarak bekliyoruz."

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz de Kıbrıs'ın milli davalarının ana taşlarından birisi olduğunu vurgulayarak, "Eğer biz Kıbrıs davasına sahip çıkmamış olsaydık, zamanında sadece Kıbrıs Türkleri'ni değil, kendi belki ülkemizin güvenliğini de büyük ölçüde tehlikeye atmış olacaktık. Dolayısıyla Kıbrıs hem Kıbrıs Türkleri'nin hem de bizim milli davamızdır ve biz bunu hep böyle kabullendik, böyle de kabullenmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci de KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a ve iş insanlarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Tatar, daha sonra iş insanlarıyla yemek yedi, hatıra fotoğrafı çektirdi.