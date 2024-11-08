KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da konferansta konuştu Açıklaması - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da konferansta konuştu Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun\'da konferansta konuştu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bu coğrafyada milli varlığımızı sürdürmek için birlikte geleceğe yürürken, aramızdaki bağların iletişim çağında daha da güçlenmesini temenni ediyorum.

08.11.2024 21:48
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bu coğrafyada milli varlığımızı sürdürmek için birlikte geleceğe yürürken, aramızdaki bağların iletişim çağında daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Çünkü biz bir bütünüz, biriz ve beraberiz." dedi.

Tatar, Ondokuz Mayıs Üniversitesince (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "KKTC'nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi" konferansındaki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Türk insanının bağımsızlığına, hürriyetine en zor koşullarda bile bedeller, şehitler vererek sahip çıkmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Milli bilinçlerini koruyabilmek adına büyük mücadele verdiklerini vurgulayan Tatar, "Hamdolsun, milletimiz hep yanımızda oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında buradan oraya öğretmenler gönderildi. Buradan oraya askeri ve siyasi yapıyı örgütleyebilmek için komutanlar, sancaktarlar gönderildi. Her yerde Kıbrıs Türkü'nün varlığını, güvenliğini koruyabilmek, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın oluşması için çok çalışmalar yapıldı." diye konuştu.

Bu çalışmaların gerçek manada milli stratejinin yansımaları olduğuna işaret eden Tatar, şunları kaydetti:

"1071 Malazgirt Savaşı, 1453 İstanbul'un fethi, 1571 Kıbrıs'ın fethi ile bu coğrafyadaki varlığımız, Güneydoğu'dan Tekirdağ ve İstanbul ötesi, en güneydeki bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türk dünyasının vazgeçilmez unsurlarındandır. Artık bizlerin soyuyla, köküyle, milli birliğiyle, değerleriyle, maneviyatıyla, kültürüyle, geçmişten gelen gönül birliğiyle Orta Asya'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan, Kafkasya'dan Anadolu'ya ve en güneydeki Türk devleti olan Akdeniz'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile büyük Türk dünyasının temel parametrelerini oluşturmaktadır. Bunlar, konuşması kolay ama binlerce yıllık büyük mücadelelerin neticesi olarak ortaya çıkmıştır."

Türk dünyasının daha da güçlü olabilmesi için dil birliğinin önemine dikkati çeken Tatar, milli birliğin güçlenebilmesi, aralarındaki potansiyel gücün pekişebilmesi için dil birliğinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Türk milletinin binlerce yıllık geleneğe sahip olduğunun altını çizen Tatar, soylu bir milletin evlatları olduklarını anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında gençlerin aldığı eğitimle milletine büyük hizmetler vereceğine inandığını dile getiren Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'mizin daha müreffeh yarınlarına imza atabilecek gençlere bu konuşmayı yapmaktan dolayı mutluluğumu paylaşıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bizlerin, sizlerin ayrılmaz, kopmaz bir parçası. Bu coğrafyada milli varlığımızı sürdürmek için birlikte geleceğe yürürken, aramızdaki bağların iletişim çağında daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Çünkü biz bir bütünüz, biriz ve beraberiz. Daha güçlüyüz, daha da güçlü olacağız. Çünkü binlerce yıllık değerlerimizle bugünlere geldik." diye konuştu.

Tatar, programın ardından OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Konferansa Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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