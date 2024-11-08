KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da konuştu Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun\'da konuştu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Artık Kıbrıs'ta federasyon meselesi kapanmıştır.

08.11.2024 14:17
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Artık Kıbrıs'ta federasyon meselesi kapanmıştır. Yani Kıbrıslı Rumlarla ortaklık cumhuriyetinin artık hiçbir anlamı kalmamıştır. Bütün fırsatlar yitirilmiştir, tüketilmiştir." dedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaretinde resmi törenle karşılanan Tatar, ardından şeref defterini imzaladı.

Ardından Valilik toplantı salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tatar, 20 Temmuz 2024'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlattı.

KKTC'nin 50. yıl dönümünü olağanüstü törenlerle kutladıklarına işaret eden Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekten olağanüstü törenlerde, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla oradan verilen mesajlar çok önemliydi. Beni hep etkileyen, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin göz bebeğidir' şeklindeki ifadesidir. Zaten gelişmelere bakıldığında artık Kıbrıs'ta yeni bir siyaset izlenmektedir. Benim 4 yılı tamamladığım cumhurbaşkanlığında Türkiye'nin desteğiyle sunduğumuz yeni siyasetimiz, artık Kıbrıs'ta federasyon meselesi kapanmıştır. Yani Kıbrıslı Rumlarla bir ortaklık cumhuriyetinin artık hiçbir anlamı kalmamıştır. Bütün fırsatlar yitirilmiştir, tüketilmiştir. Her türlü iyi niyetimize rağmen Rum tarafı her kapsamlı görüşme planını, Birleşik Devletlerin sunduğu, hepsine ret oyunu kullanmıştır." dedi.

İki devletli çözüm istediklerini vurgulayan Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'nin, Kıbrıs Türklerinin kendi devleti ve bağımsızlığının, özgürlüğün, hürriyetinin sembolü olarak oradaki Kıbrıs Türk halkının özden gelen, yani uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan, oradaki 500 yıllık tarihiyle, geçmişiyle, verdiği mücadeleleriyle ayrı bir halk olarak kendi geleceğini tayin etme hakkı vardır. Kıbrıs Türk halkı artık bu yolu kendi devletiyle yürüyebileceğini, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik, jeostratejik, güvenlik meselelerine ve gelişmelere baktığımızda artık zaten bunun böyle olması gerektiğini... Çünkü Kıbrıs, sadece Türkiye'den 40 mil uzakta. O kadar yakın ki sabah kalktığınızda Toroslar'ı görürsünüz. Bu taraftan, Türkiye'den baktığınızda Beşparmak Dağları'nı görürsünüz." diye konuştu.

Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 3 bin 800 kilometrekare kendi toprak bütünlüğünün kat ve kat fazlası denizde, yani Mavi Vatan'da hakkı vardır. Tabii Mavi Vatan'ın tam üstünde Gök Vatan dediğimiz hava sahasındaki haklarımız, buna bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki ilişkilere binaen hem Mavi Vatan'da, Akdeniz'de hem hava sahasında ulusal çıkar ve milli menfaatlerimiz bakımından bambaşka bir coğrafyaya sahip olduğumuzu, bunun büyük potansiyel olduğunu Kırgızistan'da katıldığım Türk Devletleri Teşkilatı'nın toplantısında ifade ettim. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti toprağıyla, deniz yetki alanlarıyla, hava sahasıyla artık tüm Türk dünyasına çok şeyler katabilecek potansiyele sahiptir." açıklamasında bulundu.

"KKTC'yi tanıtmak için her gün her yerde çalışıyoruz, uğraşıyoruz"

KKTC'yi dünyada tanıtmak istediklerinin altını çizen Tatar, şöyle devam etti:

"KKTCyi tanıtmak için her gün her yerde çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Dünyanın vicdanına kalmış olabilir ama bizim vicdanımızda biz ayrı bir halkız, ayrı bir devletiz ve bağımsızlığımızı çoktan kazanmışız. Çünkü onu hak ettik. Hep söylediğim şey vardır. Bizim arkamızda 85 milyonluk Anadolu Türkiye Cumhuriyeti vardır. Anadolu Türkiye Cumhuriyeti'nin bizleri tanıması, zaten şu kadar ülkeye değerdir. Kırgızistan'da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Dünyaya tekrar oradan çağrısını yapmıştır. Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıkların bir an evvel son bulması, ambargo ve izolasyonların kaldırılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması için gerekli diplomatik, ekonomik ve siyasi ilişkilerin Kıbrıs Türk halkıyla kurulması gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanı'mız yine ifade etmiştir. Bütün Türk dünyası esasında bunu desteklemektedir. İslam ülkeleri arasında da çok sayıda ülke bizi desteklemektedir ama maalesef ne demiş yine Sayın Cumhurbaşkanı'mız? 'Dünya beşten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkündür'. Adaletsiz bir dünyada yaşadığımızı BM'nin Genel Sekreteri kendisi ifade etmiştir."

"Türkiye ile aramızdaki bağların kopartılması için her türlü oyunu oynamaktadırlar"

Bütün Türk devletleriyle ilişkileri bulunduğuna dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:

"Ancak hepsinin üzerinde çeşitli baskılar var. 'İşte bekleyiniz, şu olacak, bu olacak' diyorlar Batı ülkeleri, özellikle Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nde kim var? Yunanistan var. Kim var? Kıbrıs Rum yönetimi var. Onlar Avrupa Birliği'ni etkiliyor ve Kıbrıs'ta birleşik bir Kıbrıs için hala umutlarını yitirmemişler. 'Sakın ola Kuzey Kıbrıs'ı tanımayınız. Çünkü Kıbrıs'ın geleceği birleşik Kıbrıs'tır. Birleşik Kıbrıs olunca tamamıyla Kuzey ve Güney Avrupa Birliği'nin parçası olacak. Dolayısıyla bu da Kıbrıslı Türkler için daha iyi olacak' şeklinde konuşmaktadırlar. Türkiye ile aramızdaki bağların kopartılması için her türlü oyunu oynamaktadırlar. Dolayısıyla birtakım tehditler, yaklaşımlarla bizim tanınmamız gecikmektedir fakat şu bir gerçektir; Kıbrıs'ta iki halk vardır, iki devlet vardır, iki demokrasi vardır. Bundan da geri dönüş yoktur. Biz kendimizi tanıtmaya, anlatmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla böylesine büyük bir mücadelenin içerisinde olan Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman umudunu yitirmeden Kuzey Kıbrıs'ı tanıtmak için her türlü fedakarlığı yapacaktır ve yapmaktadır."

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın da bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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