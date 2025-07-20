KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığında canlı bağlantılarla gerçekleştirilecek açılış ve temel atma törenlerine katılacak, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki tören ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'ne iştirak edecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Konya/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulunun açılış programına katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(Muş/10.00/11.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lefkoşa Devlet Hastanesinin temel atma törenine katılacak.

(KKTC/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katılacak.

(KKTC/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51'inci yıl dönümü etkinlikleri ve askeri geçit töreni düzenlenecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'nin Süveyda ilindeki çatışmaların ardından sağlanan ateşkes süreci, Bedevi Araplara yönelik yeniden başlayan şiddet olayları, İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları ve gelişmelerin siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Süveyda/Şam/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin Japonya'daki üçüncü haftasında dördüncü ve son maçını Arjantin ile yapacak.

(Chiba/05.00)

2- Galatasaray, Summer Series Upper Austria turnuvası kapsamındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile Raiffeisen Arena'da karşı karşıya gelecek.

(Linz/20.30) (Fotoğraflı)

3- Fenerbahçe Futbol Takımı, Portekiz'de devam eden yeni sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Portekiz ekibi Uniao de Leiria ile karşılaşacak.

(Albufeira/22.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.