KKTC\'de İsias Otel Davası İçin Sokağa Çıktılar: "Bir Tek Andımız Var Bu Çocukları Aramızdan Alan Katillerin Ömür Boyu Ceza Almaları"

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Otel davasında karar duruşması 24 Aralık'ta görülecek. KKTC'li öğrencilerin aileleri, Gazimağusa'da "Adalet için ses ver" etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "Bir tek andımız var bu çocukları aramızdan alan katillerin Türkiye Cumhuriyeti adaleti içerisinde olası kastla ömür boyu ceza almalarıdır" dedi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel de sanıkların "olası kast" suçundan ceza alana kadar mücadele edeceklerini söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "İsias ortak davamızdır ve adaletin yerini bulmasıyla bu dava neticelendirilmelidir" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının karar duruşması 24 Aralık'ta Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Karar duruşması öncesi KKTC'li öğrencilerin aileleri Gazimağusa Namık Kemal Meydanı'nda "Adalet için ses ver" etkinliği düzenledi. Tur rehberlerinin aileleri ve arkadaşları da Türkiye'nin çeşitli illerinde basın açıklaması yaptı. İsias Otel'de yakınlarını kaybedenler sanıkların "olası kast" suçundan yargılanmasını talep etti.

Gazimağusa'dki etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Tufan Erhürman, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ve yüzlerce vatandaş katıldı.

"Şampiyon melekler takımımız sizi asla unutmayacağız", "Şampiyon melekler için adalet", "Deprem sanıkları olası kast ile yargılanmalı" yazılı pankart taşıyan vatandaşlar, "Adalet olası kastla gelecek", "İsias ortak davamızdır" ve "Meleklere verilmiş sözümüz var" sloganı attı. Etkinlikte konuşmalardan öne çıkanlar şöyle:

"İsias ortak davamızdır"

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel: Adalet kuvvetli, kuvvetli olan ise adil olmalı. Devletin amacı adalet olmalıdır. İsias, asrın davasıdır. İsias, bu kokuşmuşluğun, çürümüşlüğün, yolsuzluğun, hırsızlığın, rant düzeninin özetidir. İsias'ta öğretmenlerimizi ve çocuklarımızı kaybettik. İsas ortak davamızdır.

CTP Genel Başkanı Tufan Tufan Erhürman: Burada koca yürekli insanlarla birlikteyiz. Bu olayın başından beri acılarını içlerine gömüp adaletin peşinde koşan ailelerimizle birlikteyiz. Hepimiz biliyorduk ki bu adalet mücadelesi kolay olmayacak. Ne olursa olsun bu acı içimizden hiç gitmeyecek. Bu adalet mücadelesi de hiçbir zaman geride kalmayacak. Eninde sonunda adalete ulaşacağız, buna yürekten inanıyorum.

KKTC Baro Başkanı Hasan Esendağlı: 6 Şubat'ta İsias denen ölüm tuzağında kaybettiğimiz çocuklarımızı, arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi sevgiyle ve rahmetle anıyorum. Bu yargı mücadelesi sonucundan bağımsız olarak kayıplarımızı ölümsüz kıldı. Onlar için verilen bu mücadele, onlar için oluşturulan bu birlik Kıbrıs Türk toplumunun tarihine geçecek. Davanın sonucunda Türkiye'nin tarihine olumlu etki edecek bir sonuca vesile olacak. En azından kayıplarımız yattıkları yerden geleceğe ışık tutacaklar. Davamız kritik bir aşamada. 2 günlük yoğun ve stresli bir duruşma programı bizi bekliyor. Neticesinin vicdanları rahatlatacak bir sonuç olması için mücadele veriyoruz.

"Bir tek andımız var bu çocukları aramızdan alan katillerin olası kastla ömür boyu ceza almalarıdır"

İsias Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu: Bu davanın son ve önemli aşamasında bir araya geldik. Bu davaya 'İsias ortak davamızdır' diyoruz. Çünkü bu davanın emsal olmasını istiyoruz. Hem Şampiyon Meleklerimiz için hem de Türkiye Cumhuriyeti için... Malzemede çalan, projesini dahi onaylatmayan, kaçak yapı yapan, kolon kesenlerin en ağır ceza almasını istiyoruz. Sonuna kadar bu davayı takip edeceğiz. Biz bu davanın asrın davasını olmasını istiyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Olası kastın gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Ahmet Bozkurt ve ailesini lanetliyorum. Mahkemede söylediği yalanları lanetliyorum. 'Kalıcı bir eser bıraktım' diyor. Sen kalıcı bir mezar bıraktın. Bu dava da senin mezarın olacak.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu: Karlı bir Adıyaman sabahında meleklerimizi aramızdan ayırdılar. Onları enkazın altında bıraktılar. Ailelerin feryadını en yakından görünen biri olarak Kıbrıs Türk halkının 1974 sonrası birleştiği tek konuydu. Kimseyi geride bırakmadık onları istediğimiz gibi getiremedik. Onlar melek oldu, onlar aramızdan ayrıldı. Kıbrıs Türk halkı yandı. Burada artık insanlar eskisi gibi gülmüyor. Bir tek andımız var bu çocukları aramızdan alan katillerin Türkiye Cumhuriyeti adaleti içerisinde olası kastla ömür boyu ceza almalarıdır.

"Olası kast gelecek"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel: 6 Şubat 2023 yılından beri hep birlikte acı çekiyoruz. Asrın felaketi yaşandığından günden beri KKTC'de yaşayan halkımız tek vücut oldu. Tüm kesimlerimiz bu mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz. Bu mücadele Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak mücadelesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Olası kast inşallah gelecek ve Kıbrıs halkıda bir nebze de olsa huzura erer. Durmak yok, mücadelemize devam edeceğiz, ta ki hedeflediğimiz olası kastı alana kadar.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Bu akşam Namık Kemal Meydanı tarihinin en hüzünlü akşamlarından bir tanesini yaşıyor. Bu kadar yüreğin parçalandığı Kıbrıs Türk halkı 6 Şubat'tan beri bu acıyı yüreklerde taşıyor. İsias ortak davamızdır. Adalet için, sesimizin duyulması için hep birlikte adeta parçalanıyoruz. Buradan verilen ses adaletin yerini bulabilmesi içindir. Evlatlarımızı, öğretmenlerimizi geri getirmemiz, Anavatan'da hayatını kaybeden on binleri geri getirmek mümkün değil. Biz buradan bu sesi verirken, biz Türk adaletine güveniyoruz. Doğru kararın çıkacağına inanıyoruz. İsias ortak davamızdır ve adaletin yerini bulmasıyla bu dava neticelendirilmelidir.

"Şampiyonlarımız ölmez, adalet asla susmaz"

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı ve İsias Otel'de Selin Karakaya'nın annesi Ruşen Yücesoylu Karakaya, şöyle konuştu:

"Bugün burada, her biri ışığıyla hayatlarımıza dokunan, 6 Şubat 2023 gecesi aramızdan koparılan şampiyon meleklerimiz için toplandık. Onları bir kez daha anmak, adalet arayışımızdaki kararlılığımızı haykırmak ve her birini yüreklerimizde yaşatmak için buradayız. Meleklerimiz sadece bir isim ya da birer fotoğraf karesi değil; her biri bir hayaldi, bir sevgiydi, bir ışık kaynağıydı. Bugün onların her birini bize kattıkları güzelliklerle, bıraktıkları izlerle hatırlayarak, sesleniyoruz.

Selin ve Serin kararlılıkları ve lider ruhlarıyla hem sahada hem hayatlarında birer yıldızdılar. Adalet mücadelemizin öncüsü, rehberimiz olacaklar. Sahil ve Asya tertemiz gülüşleriyle, her daim pozitif enerjisiyle çevresine mutluluk saçan birer melektiler. Onların ışığını, bu karanlık davada rehberimiz yapacağız. Lavin ve Nehir ailesine ve arkadaşlarına sevgi dolu birer kalptiler. Onların azmi, bize güç vermeye devam ediyor. Hayal ve Perihan, hayalleri olan birer genç kızdılar. Bugün, onların hayalleri bizim adalet mücadelemize yön veriyor. Abide ve Nazife, birbirinden kopmayan iki kardeş. Onların kardeş sevgisi ve bağlılığı, bizi bir arada tutan güçtür. Elvin, Ecem ve Havin, insan sevgisiyle dolu birer yürektiler. onların sevgisi, mücadelemizin kalbinde atıyor. Mehmet Arif, Aykan ve Hasan aslan yürekli delikanlılarımız. Cesareti ve heyecanı hayatı dolu dolu yaşamayı öğretiyordu. Bugün onların cesaretiyle haykırıyoruz: Adalet istiyoruz.

Atakan, Mert ve Kağan Selim genç yaşlarına rağmen hayata neşe ve umut katan birer evlattılar. Onların umudu, bizleri ayakta tutuyor. Aras, mavinin en güzeli. İzcan ve Mustafa, hayatı sanat gibi yaşayan bu güzel yürekler, bugün bizlere hayatın değerini bir kez daha öğretiyor. Alp ve Doruk, ağır başlılığı ve güvenilirliği ile herkesin sevgisini kazanmış birer delikanlıydılar. Bugün onların güven veren varlığını hissediyoruz. Özgür ve Fahri, yeteneği ve zekasıyla ailesinin ve arkadaşlarının gururuydular. Onların özgür ruhu, adalet mücadelemizde bizlere yol gösteriyor. Osman, hırsı ve disipliniyle öğrencileri için bir örnekti. Bugün onun azmiyle hiçbir engelden yılmıyoruz. Pamir, İbrahim ve Ali özverili birer öğretmen, fedakar bir yol göstericisiydiler. Öğrencilerinin hayatlarına dokundukları gibi, bizlere de insan olmanın değerini öğrettiler. Havva, Bedriye, Mülkiye ve Duygu hayat dolu birer anne. Sevgi dolu kalpleriyle ailesini ve çevresini hep sıcak tutardılar. Onların sevgisini mücadelemizde hissediyoruz. Evren, fedakarlığı ve sabrıyla herkese örnek olan bir baba. Rehber gençlerimiz sevgi dolu kalpleriyle geleceğimizdiler. Bugün onların sabrı, inancı ve enerjisi ile kararlıyız.

Tek tek yüreğimizde yaşattığımız tüm meleklerimiz için sesleniyoruz: Sizi asla unutmayacağız. Söz veriyoruz, adalet mücadelenizden dönmeyeceğiz. Her biri için buradayız. Her birinin hayalleri, anıları ve ışığı için kararlılıkla yürüyoruz. Suçlular hak ettikleri cezayı alana kadar durmayacağız. Adalet, onların isimlerini sonsuza dek yaşatacak. Biz bir aradayız, tek yüreğiz ve sonuna kadar burada olacağız. Çünkü şampiyonlarımız ölmez, adalet asla susmaz."

Ne olmuştu?

Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan Grand İsias Otel, KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olmuştu. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otel sahibi tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız ile tutuksuz 8 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı. 3 Aralık'ta görülen duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanıkların "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Öte yandan Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi'ndeki 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermiş ancak iddianame hazırlanmamıştı.