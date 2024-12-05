KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: Ana vatanımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: Ana vatanımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "KKTC'nin daha ileriye, daha güzel günlere gidebilmesi için ana vatanımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

05.12.2024 21:47
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "KKTC'nin daha ileriye, daha güzel günlere gidebilmesi için ana vatanımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Öztürkler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kurtulmuş'un daveti üzerine Türkiye'ye geldiklerini belirten Öztürkler, burada olmaktan onur duyduklarını ifade etti.

Gün boyunca hem ikili görüşmelerde hem de heyetler arası görüşmelerde KKTC Cumhuriyet Meclisi ile TBMM arasında yapılacak yasama, denetim, parlamenter hizmetler konusunda işbirliklerinin yanı sıra Türkiye'nin bilgi ve donanımından yararlanma konusundaki işbirlikleri üzerine konuştuklarını dile getiren Öztürkler, yetkililere teşekkür etti.

KKTC'nin 41. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Öztürkler, "KKTC'nin daha ileriye, daha güzel günlere gidebilmesi için ana vatanımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Öztürkler, bu konuda Kurtulmuş'tan da teyit aldıklarını belirterek, iki ülke arasındaki mali, iktisadi konulardaki anlaşmalara değindi. Öztürkler, Türkiye'nin KKTC'ye ciddi destekleri olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Bu konudaki devamlılığın önemine dikkati çeken Öztürkler, "Ana vatanımızın değerli Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 3 kez 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın' çağrısı, bunun yanında 'Diplomatik, siyasi ve ekonomik işbirlikleri yapın' çağrısı, bizler için çok önemli ve değerlidir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'mizin değerli Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerimizi bildirmek istiyorum." dedi.

Öztürkler, KKTC'nin temsiliyeti konusunda Türkiye'nin de destekleriyle önemli adımlar atıldığını belirterek, ülkesinin 2022'den itibaren Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki gözlemci üyeliğinin önemine işaret etti.

Küresel sistemin zor dönemlerden geçtiğini dile getiren Öztürkler, Gazze'deki soykırımı örnek gösterdi ve bunun bitmesi çağrısında bulundu.

Öztürkler, Türkiye'nin ve KKTC'nin güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu yaşanan çatışmaları, bu yaşanan iç savaşları gördükçe, ana vatanımızın desteğinin ve garantörlüğünün ne kadar önemli olduğunun bir kez daha burada altını çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Ersin Tatar'ın Türkiye ile birlikte eş güdüm içinde yürütmüş olduğu Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesine yönelik yeni vizyonumuza desteğimiz tamdır, bunu da buradan belirtmek istedim."

Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2 yıllık bekleme sürecinin ardından İsrail'den "Demir Kubbe" hava savunma sistemini teslim aldığı iddialarına ilişkin, "Bu konuda net bir bilgi yok, ama basında birtakım yansıyan noktalar var. Bizim için önemli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenli olarak devam edebilmesidir. Ana vatanımız bizim yanımızda, güvenlik noktasında bir sıkıntımız yok." dedi.

Türkiye ile ülkesinin tanınması konusunda çalıştıklarını belirten Öztürkler, Birleşmiş Milletlerin KKTC'ye yönelik kararlarını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: Ana vatanımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika

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