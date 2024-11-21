KKTC, Türk Dünyası'nın Akdeniz Kapısı - Son Dakika
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KKTC, Türk Dünyası'nın Akdeniz Kapısı

KKTC, Türk Dünyası\'nın Akdeniz Kapısı

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin ekonomik büyüme ve turizm potansiyelini vurguladı.

21.11.2024 21:47
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bağımsız bir Türk devleti olan KKTC; limanlarıyla, hava sahasındaki etkinliğiyle, Mavi Vatan'ın değeriyle ve lojistik üs olma kapasitesiyle bütün Türk dünyasının Akdeniz'e açılan kapısıdır." dedi.

Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilciliğinde, Belçika'daki Türk iş dünyası temsilcileriyle düzenlediği toplantıda konuştu.

KKTC'nin kendisine özel siyasi meseleleri olduğunu belirten Tatar, "Dünya bizi tam anlamıyla tanımadığı ve hala üzerimizde ambargolar olduğu için birtakım sıkıntılar vardır ama buna rağmen 1974'ten bu yana süreli olarak ekonomik büyüme ve gelişme yaşanıyor." diye konuştu.

"20'den fazla 5 yıldız ve üzeri otelimiz bulunuyor"

Tatar, KKTC'de özellikle turizm sektörünün çok geliştiğini kaydederek "Yatak kapasitemiz 30 bini geçti. 20'den fazla 5 yıldız ve üzeri otelimiz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

KKTC'ye geçmişte çok az sayıda uçak seferi düzenlendiğini anımsatan Tatar, "Artık, İstanbul'dan Ercan Havalimanı'na günde 12 sefer, Ankara'dan da günde 6 sefer yapılıyor." dedi.

Tatar, Türkiye'nin çeşitli illerindeki havalimanlarından da sıklıkla KKTC'ye uçuş olduğuna işaret ederek halihazırda yılda 2 milyon geliş, 2 milyon dönüş yolcuğu yapıldığını, bunun 10 yıl sonra 6-7 milyona ulaşmasını beklediğini söyledi.

Havalimanı kapasitesi arttı

Ercan Havalimanı'nı geliştirdiklerini aktaran Tatar, yıllık kapasitenin 2 milyondan 10 milyona yükseltildiğini, ayrılan rezervlerle de bu kapasitenin kısa sürede 15 milyona yükseltilebileceğini vurguladı.

Tatar, turizm ve eğitime ilave olarak KKTC'ye gelen suyla tarımsak faaliyetlerin de geliştiğini anlattı.

KKTC'de yer alan Yakın Doğu Üniversitesinde "Günsel" isimli elektrikli otomobil üretildiğini vurgulayan Tatar, yazılım çalışmalarında da önemli ilerleme olduğunu belirtti.

Tatar, "KKTC bir marka değeri olmuştur. Dünyadaki ilk 1000 üniversite arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olmak üzere üç üniversitemiz var." dedi.

"Karşı tarafın haksız uygulamalarına rağmen bağımsız bir Türk devleti olarak yerimizi alıyoruz." diyen Tatar, Kıbrıs'ta 50 yıldır barış, huzur ve güvenlik olduğunu vurguladı.

Tatar, ekonomik gelişmede uluslararası yatırımların önemine işaret ederek "KKTC, izolasyon ve ambargolar kalkarsa bir o kadar daha büyür ve gelişir." ifadesini kullandı.

KKTC'nin iklimi, havası, yeşili, mavisi ve coğrafi konumuyla çok avantajlı bir cazibe merkezi olduğunu söyleyen Tatar, "Bugün, Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olan KKTC, limanlarıyla, hava sahasındaki etkinliğiyle, mavi vatanın değeriyle ve lojistik üs olma kapasitesiyle bütün Türk dünyasının Akdeniz'e açılan kapısıdır." diye konuştu.

"Daima KKTC'nin yanındayız"

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal da "Türkiye olarak daima KKTC'nin, Kıbrıs Türkü'nün yanındayız. Milli davamız Kıbrıs meselesine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

"Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Ada'nın gerçeklerini esas alan bir yaklaşımla mümkündür." diyen Uysal, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden tescil edilmesinin çözümün anahtarı olacağını belirtti.

Uysal, "KKTC Cumhurbaşkanlığının ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunu kuvvetle destekliyoruz. İzolasyonlara son verilmesi, Kıbrıs Türkü'nün çoktan hak ettiği statünün bir an önce kabul edilmesi ayrıca geçmişte verilen sözlerin tutulması haksız ve hukuksuz engellemelerin kaldırılması bir zarurettir." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Adası'nda çözümün bölgesel istikrar ve refaha da katkıda bulunacağını anlatan Uysal, Türkiye'nin ana vatan ve garantör olarak Kıbrıs Türk halkının hürriyetini, hukukunu ve refahını muhafazası yönündeki tarihi sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, KKTC Brüksel Temsilcisi Büyükelçi Ayda Soylu, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim ile TOBB, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk Hava Yolları (THY), Türk Özel Sektör Derneği (TÖSED), Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Akdeniz, Brüksel, Turizm, Güncel, Dünya, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC, Türk Dünyası'nın Akdeniz Kapısı - Son Dakika

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