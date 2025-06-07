Kocaeli'de 41. Geleneksel Kent Bayramlaşması - Son Dakika
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Kocaeli'de 41. Geleneksel Kent Bayramlaşması

Kocaeli\'de 41. Geleneksel Kent Bayramlaşması
07.06.2025 17:38
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Vali Aktaş, bayramda birlik vurgusu yaparak, Gazze'deki acıları unutmadıklarını belirtti.

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince 41. Geleneksel Kent Bayramlaşması programı düzenlendi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali İlhami Aktaş, katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, 41. Geleneksel Kent Bayramlaşması'nın ayrı bir anlam ifade ettiği söyledi.

Kurban Bayramı'nın Türkiye'de en güzel şekilde kutlanmasını dileyen Aktaş, "İnşallah bu bayramlar ülkemizde güzelce kutlandığı gibi mazlum coğrafyalara da zulüm altındaki coğrafyalara da en kısa zamanda bayramlar gelir, oralarda da en az bu kadar güzel bayramlar yapılır." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazze'de yaşananlar nedeniyle buruk bir bayram geçirdiklerini dile getirerek, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocukların, bulunabilirse kefenle mezara konulduğunu söyledi.

Müslümanların bir vücudun uzuvları gibi olduğunu belirten Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle bir günde Filistin'deki kardeşlerimiz büyük bir zulüm altındayken, evet bayram ediyoruz ama bayramı da biraz buruk, içimizde heyecan duyamadan, neşeyle, kahkahayla, şen şakrak bir kutlama da yapamıyoruz. Neşelenemiyorum ben, kendi adıma onu söyleyeyim. Oradaki kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissederken burada davul zurna, eğlenme şansımız maalesef yok. İnşallah öyle güzel günler gelir ki gençlerimizin bu güzel gösterilerini, güzel hazırlıklarını büyük bir gururla hep birlikte eğlenerek bütün buradaki hazirun katılarak hep birlikte kutlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükakın, bayramın kardeşlik, birlik, beraberlik, kucaklaşma ve küslerin barışması anlamına geldiğini belirterek, farkına varmadan kırdığı, gönlünü almayı eksik unuttuğu kişiler varsa hepsinden helallik istedi.

Bilerek bu kentin insanı kırma niyeti hiç olmadığını ifade eden Büyükakın, "Allah bu millete dünyada barışı, kardeşliği, huzuru getirecek gücü, kuvveti yeniden versin inşallah. Dünyanın mazlum coğrafyalarına bu millet yeniden nizam versin. O günler yakındır diye inanıyorum. O günlerin müjdecisi, bazı haberleri aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin de herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, katılımcılarla bayramlaştı.

Programa, Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, AK Parti İl Başkanvekili Alper Doğan, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, İYİ Parti İl Başkanı Kamil Şirin, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de 41. Geleneksel Kent Bayramlaşması - Son Dakika

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