Kocaeli'de Kadınları Darbeden Şüpheliler Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de Kadınları Darbeden Şüpheliler Gözaltına Alındı

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Kocaeli'nin Körfez ve İzmit ilçelerinde farklı tarihlerde R.S., A.T.S ve C.S. isimli kadınları darbeden B.K. ve G.K. isimli kadınlar gözaltına alındı. Şüphelilerin darbettiği mağdurları cep telefonu ile kaydettiği görüntüler sosyal medyada yer aldı.

10.06.2024 18:42
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KOCAELİ'nin Körfez ve İzmit ilçelerinde farklı tarihlerde R.S., A.T.S ve C.S. isimli kadınları darbeden B.K. ve G.K. isimli kadınlar gözaltına alındı. Şüphelilerin darbettiği mağdurları cep telefonu ile kaydettiği görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Kocaeli'nin Körfez ve İzmit ilçelerinde farklı tarihlerde çok sayıda kadının darbedilme görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Mağdurlar R.S., A.T.S ve C.S.'yi darbedenlerin B.K. ve G.K. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapılan operasyonla 'darp', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan gözaltına alınan B.K. ve G.K. ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

'BENİM YÜZÜMÜ SAKIN UNUTMA'

Öte yandan farklı tarihlerde çekilen görüntülerde şüphelilerden birinin hem evde hem de sokak ortasında bir erkek ismini söyleyerek mağdurları darbettiği anlar yer aldı. Mağdurun darbettiği esnada 'Abla elim kesiliyor bırak' dediği anlar da şüphelinin kamerasına yansıdı. Bir başkasını darp eden şüpheli ise mağdura "Benim yüzümü sakın unutma" dediği anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kocaeli\'de Kadınları Darbeden Şüpheliler Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA

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