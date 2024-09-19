Kocaeli\'de Otomobil Çarpan Adam Hayatını Kaybetti

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KOCAELİ'de evine 100 metre kala yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Yunus Kamber (49), hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, polis plakasını olay yerinde düşürüp kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Tuzla'da tersanede işten çıktıktan sonra evine giden 3 çocuk babası Yunus Kamber'e, yolun karşısına geçerken Yavuz M. yönetimindeki 34 FU 4746 plakalı otomobil çarptı. Plakası kaza yerinde düşen aracın sürücüsü, hızla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kamber'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamber'in cenazesi, inceleme sonrası morga götürüldü. Polis, Yavuz M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.