Jiletle çevreye rahatsızlık verdi, sonrası korkunç

08.10.2025 02:29  Güncelleme: 09:06
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jiletle kendine zarar veren ve çevresindekilere de rahatsızlık veren Özgür Şahin (46), çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jiletle kendine zarar verdiği iddia edilen 46 yaşındaki Özgür Şahin, çevresindekilere rahatsızlık vermesi üzerine çıkan tartışmada tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

TAŞKINLIK ÇIKARDI, SİLAHLA VURULDU

Olay, saat 22.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi'nde meydana geldi. Elinde jiletle kendine zarar veren Özgür Şahin, taşkınlık yaparak çevresindekileri de rahatsız etti. Şahin ile 3 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında tabanca ile vurulan Özgür Şahin, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Şahin, İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin, burada yapılan müdahalelere rağmen, kurtarılamadı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheli 3 kişiyi yakaladı. Olay yerindeki bir araç da incelenmek üzere etrafı şerit ile çevrildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, polis, araçta ve cadde üzerinde çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

