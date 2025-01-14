Kocaeli Halkevi Binasi, Gençlik Merkezi Olarak Yeniden Açıldı

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KOCAELİ'de Cumhuriyet döneminin ilk eserlerinden biri olan ve kent kültürü açısından büyük öneme sahip Halkevi binası, 2020 yılında restorasyon için boşaltıldı. Yapılan çalışmaların ardından bina, bugün 'Halkevi Gençlik Merkezi' olarak yeniden faaliyete alındı.

Temeli 1937 yılında atılan ve 1941 yılında açılışı yapılan, Adana Halkevi Binası ve Ankara Opera Binası ile Türkiye'deki ilk 3 örnekten birisi olarak, Cumhuriyet döneminin eserlerinden biri olarak kabul edilen Halkevi binasının 2020 yılında yenilenmesi kararı alındı. Gebze Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen rapor sonucunda, mevcut binanın yıkılmadan güçlendirilmesi ve onarılması kararı alındı.

2024 yılının temmuz ayında restorasyon çalışmaları tamamlanan bina, restorasyonu yapan firmadan Kocaeli Valiliği'ne daha sonra da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildi. Daha önce halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulu olarak kullanılan bina yapılan çalışmaların ardından gençlik merkezine dönüştürüldü. İçerisinde bulunan kütüphaneye Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ismi verilirken, açılış ise vefatının yıl dönümü olan 14 Ocak tarihine denk getirildi. Bugün düzenlenen açılış törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı tarafından yönetilen tiyatro oyunu sergilendi.

'BURADA ASIL FONKSİYON GENÇLERE DÖNÜK FONKSİYON'

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, süreci anlattı. Büyükakın, "Bu tür projelerin, binaların yapılması bir zorluktur, bunu başarmak çok büyük bir şeydir ama devamında içini fonksiyonlandırmak, işletmesini sağlamak, devamını getirmek, sadece yapmak değil sürdürmek de önemlidir. Bu bina, bir ortak hizmet projesi olarak şehre hizmet etmiş olacak. Şehrimizde şu ana kadar yapılan kütüphanelerin 9'uncusu devreye alındı. Ben gençlerle bir araya geldiğim bütün programlarda hep yeni tür kütüphaneler için kendilerinden talep gördüm" dedi. Binanın ismiyle ilgili de konuşan Büyükakın, "Halkevi'nin adının değiştirilmesi mümkün değil ama yeni fonksiyonlarla birleştirilmesi mümkün. Adı yine 'Halkevi' ama 'Halkevi Gençlik Merkezi.' Çünkü burada asıl fonksiyon gençlere dönük fonksiyon. İçindeki kütüphanenin ismi ise başka bir anlam taşıyor" dedi.

'İNŞALLAH GENÇLERİMİZ İÇİN GÜZEL BİR BULUŞMA, AKTİVİTE YERİ OLUR'

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, binanın restore edilmek için seçilmiş güzel bir eser olduğunu belirterek, "İnşallah yeni fonksiyonlarla gençlerimiz için güzel bir buluşma, aktivite yeri olur. Kütüphanesi ve diğer fonksiyonlarıyla onlar için de hayatları boyunca hem ileriye yönelik hazırlanmaları için destek olabilecek bir fonksiyon olmakla beraber onların da çok güzel anılarının olduğu, dolu dolu günlerini geçireceği bir mekan olur" dedi.