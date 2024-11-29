Kocaeli Sanayi Odası Yeni Binasını Açtı, Sürdürülebilirlik Ödülleri Sahiplerini Buldu

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KOCAELİ Sanayi Odası'nın (KSO) yeni binasının açılış ve ödül töreni Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu Kocaeli'nin vergi konusunda 69 kente eşit olduğunu söyledi.

KSO'nun yeni binasının açılışı ve Sürdürülebilirlik Performans Ödülleri Töreni odanın yeni binasında gerçekleştirildi. Açılış ve ödül töreninin bir arada olduğu programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve yönetimi ile davetliler katıldı.

'KOCAELİ 69 KENTE EŞİT'

Programda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOBB veri tabanında 4 bin üründe en çok üretim kapasitesine sahip iller içerisinde Kocaeli'miz 788 üründe ilk 3 arasında yer almaktadır. OSB'ler, TEKNOPARK'lar, serbest bölgeler, üniversiteler ve limanıyla komple bir üretim ve ihracat merkezi konumdadır. Kocaeli kazanınca Türkiye de kazanmaktadır. 69 ilin vergi gelirlerinin toplamından daha fazla vergiyi Kocaeli'miz ödüyor. Yani 1 Kocaeli 69 ile eşit" dedi.

'DENİZİN DOLMASIYLA OLURSA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ HİÇBİR ANLAMI KALMIYOR'

Sanayicilere seslenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Lojistik meselesi bu kentin en hayati meselelerinden bir tanesi. Bu kentin meselesi olmakla birlikte Türkiye'nin de meselesi. Türkiye dış ticaret hedeflerini tutturacaksa, bu hedeflere karşılık gelen bir liman elleçleme kapasitesi var. O limanların büyümesi denizin dolmasıyla olursa 'Sürdürülebilirlik' kavramının hiçbir anlamı kalmıyor. Bizler bazen bazı kelimeleri konuşuyoruz, çokça bahsediyoruz ama gerçekten yapılması gereken şeyler hususunda şöyle bir sakince düşünüp, kafamızı kaldırıp hedefe odaklanmıyoruz. Bu kentin geleceğinin temel meselelerinden bir tanesi, en önemlisi lojistik meselesidir. Bu kentte inşa edilecek olan lojistik köy meselesidir" dedi.

'SU YÖNETİMİ BAŞARILI OLMAYAN BİR ŞEHRİN SANAYİSİNİN DE BAŞARILI OLMA ŞANSI YOK'

Su yönetimi başarılı olmayan şehirlerin sanayisinin de başarılı olma şansının olmadığını ifade eden Tahir Büyükakın, "Su yönetimi meselesi küresel ısınma ile birlikte düşündüğünüzde, o mesele ile beraber ele aldığınızda sadece Kocaeli'nin değil Türkiye'nin meselesi ama su yönetimi konusunu başarıyla, yüksek bir performans ile sürdürmek istiyorsanız, sürdürülebilirlik kavramının kaçınılmaz bir bileşeni başta su olmak üzere diğer tüm doğal kaynaklarımızı doğru yönetmek. Su yönetimi başarılı olmayan bir şehrin sanayisinin de başarılı olma şansı yok" ifadelerini kullandı.

Program, açılış kurdelesi kesilmesi ve ödül alan firmalara ödüllerinin verilmesiyle son buldu.