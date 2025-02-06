Kocaeli ve Düzce'de 6 Şubat depremleri anma programı yapıldı - Son Dakika
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Kocaeli ve Düzce'de 6 Şubat depremleri anma programı yapıldı

Kocaeli ve Düzce\'de 6 Şubat depremleri anma programı yapıldı

Kocaeli ve Düzce'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yılında anma programları düzenlendi.

06.02.2025 17:18
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Kocaeli ve Düzce'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yılında anma programları düzenlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programda, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, mevlit okundu.

İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler ile Filistin'de hayatını kaybedenler ve şehitler için dua edip Allah'tan rahmet diledi.

Programa katılan Vali İlhami Aktaş, ilk dakikadan itibaren devletin ve milletin, tüm sivil toplum kuruluşlarının "asrın felaketi"nin altından kalkmaya, bu felaketin acı sonuçlarını ortadan kaldırmaya çabaladığını belirterek, "Bugün de o çabalar devam etmekte. Tüm deprem şehitlerimize, tüm afet şehitlerimize, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'tan bir daha böyle acıları ülkemize ve dünyaya yaşatmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bölgede yardım faaliyetlerinde bulunduklarını kaydetti.

Bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni eden Büyükakın, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Program kapsamında cami önünde, İzmit Orman İşletme Müdürlüğünce 1000 kara servi ve defne fidanı dağıtıldı. Etkinliğin ardından depremlerde ve afetlerde görev alan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve kurumların açtığı stantlar ziyaret edildi.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Düzce'de lokma dağıtıldı

Düzce'de Cedidiye Camisi bahçesinde AFAD koordinesinde bir araya gelen Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekipleri ile yardım kuruluşları üyeleri, düzenlenen programda katılımcılara lokma ikramında bulundu.

Afet döneminde Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezenler, daha sonra camide düzenlenen mevlit programına katıldı.

Vali Selçuk Aslan'ın da katıldığı programda depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Aslan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Afetten çıkarılması gereken dersler olduğunu vurgulayan Aslan, "Düzce, afet gerçeğini en yakın tanıyan illerden biri. Kentimizin her türlü afete karşı daha dirençli olması noktasında fiziki çalışmalar yürütüyoruz. Toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesi noktasında eğitim çalışmalarımızı yürütme gayretindeyiz." dedi.

Aslan, Düzce'nin 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerini yaşadığını hatırlatarak, "Deprem tecrübesi, kamu yönetiminin bu konudaki özel çalışmaları ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin imar konusundaki mevzuat değişiklikleri ile düzenleyici kurumlarımızın çalışmaları, Türkiye'de yapı stokunun daha güvenli hale getirilmesi noktasında ciddi yol aldırdı. Aldığımız yolun en güzel uygulandığı örneklerden biri Düzce. Güncel stok itibarıyla Düzce'deki yapı stokunun yüzde 80'i afet mevzuatına uygun. Bu noktada şanslıyız, bu noktada diğer illere de örnek olacak şehir durumundayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli ve Düzce'de 6 Şubat depremleri anma programı yapıldı - Son Dakika

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