Denizli'de komşu kavgasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizli'de komşu kavgasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Denizli\'de komşu kavgasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Denizli'nin Çal ilçesinde, aralarındaki husumet nedeniyle çıkan kavgada komşuları tarafından bıçaklanan kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Jandarma şüpheli baba-oğlu gözaltına aldı.

30.08.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde aralarındaki husumet nedeniyle çıkan kavgada komşuları Hasan G. (63) ve oğlu Mustafa G. (42) tarafından bıçaklanan kardeşten Mehmet Şaybak (37) hayatını kaybetti, Hasan Şaybak (32) ağır yaralandı. Jandarma şüpheli baba-oğlu gözaltına aldı.

Olay, dün, saat 22.00 sıralarında İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede büfe işleten Mehmet Şaybak ile kardeşi Hasan Şaybak, bir süre önce evlerinin yanında bulunan 100 metrekare arsayı satın aldı. Aynı arsayı satın almak isteyen komşuları Hasan G. ve oğlu Mustafa G. ile Şaybak kardeşler arasında bu nedenle daha önce tartışma yaşandı. Şaybak kardeşlerin evinin önünde, dün, taraflar arasında yine tartışma çıktı. Mustafa G. ile babası Hasan G. iddiaya göre Hasan Şaybak'a saldırarak bıçakla karnından yaraladı. Olayı haber alıp gelen ağabey Mehmet Şaybak da çıkan kavgada göğsünden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şaybak kardeşler ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Şaybak, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili baba ve oğlu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Denizli, 3-sayfa, Baba, Çal, Olay, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de komşu kavgasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:58 Malatya’da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
13:19 Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:55 Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
00:47 Narin’in ağabeyi serbest bırakıldı Narin'in ağabeyi serbest bırakıldı
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 19:18:29. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de komşu kavgasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement