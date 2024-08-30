Denizli\'de komşu kavgasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

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DENİZLİ'nin Çal ilçesinde aralarındaki husumet nedeniyle çıkan kavgada komşuları Hasan G. (63) ve oğlu Mustafa G. (42) tarafından bıçaklanan kardeşten Mehmet Şaybak (37) hayatını kaybetti, Hasan Şaybak (32) ağır yaralandı. Jandarma şüpheli baba-oğlu gözaltına aldı.

Olay, dün, saat 22.00 sıralarında İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede büfe işleten Mehmet Şaybak ile kardeşi Hasan Şaybak, bir süre önce evlerinin yanında bulunan 100 metrekare arsayı satın aldı. Aynı arsayı satın almak isteyen komşuları Hasan G. ve oğlu Mustafa G. ile Şaybak kardeşler arasında bu nedenle daha önce tartışma yaşandı. Şaybak kardeşlerin evinin önünde, dün, taraflar arasında yine tartışma çıktı. Mustafa G. ile babası Hasan G. iddiaya göre Hasan Şaybak'a saldırarak bıçakla karnından yaraladı. Olayı haber alıp gelen ağabey Mehmet Şaybak da çıkan kavgada göğsünden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şaybak kardeşler ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Şaybak, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili baba ve oğlu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.