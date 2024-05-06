Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak'ta hayata geçirecekleri projeleri anlattı

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(İZMİR)- İzmir Kent Konseyi'nde düzenlenen Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği'nin toplantısına katılan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, beş yıl boyunca Konak'ta hayata geçirecekleri projeleri anlattı ve "Somut işler anlatıyorum çünkü ben Konak'a somut iş yapmaya geldim" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Kent Konseyi'nde düzenlenen Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği toplantısına konuşmacı olarak katıldı. Homeros Salonundaki toplantıya Başkan Mutlu'nun yanı sıra ev sahibi İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, Tülay Aktaş İzmir Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Dönem Sözcüsü Fatma Dayıoğlu, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Gülsen Özkan ile gönüllü kuruluşların başkan ve temsilcileri yer aldı. İlginin yoğun olduğu etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da konuşmacı olarak katıldı. Yaptığı konuşmada önümüzdeki beş yıl boyunca Konak'ta somut işlere imza atacaklarını dile getiren Başkan Mutlu, ilk etapta büyük ihaleler gerektirmeyen küçük dokunuşlarla, ileride büyük ve somut sonuçlar alacaklarını ifade etti. Başkan Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Somut işler anlatıyorum çünkü ben Konak'a somut iş yapmaya geldim. Dolayısıyla iş yapma zamanı, diyerek yola çıktık. Tabii bu iş yapmada birliktelik çok önemli. Değişen Büyükşehir yasasıyla ilçe belediyeleri müdürlük gibi tarif edilir oldu yasada. Bu da sizin bütçe olarak elinizi kolunuzu bağlıyor. Ama bu bir mazeret değil. Seçim çalışmasına hazırlanırken Genel Merkezimizde yaptığım sunumun başlığını 'Mazereti Olmayan Kent Konak' diye koymuştum."

KADINLARIN SESİ DAHA GÜR, ÇOCUKLARA FIRSAT EŞİTLİĞİ

Konak'ın nüfusunun yüzde 51'inin kadın olduğunu hatırlatan Başkan Mutlu, kadınların sesinin daha çok çıkacağı bir dönem olacağını belirtti ve şöyle devam etti:

"Konak nüfusunun yüzde elli biri kadın. Bir de kadın belediye başkanı olunca, bu dönem kadınların sesinin daha gür çıktığı, daha görünür olduğu bir Konak hedefledik. Bunun için de işe özellikle dezavantajlı bölgelerden başlıyoruz. Kreş sorununun çözülmesi, özellikle yaşlıların ve engellilerin yükünün azaltılması, evde bakım hizmetleri üzerinde çalıştığımız konular. Konak'ta hiç kreş yok, oyun odaları var. Uygun binalarımızı araştırarak kreş olması için görüşmelere başladık. Çocukların emin ellerde ve daha ekonomik şartlarda okul öncesi eğitim alması önemli. Annelerin de rahatça iş hayatına, sosyal hayata katılabilmesini sağlayacak. Emekliler için Abacıoğlu Han'daki yerimizde çaylarını, kahvelerini daha ekonomik alabilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir mekan hazırlayacağız. Gençlik Merkezi için de çalışmalarımız devam ediyor."

EN ÇOK SOSYAL YARDIM ALAN KESİM KONAK'TA

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konaklıların komşularıyla arasındaki makasın azalması ve etkileşimin çoğalması için çalışacaklarını da sözlerine ekleyerek, "Konak sadece herkesin bildiği Kordon'dan, Güzelyalı'dan oluşmuyor. Devletten en çok sosyal yardım alan kesim de Konak'ta yaşıyor. 330 binlik nüfusun 100 bini imar affıyla oluşmuş bir bölgede yaşıyor. Konak'ta gelirler arasında uçurum var. En varsıl da en yoksul da aynı ilçede. Bu ekonomik durum eğitime de yansıyor. Okuma yazma bilmeyen çok ciddi bir nüfus var. Ama tüm bu farklılıklara rağmen sonunlar aşağı yukarı aynı. Bizim bu beş yıldaki hedefimiz, bu grupların, komşuların birbiriyle arasındaki makasın hem azalması hem etkileşimin artması ve sonunda herkesin Konak'ta kendisini iyi hissetmesini istiyoruz" diye konuştu.

"AMAÇ CEZA KESMEK DEĞİL TOPLUM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK"

Konaklıların sıklıkla dile getirdiği işgaliye konusunda da göreve gelir gelmez mücadele başlattıklarını vurgulayan Başkan Mutlu, amaçlarının ceza kesmek değil bir kent kültürü oluşturmak olduğunun altını çizerek, "Göreve gelir gelmez kaldırım işgalleriyle mücadele başlattık. Şu an için para cezası kesmiyoruz. Bunun bir toplum kültürü olması gerektiğine inanıyorum. Özellikle esnafımızı sınırlarına çekmeye davet ediyoruz. İşgalleri kesinlikle bir gelir olarak görmüyoruz. Kaldırımlar yayaların olsun istiyoruz. Çünkü özellikle kadınların, bebek arabalıların, engellilerin en büyük sıkıntısı işgaller. Masa, sandalye düzeni için de çalışma yapıyoruz çünkü bunun bir kentsel tasarım konusu olduğuna inanıyorum. Sonuçta Akdeniz kentliyiz, tabii ki sokakta yiyip, içeceğiz. Sadece kuralları belirlenecek, çizimleri yapılacak" dedi.

"HİÇBİR KAMU ARAZİSİ SATMADAN 5 YIL GEÇİRMEK İSTİYORUZ"

Konak'ta kamusal alanların, az olması nedeniyle değerli olduğunu, hiçbir kamu arazisini satmayacaklarını dile getiren Başkan Mutlu, "Konak'ta maalesef çok kamusal alan yok. Bu yüzden elimizdeki hiçbir kamu arazisini satmadan bu beş yılı geçirmek istiyoruz. Çünkü gerçekten Konak'taki kamu arazileri çok kıymetli. Göreve geldiğimizde park alanları da araştırdık. Çünkü yaşayan parklar amacıyla yola çıkmıştık. Konak'ta hiç yeni park alanı yok sanıyorduk ama park olabilecek alanları bulduk ve listeledik" ifadelerini kullandı.

TARİHİN KENTİ KONAK

Başkan Mutlu, Konak'ta tarih koruyan ve tanıtan projeleri olduğu da belirtti ve "Biz aslında müthiş bir tarihi üzerinde yaşıyoruz. Kadifekale, Agora, Kemeraltı, Kordon Boyu hepsi Konak sınırlarında. Konak'ın tüm bu zenginliklerine sahip çıkıp bunları hem ulusal hem uluslararası arenaya sunabilmesi ve bunları tekrar gündeme getirebilmesi gerekiyor. Bir yandan bu çalışmaları yürütmek için görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

MESLEK ODALARIYLA İŞBİRLİĞİ

Kendisi de meslek odasından gelen Başkan Mutlu, Konak Belediyesi olarak meslek odalarıyla omuz omuza çalışacaklarının da mesajını verdi ve "Evde bakım hizmetlerine destek olmak için Tabip Odası ile çalışmaya başladık. Onun dışında, sokak hayvanlarıyla ilgili Veterinerler Hekimleri Odasıyla da iş birliği yapıyoruz" açıklamasını yaptı.