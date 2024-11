Konak Belediyesinden Hayvan Sahiplendirme Etkinliği

Güncel

(İZMİR)- Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, patili dostları satın almayıp sahiplenmenin önemine dikkat çekilen ve farkındalık yaratmayı amaçlayan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, can dostların yuvalarına kavuşmaları için etkinlik düzenledi. Müdürlüğün Halkapınar'daki yerinde düzenlenen etkinliğe Konak belediyesi bürokratları ve CHP Konak İlçe yöneticileri katılırken Hayvanlar için Projeler Derneği(HİPDER) de destek verdi. Patiseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sahiplenmenin önemine dikkat çekildi.

İlki gerçekleştirilen etkinlikte dört köpek yeni yuvasına kavuştu. Etkinlik her ay düzenli olarak yapılmaya devam edecek.

Nasıl sahiplenirim?

Etkinlikte, Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne gelerek sevimli bir dosta yuva olmak isteyenler için bilgilendirme yapıldı. Sokaktan bir can kurtarmak isteyen duyarlı vatandaşlar, sahiplendirme için belirlenmiş olan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Veteriner İşleri Müdürlüğünü ziyaret edebiliyor. Ziyarete gelenler başta Engelli Kedi Evi'ndeki kimsesiz can dostlar olmak üzere merkezde bulunan sevimli dostları görüp onlara yuva olma şansına sahip oluyor. Sahiplenilen her kedi ve köpeğin sağlık kontrolü Konak Belediyesi'nin uzman Veteriner Hekimlerince yapılıyor; sevimli hayvanlar yeni sahiplerine iç-dış paraziter uygulaması ve kuduz öncelikli olmak üzere aşıları yapılmış olarak teslim ediliyor. Gerekliyse tıraş ve bakımı da tamamlanmış oluyor. Öte yandan hayvanın yaşı uygun ise kısırlaştırılmış olarak, yaşı küçük ise kısırlaştırma şartıyla sahiplendiriliyor. Sahiplendirilen can dostun takibi için de iletişimde kalınıyor. Sahiplenme ve ziyaret için müdürlüğün (0232) 459 24 10 numaralı telefonu aranarak detaylı bilgi alınabiliyor.