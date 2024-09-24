Konak'ta Asfalt Serme Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika
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Konak'ta Asfalt Serme Çalışmaları Hız Kazandı

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Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, mahallelerde yaptığı incelemelerin ardından Fen İşleri Müdürlüğü'ne talimat vererek asfalt serme çalışmalarını hızlandırdı. Akarcalı Mahallesi'ndeki çalışmalar tamamlandı ve önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde devam edecek.

24.09.2024 11:43  Güncelleme: 12:03
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(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun mahallelerde yaptığı gezilerde bizzat yerinde inceleyerek teknik ekibine verdiği talimatla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt serme çalışmalarını hızlandırdı, Akarcalı Mahallesi'nde çalışmalar tamamlandı. Önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde devam edecek olan çalışmalar kapsamında ekipler binlerce ton asfaltı Konak'ın sokaklarına sermeye hazırlanıyor.

Konak'ta doğal sebepler sonucu veya altyapı çalışmaları sırasında zedelenen sokaklardaki yamalama işleminin yanında ihtiyaç duyan sokaklarda da asfalt serme çalışmaları hız kazandı. Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü asfalt serme çalışmasında tamamlanan sokaklar, yepyeni bir görünüme kavuşurken aynı zamanda temiz ve kullanışlı bir nitelik de kazandı. Son olarak Akarcalı Mahallesi 1109 Sokak'ta gerçekleştirilen ve önümüzdeki günlerde Güney Mahallesi 2201/1 Sokak, Murat Reis Mahallesi 231 Sokak ile Atamer Mahallesi 2580, 2588 ve 2489 Sokaklarda devam edecek çalışmalar mahalle sakinlerinden de tam not alıyor. Haftanın en az iki günü mahalleleri adım adım turlayarak muhtar ve vatandaşla görüşen, teknik bürokratlarıyla birlikte mahallelerdeki sorunları yerinde inceleyen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun talimatıyla hızlandırılan çalışmalar kapsamında, kısa sürede binlerce ton asfalt serimi yapılacak.

Mutlu: Konak'ı yeniliklere kavuşturmaya devam edeceğiz

Vatandaşların konforunu sağlamak amacıyla çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Her mahallemizin ihtiyaç duyduğu eksiklikleri tespit ediyor, vatandaşlarımızın taleplerine göre bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Bakım, onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmalarıyla yollarımızı iyileştiriyor, sorunlu alanları tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Büyük bir özveriyle çalışan, ilçemizin her mahallesinde her sokağında alın teri döken personellerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Konak'ı yollarıyla, parklarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla yeniliklere kavuşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konak\'ta Asfalt Serme Çalışmaları Hız Kazandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak'ta Asfalt Serme Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika

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