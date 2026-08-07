Kongo'da Ebola Salgını: 330 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kongo'da Ebola Salgını: 330 Çocuk Hayatını Kaybetti

Kongo\'da Ebola Salgını: 330 Çocuk Hayatını Kaybetti
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UNICEF, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola nedeniyle 330 çocuğun öldüğünü açıkladı.

KİNŞASA, 7 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında 330 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

UNICEF tarafından perşembe günü yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos itibarıyla ülkede 17 yaş ve altındaki çocuklarda 743 teyitli vaka kaydedildiği, bu kişilerin 330'unun hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Teyit edilmiş vakaların neredeyse dörtte biri, ölümlerin ise yaklaşık üçte biri çocuklardan oluşuyor. Salgından özellikle ağır etkilenen beş yaş altındaki küçük çocuklarda ölüm oranı yetişkinlerin iki katını aşıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, salgından en çok etkilenen Ituri eyaletindeki temel sağlık hizmetlerinin ciddi şekilde aksadığı bildirildi.

Enfeksiyon korkusu ve sağlık tesislerindeki aksamalar nedeniyle ailelerin sağlık merkezlerine başvurmaktan çekindiğine dikkat çeken UNICEF, bu durumun çocukların aşılanması, anne sağlığı ve diğer temel hizmetlerde büyük düşüşlere yol açtığını belirtti.

UNICEF Kongo Demokratik Cumhuriyeti Temsilcisi John Agbor, "Ebola salgını sağlık sisteminin tamamını olumsuz etkiliyor. Bu durum, çocuklarda en fazla ölüme yol açan sıtma ve ishal gibi tedavi edilebilir hastalıklara yönelik kaçınılmaz sonuçlar doğuruyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kongo'da Ebola Salgını: 330 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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