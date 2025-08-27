Baba ve 11 yaşındaki oğlunun katili yakalandı! "Neden öldürdün" sorusuna pişkin savunma - Son Dakika
27.08.2025 00:09  Güncelleme: 08:25
Konya'da otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Koçyiğit ile 11 yaşındaki oğlu Servet Koçyiğit'in öldürüldüğü olayla ilgili sürdürülen soruşturmada şüpheli Hıdır A. saklandığı mısır tarlasında yakalandı. Hıdır A., basın mensuplarının "11 yaşındaki çocuğu neden öldürdün?" sorusuna "Görmedim ben, görmedim" diye yanıt verdi.

Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta yaşayan ve hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit ile yanındaki oğlu Servet Koçyiğit, apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerine, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtına isabet eden kurşunlarla vuruldu.

BABA-OĞUL YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Servet Koçyiğit de doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Baba-oğul, memleketleri Niğde'de bugün toprağa verildi.

ŞÜPHELİ MISIR TARLASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis, olaya karıştığı öne sürülen Hıdır A.'yı merkez Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi'nde saklandığı mısır tarlasında yakalayarak gözaltına aldı. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hıdır A., basın mensuplarının "11 yaşındaki çocuğu neden öldürdün?" sorusuna "Görmedim ben, görmedim" diye yanıt verdi. Hıdır A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

03:39
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete’de
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete'de
07:12
Devlet hastanesindeki skandal görüntü Bakanlığı harekete geçirdi
Devlet hastanesindeki skandal görüntü Bakanlığı harekete geçirdi
