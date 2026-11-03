Konya\'da şarampole devrilen otobüste 45 kişi yaralandı, 3 yaralının durumu ağır denildi

KONYA'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 45 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Beyşehir- Isparta kara yolu Yenice mevkisinde meydana geldi. Antalya-Iğdır seferini yapan 06 FDF 199 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 45 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Beyşehir, Konya ve Seydişehir'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.