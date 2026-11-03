Konya'da şarampole devrilen otobüste 45 kişi yaralandı, 3 yaralının durumu ağır denildi - Son Dakika
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Konya'da şarampole devrilen otobüste 45 kişi yaralandı, 3 yaralının durumu ağır denildi

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Konya\'da şarampole devrilen otobüste 45 kişi yaralandı, 3 yaralının durumu ağır denildi
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Konya'da Beyşehir-Isparta kara yolunda saat 02.00 sıralarında Antalya-Iğdır seferini yapan yolcu otobüsü şarampole devrildi, 45 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi; yaralılar Beyşehir, Konya ve Seydişehir'deki hastanelere kaldırıldı.

KONYA'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 45 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Beyşehir- Isparta kara yolu Yenice mevkisinde meydana geldi. Antalya-Iğdır seferini yapan 06 FDF 199 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 45 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Beyşehir, Konya ve Seydişehir'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
OtomobilGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da şarampole devrilen otobüste 45 kişi yaralandı, 3 yaralının durumu ağır denildi - Son Dakika
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