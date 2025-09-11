Konya'da Tır Çarpması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Konya'da Tır Çarpması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya\'da Tır Çarpması: 1 Ölü, 1 Yaralı
11.09.2025 13:55  Güncelleme: 15:44
Konya'da tırın çarptığı 67 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, engelli kızı yaralandı.

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bedensel engelli kızını tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçirmek isteyen Şerife B., TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Karaman Caddesi'nde yaşandı. N.O. idaresindeki 34 CPZ 508 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife B.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, talihsiz annenin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

ANNESİNİ O HALDE GÖREN KIZ ŞOKA GİRDİ

Şerife B.'nin cenazesi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayı gören bedensel engelli kızı D.B. ise şoka girerek ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR şoförü N.O. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

konya, Kaza

Son Dakika Güncel Konya'da Tır Çarpması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

