81 yaşındaki adam köpeği bastonuyla acımasızca dövdü - Son Dakika
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81 yaşındaki adam köpeği bastonuyla acımasızca dövdü

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Edirne'de 81 yaşındaki adam köy kahvehanesinin kullanılmayan bölümüne kapattığı köpeği bastonuyla acımasızca darbetti. Köpeğini kanlar içerisinde bulan işletmeci sahibi kamera kayıtlarını izleyince şoke oldu. İşletmeci, "Kendisini çağırdım, neden köpeğe zulmettiğini sordum, cevaplamadan gitti. Bu köpek düşmanlığıdır. Hayvanlara zulmediyor burada" dedi.

02.05.2025 10:39  Güncelleme: 13:03
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde kahvehane işleten Kazım Özen, iş yerinde baktığı 5 aylık "Bobi" isimli köpeğinin darp edildiği haberini aldı. Köpeğini kanlar içerisinde bulan Özen, olayın ardından iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ŞOKE OLDU

Özen kayıtlarda, komşu köy Ömeroba'dan gelen Fahrettin D.'nin (81), kıraathanenin kullanılmayan bölümüne girip köpeği bastonuyla darbettiğini gördü. Olayın ardından köye yeniden gelen Fahrettin D'ye neden köpeğini darbettiğini sorduğunu söyleyen Özen, cevap alamadığını belirtti.

81 yaşındaki adam köpeği bastonuyla acımasızca dövdü

"HAYVANLARA ZULMEDİYOR BURADA"

Özen, "Ben köpeğe vurduğunu arkadaşlardan öğrendim. Akşam geldiğinde kendisine de sordum, kamera kayıtlarına baktım, köpeğin hiçbir suçu olmadığını gördüm. Hatta kendisini de çağırdım, neden köpeğe zulmettiğini sordum, cevaplamadan gitti. Bu köpek düşmanlığıdır. Hayvanlara zulmediyor burada" dedi.

"KÖPEĞİN ÇIĞLIĞIYLA FARKINA VARDIK"

Kahvehane çalışanı Yavuz Gündağ da köpeğin bağırışıyla olayın farkına vardıklarını belirterek, "Biz köpeğin çığlığıyla olayın farkına vardık asıl. Gelip kamerayı kontrol ettik. İlk başta giriyor kapıyı kapatıyor ve ardından bastonuyla köpeğe vurmaya başlıyor. Etrafı gezip yakalamaya çalışıyor, iki üç kez daha vuruyor. Sonra bir bidonun arkasına sıkıştırıyor ve kafasına vuruyor. Bu köpeğe biz sürekli burada bakıyoruz. 5 aydır bizde kalıyor. Yılbaşından beri bakıyorum, büyüttüm, süt verdim, ekmek verdik. Ben ilk gördüğümde görüntüleri çok kızdım. Yapan kişiye de vurmak istemedim, vursaydım suçlu duruma düşecektim" diye konuştu.

81 yaşındaki adam köpeği bastonuyla acımasızca dövdü

"KÖPEĞİ YEMEĞİNİ YEDİĞİ İÇİN DÖVDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Köylülerden Veli Koşucu da olaya çok üzüldüklerini belirterek, "Ocakta çalışırken köpeğin çığlığını duyduk. Baktım içeride kendisi köpeği dövüyordu. Köpeğin kendisinin yemeğini yediği için dövdüğünü söyledi. Ben de köpeğin öyle bir şey yapmayacağını, bizim zaten beslediğimizi söyledim" dedi.

81 yaşındaki adam köpeği bastonuyla acımasızca dövdü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 81 yaşındaki adam köpeği bastonuyla acımasızca dövdü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Güngör:
    omurlerinde kendi icin, anlik hazlar vs disinda kendi mutlulugu icin bir sey yapmamis ve ya yapamamis kisiler yaslaninca olumun yaklastiginu da bildiklerinden beyhude yasam surmelerinin hincini agactan, kucuk cocuklardan, hayvanlardan cikaran birer yari canavara donuyor.. o yuzden bazi yaslilarimiz sanki bebek kadar guzel huylu.. bazisi ise boylesi zulumlar 4 0 Yanıtla
  • Ates null:
    Bu moruğu o bastona oturtmak vardı ya hani. 1 0 Yanıtla
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