Körfez\'de doktorları darp eden sanık tahliye edildi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde hastanede 3 doktorun darp edildiği olayla ilgili tutuklu yargılanan Nurettin Tilki'nin (53) tutuklukta geçirdiği süre, kaçma şüphesinin bulunmaması, tutuklama tedbiri ile istenilen amaca ulaşılmış olması sebepleriyle yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Olay, geçen 6 Ekim'de, Körfez ilçesindeki Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Aile hekimleri Ahmet Murat Kazan (38), Serdar Erişti (36) ve Yılmaz Sarıkaş (47), darbedildi. 3 hekimi darbeden Nurettin Tilki tutuklanırken, eşi Gülseren Tilki (54) için ev hapsi kararı verildi. Firari oğulları Oğuzhan Tilki (29) ise halen yakalanamadı. Sanıklar, olayın doktorlardan birinin Nurettin Tilki'ye 'lan' demesi ve Gülseren Tilki'nin video çektiği esnada darbedilmesi sonrası çıktığını ileri sürdü. Olayda yaralanan doktorlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Olay sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Körfez ilçesi Fatih Aile Sağlığı Merkezinde, medeni insan davranışından yoksun bir şahsın hekime saygı göstermekten uzak davranışı, üç kişinin dahil olduğu bir şiddet olayına dönüştü, üç hekim arkadaşımız darp edildi. Olayı ve şahısları şiddetle kınıyoruz. Böylesi kişilerin, toplum önünde sertçe kınanmaları onlara fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Anlayacakları dil, kanunun vereceği cevap olacaktır. Yargıya inancımız tam ifadelerini kullanmıştı.

'VURARAK, SIKARAK, ISIRARAK YARALADILAR'

Olayla ilgili cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianame Körfez 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Nurettin Tilki ve Oğuzhan Tilki'nin doktorların vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak, sıkarak, ısırarak yaraladıkları, üzerlerine atılı 'Kasten yaralama' suçunu müştekilere karşı ayrı ayrı işledikleri, müştekilere hitaben sizi burada yaşatmam, sizinle hesaplaşacağız, bu burada bitmedi, sizi keseceğiz demek sureti ile 'Birden fazla kişi ile birlikte tehdit' suçunu, 'Siz çete misiniz, siz eşkıya mısınız' demek sureti ile hakaret suçunu işlediklerini belirtti. Sanık Gülseren Tilki'nin doktor Yılmaz Sarıkaş'a eli ile vurmak sureti ile basit yaralama suçunu işlediği, ayrıca sanıkların arbede esnasında Aile Sağlığı Merkezinin koridorunda bulunan tablo, duvar ve bitki saksısına zarar vererek 'Kamu malına zarar verme' suçunu işledikleri iddianamede belirtildi.

DOKTORUN KENDİSİNE 'LAN' DEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması Körfez 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Nurettin Tilki, ev hapsi kararı verilen Gülseren Tilki, darbedilen doktorlar Serdar Erişti ve Ahmet Murat Kazan ile taraf avukatları katıldı. Doktor Yılmaz Sarıkaş ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada dinlenen tutuklu sanık Nurettin Tilki, iddiaları kabul etmediğini ve kimseyi darbetmediğini söyledi. Tilki, Doktorumuz Yeşim Hanım'ın odasına tek başıma girdim. İçeride bir şahıs vardı. Doktor olup olmadığını bilmediğim bir kişiydi. Şahsa doktor hanımı sordum. İçerideki şahıs bana 'Ne oldu beni beğenemedin mi' dedi. Ben de kendisine 'Buraya kimseyi beğenmeye gelmedim' dedim. Bana 'Beğenmiyorsan muayene olma, çık dışarı lan' dedi ifadelerini kullandı.

'BİRİ EŞİME TOKAT ATTI'

Nurettin Tilki, daha sonra tartışmaya başka doktorların da katıldığını ve 3 doktorun kendisine ve eşine saldırdığını iddia ederek, Bana saldıran 3 şahıstan biri eşime tokat attı. Tokat üzerine eşim yere düştü. Ben de eşimi korumak amaçlı üzerlerine doğru atladım. Kime vurduğumu ve sonrasını hatırlamıyorum. Kimseye hakaret etmedim, tehdit etmedim, darbetmedim diyerek kendini savundu.

Tutuksuz yargılanan Gülseren Tilki ise Ben kimseye vurmadım. Oğlum Oğuzhan da babasını kurtarmaya ve ayırmaya çalıştı. Firari olan oğlum Oğuzhan'ın nerede olduğundan hiç haberim yoktur. Beraatime karar verilsin ifadelerini kullandı.

'MÜDAHALE ETMESEYDİK HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ'

Darbedilen doktorlardan Serdar Erişti, sanıkların kendilerine saldırıp darbettiklerini, küfür ve hakaretlerde bulunduklarını söyledi. Erişti firari sanık Oğuzhan Tilki'nin, Doktor Yılmaz Sarıkaş'ı darbettiğini gözleriyle gördüğünü belirterek, Olay anında ben mesleki tecrübelerimi de dikkate aldığımda sanık Oğuzhan'a müşteki Yılmaz'ın boynunu sıkması sırasında müdahale etmeseydik Yılmaz hayatını da kaybedebilirdi. Ben Nurettin ilk yanıma geldiğinde kendisine kesinlikle 'lanlı' bir kelime kullanmadım. Diğer doktor arkadaşlarım kullandıysa benim bilgim yoktur. Hiçbir hastaya da böyle bir üslupla konuşmuyoruz ifadelerini kullandı.

'KÜFÜR VE HAKARET ETTİLER'

Duruşmada dinlenen Doktor Ahmet Murat Kazan da, İlk olarak hayalarıma Nurettin dizle vurdu, yumruk ve tekmelerle vurmaya devam etti. Nurettin tek eliyle boğazıma vurmaya çalıştı, bu sırada Yılmaz Bey Nurettin'i uzaklaştırmak istedi. İkisi birden sandalyelerin üzerine düştüler. O sırada arkadan Gülseren'in de Yılmaz Bey'e vurduğunu gördüm diye konuştu. Kazan, Firari sanık Oğuzhan'ın Doktor Yılmaz'a arkadan boynuna sarıldığını gördüm. Boğarak öldürmeye çalıştı. Sanıklardan Oğuzhan 'Siz göreceksiniz, keseceğim hepinizi' diyerek ve küfrederek çıktı. Kavga sırasında sanık Nurettin ve Oğuzhan da hepimize küfür ve hakaretler ettiler. Sadece Oğuzhan çıkarken tehdit etti ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nurettin Tilki hakkında tutuklukta geçirdiği süre, kaçma şüphesinin bulunmaması, tutuklama tedbiri ile istenilen amaca ulaşılmış olması sebepleriyle yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Sanık Gülseren Tilki'ye yurt dışına çıkış yasağı uygulanması ve ev hapsi kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme ayrıca sanıklar hakkında doktorlara karşı uzaklaştırma kararı verdi. (DHA)