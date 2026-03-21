Körfez'de Enerji Krizi: Günlük Maliyet 2 Milyar Dolar

6 Nisan 1920

1- AA'nın " Körfez'de Savaşın Bilançosu" başlıklı haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

- Enerji krizinin maliyeti günlük 2 milyar doları aşıyor

(Gülşen Çağatay-Fuat Kabakcı/Ankara) (Grafikli)

Ülke risk primleri yükselirken, piyasalarda dalgalanmalar görülüyor

(Ali Canberk Özbuğutu/ Mahmut Çil/ İstanbul) (Grafikli)

Körfez ülkelerinde turizm ve havacılık sektörü ağır kayıplarla karşı karşıya

(Ata Ufuk Şeker Brüksel/ Bahattin Gönültaş/Berlin) (Grafikli)

2- Orta Doğu'daki kriz, fosil yakıtlara dayalı enerji sistemlerinin kırılgan olduğunu ortaya çıkardı

REN 21 İcra Direktörü Rana Adip:

"(Yenilenebilir enerji sistemleri) Kurulduktan sonra yakıt maliyetini ortadan kaldırır, enerji fiyatlarının daha istikrarlı olmasına yardımcı olur ve küresel piyasalardaki oynaklığa maruziyeti azaltır"

(Gülşen Çağatay/Ankara) (Fotoğraflı)

3- Gümrüklerdeki tasfiyelik eşyaların e-ihaleyle satışından 5 yılda 13,5 milyar lira gelir

Tasfiyelik eşyaların satışı amacıyla oluşturulan e-İhale Sistemi'nden geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 6 milyar liralık gelir elde edildi

Sistemle 2025'te gerçekleştirilen ihalelerden 4 bin 356'sı araç ve 8 bin 900'ü eşya olmak üzere toplam 13 bin 256'sı satışla sonuçlandı

(Seda Tolmaç/Ankara)

4- 5G mobil hızı artırırken teknoloji zincirinde büyüme ve dönüşüm dalgası oluşturacak

MOBİSAD Genel Başkanı Mustafa Kemal Turnacı:

"5G ile yaşanacak teknolojik sıçrama, video, oyun, bulut servisleri, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve yapay zeka destekli mobil uygulamaların günlük kullanımını yaygınlaştıracak"

"Türkiye'nin 5G yolculuğu, yerli teknoloji ekosistemi, distribütörler, perakende kanalları ve dijital hizmet sağlayıcıları için önemli fırsatlar barındırıyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

5- 100'den fazla şiir yazan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, dizelerle serüvenini anlattı:

"Şiir okumak ve yazmak çok muhteşem hissettiriyor. Gündelik hayatın hayhuyu ve yoğunluğu içerisinde adeta bizim ruhumuzu dinlendiren bir konudur"

(Meriç Ürer/TBMM)

6- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Nişantaşı ve Teşvikiye'nin gelişimini yansıtan eser: Teşvikiye Camisi

Osmanlı padişahlarının tüfekle atış yaptıkları bölgede inşa edilen Teşvikiye Camisi, Sultan Abdülmecid'in teşvikiyle 19. yüzyılda Batı etkisinde kurulan yerleşimin merkezinde bulunuyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Arş. Gör. Dr. Kubilay Arpacı:

"19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İstanbul'un cazibe merkezi Pera. Pera'nın sınırları Galata'dan Şişli sırtlarına kadar uzanıyor. Bu açıdan Teşvikiye'nin konumu oldukça önemli. Sultan Abdülmecit burada bir mahalle kurmak istiyor. Bu mahallenin odak noktası şu an içinde bulunduğumuz cami ve bu cami etrafında gelişen bir mahalle dokusu var"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

7- Umre seyahatlerinde vatandaşlara kayıt dışı organizasyon uyarısı

Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Diyaeddin Şahin:

"Kayıtlı olmayan, devletimizin, DİB'in ve Suudi Arabistan'da HURSAD'ın bilgisi ve kontrolü dışında yapılan organizasyonlarda yaşanan mağduriyetlere hızlı müdahale edemiyoruz. Dolayısıyla mutlaka devletimizin bilgisi dahilinde umreye gitmek ve orada devletimizin garantisinden faydalanmak gerekiyor"

"İşin uzmanı olmayan kişiler tarafından yapılan organizasyonlar belki biraz daha ucuz olduğu için tercih ediliyor ancak ciddi mağduriyetler yaşayanlar oluyor"

(Halis Akyıldız/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

8- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Nebidede çorbası

Bursa'nın yöresel lezzetlerinden olan çorba, unutulmaya yüz tutsa da işletmelerde ve usta ellerde özenle hazırlanmaya devam ediyor

(Sergen Sezgin/Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dobo tandır

Farklı dil, inanç ve kültürlerin yüzlerce yıl bir arada yaşadığı Mardin'in köklü mutfak kültüründe yer alan Süryanilere özgü dobo tandır, kentte kuşaktan kuşağa aktarılan lezzetler arasında yer alıyor

(Bestami Bodruk/Mardin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa'da tur peşinde

EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda İspanyol ekibi Replasa Beti-Onak'ı eleyen Bursa temsilcisi, çeyrek finalde PAOK ile karşılaşacak

Başantrenör Mehmet Fatih Işık:

"Kupayı kazanabileceğimizi hissediyoruz ve buna inanıyoruz"

(Sergen Sezgin/Bursa) (Fotoğraf)

10- Down sendromlu tekvandocu Büşra Yolun yeni şampiyonluklar hedefliyor

Yeşilay Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan down sendromlu 20 yaşındaki Büşra:

"Anneme, babama ve hocalarıma teşekkür ediyorum, beni bırakmadılar, birlikte başardık"

Antrenör Yavuz Sayan:

"Özel sporcularımızın aileleri çocuklarını muhakkak bir sporla tanıştırsınlar. Spor bütün engelleri aşıyor"

(Kayseri/Esma) (Fotoğraf/Görüntü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.