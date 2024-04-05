Kosova Savunma Bakanı: Ülkemiz her türlü tehdide karşı hazır durumda

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Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Sırbistan'ın ordusunun birçok birimini ülkesinin sınırı yakınında konuşlandırmasıyla ilgili olarak, "Biz her zaman hazırız. Ülkemizin karşı karşıya kalacağı her türlü tehdit ve tehlikeye karşı Kosova Güvenlik Gücü (FSK) birimleri hazır durumda." dedi.

Bakan Maqedonci, Sırbistan ile son dönemde yaşadıkları gerginlikler, FSK'nin orduya dönüştürülme süreci ile NATO'ya üye olma planları, Ukrayna'ya yapacakları askeri yardımlar ve Türkiye-Kosova askeri ilişkileri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sırbistan'ın ordusunun birçok birimini topraklarının güneyinde, Kosova sınırı yakınında konuşlandırmasının risk yarattığını belirten Maqedonci, "Biz her zaman hazırız. Ülkemizin karşı karşıya kalacağı her türlü tehdit ve tehlikeye karşı FSK birimleri hazır durumda." ifadesini kullandı.

Sırp ordu ve jandarmasının, Kosova sınırına yakın 48 operasyonel üssünün bulunduğuna işaret eden Maqedonci, "Buna Sırp ordusunun silahlandırılması, Çin'den, Rusya'dan ve hatta İran'dan çeşitli silah sistemlerinin satın alınması da eklendiğinde, bunu Kosova Cumhuriyeti'nin ve çevredeki diğer ülkelerin güvenliğine yönelik sürekli bir tehdit olarak görüyoruz ve görmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Gelişmelerin Sırbistan hükümetinin Kosova ve diğer komşularına yönelik "hegemonik ve saldırgan" politikasına dayandığını söyleyen Maqedonci, şunları kaydetti:

"Bunlar her zaman açıkça ifade ediliyor. (Sırbistan) Cumhurbaşkanı (Aleksandar) Vucic'in, Sırbistan'ın Kosova'ya karşı askeri harekata geçmek için uygun zamanı beklediğine dair son açıklamaları vardı. Dolayısıyla bu bizi uyanık tutuyor, bu gelişmelerden korkmuyoruz ancak yine de kapasitemizi geliştirmemiz ve sadece bu tehditle yüzleşmek için değil, ülkemizin güvenliği ve topraklarımızı etkileyen diğer tehditlerle de yüzleşmek için ordumuzu kurmamız gerektiğini bize gösteriyor."

FSK'nin orduya dönüşme süreci ve Kosova'nın NATO üyeliği

Maqedonci, FSK'nin orduya dönüştürülme sürecinde piyade ile bölgenin savunmasına yönelik muharebe kapasitesinin artırılmasına odaklanan ikinci aşamada bulunduklarını belirtirken, 2025'te üçüncü ve final aşamasına geçeceklerini ve bu kapsamda 2028'e kadar topçu, hava ve hava savunma, muharebe destek kapasitelerinin inşasına odaklanacaklarını söyledi.

FSK bünyesinde halihazırda yaklaşık 4 bin personelin bulunduğuna değinen Maqedonci, bunların arasında 55 Kosovalı Türk'ün görev yaptığını ifade etti.

Maqedonci, NATO üyeliğinin, Kosova'nın ulusal güvenlik stratejisinin hedefleri arasında bulunduğunu belirterek bu yönde büyük ilerlemeler kaydettiklerini vurguladı.

Kosova'nın savunma kapasitelerini NATO doktrinine uygun oluşturduklarını, tüm ekipman ve silah sistemlerini NATO standartlarına göre satın aldıklarını söyleyen Maqedonci, "Silah alımlarımız NATO ülkelerine yönelik, NATO ülkesi olmayan hiçbir ülkeyle alışveriş yapmıyoruz. Alımların ağırlıklı olarak ABD, Türkiye, Almanya ve diğer ülkeler gibi en yakın ortaklığımız olan ülkelerden yapılmasına odaklanıldı." ifadelerini kullandı.

FSK'nin orduya dönüştürülme süreci kapsamında silah ve çeşitli ekipmanların alımı için 2021-2023 yıllarında 200 milyon avronun üzerinde kaynak ayırdıklarının altını çizen Maqedonci, bununla NATO'nun gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini yakaladıklarını aktardı.

Maqedonci ayrıca ülkesinin NATO Parlamenter Asamblesi'ndeki statüsünün geçen haftalarda "gözlemci üye"den "ortak üye"ye yükseltildiğini ve bunun tam üye olmadan önceki en yüksek temsil aşamasını teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

Kosova, Ukrayna'ya askeri yardım yapacak

Maqedonci, Ukrayna'nın "haklı özgürlük mücadelesine" destek vermeye her zaman hazır olduklarını belirtti.

"Mütevazı" olarak adlandırdığı yardımın, özgürlük mücadelesinin bu zor aşamalarında Ukrayna için çok önemli olduğunu kaydeden Maqedonci, "Kosova hükümeti geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya 2 askeri destek paketi sunmaya karar verdi. İlk paket bu hafta Ukrayna'ya gönderilecek ve taktik kamyon, taktik araçlar ve askeri zırhlı araçlardan oluşacak. 120 mm, 81 mm ve 60 mm havan mermilerinden oluşan ikinci paket de yakın zamanda Ukrayna'ya gönderilecek." diye konuştu.

"Türkiye ile askeri alanda 'özel ilişkilere' sahibiz"

Maqedonci, ülkedeki istikrar ve güvenliğin sağlanmasında 1999'dan beri NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk askerlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye ile askeri alanda, kültürel ve tarihi bağları temel alan "özel ilişkilere" sahip olduklarını kaydeden Maqedonci, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde sürekli olarak eğitilen birim ve bireylerimiz var. Kosova'da FSK birliklerine çeşitli eğitimler veren Türk ordusunun birçok ekibi var. Askeri endüstri, yani askeri alımlar konusunda da çok güzel ilişkilerimiz var. Bu doğrultuda bu işbirliğini daha da artırmak amacıyla bu yılın başında Türkiye Cumhuriyeti ile askeri çerçeve anlaşması imzaladık. Türkiye'nin ülkemizin savunma kapasitesi için verdiği tüm bu destekler, ülkemizin, daha doğrusu Savunma Bakanlığımız ve FSK'nin bugün üst düzey bir profesyonelliğe sahip olması ve belki de genel anlamda bölgenin en gelişmiş orduları arasında yer alması açısından gerçekten hayati önem taşıyor."

Türkiye'den satın aldıkları Bayraktar TB2 SİHA'lar ilgili de konuşan Maqedonci, test ve eğitim süreçlerinin devam ettiğini vurgulayarak "Onlarla farklı faaliyetler gerçekleştiriyoruz ve bunları gerçekten FSK'nin temel varlıkları olarak görüyoruz." dedi.

FSK envanterinde Omtas tanksavar füzesi ve 120 mm havan silah sistemi entegre edilmiş Vuran araçları gibi Türk ürünlerine de sahip olduklarını aktaran Maqedonci, ayrıca ABD'den Javelin tanksavar füzesi satın alacaklarını ve sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkede sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin, 2018'de yasal değişikliklerle orduya dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.