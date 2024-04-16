KOÜ Dans Grubu Üyesi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, oluşturdukları dans grubunda yer alan Meryem Tuana Bozkurt'un (19), Malatya'nın Darende ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

"İnsanlığın Doğuşu Medeniyetler Buluşması" isimli gösteriyle insanlık tarihini lirik ve modern danslarla anlatan, 35 öğrenciden oluşan grup, Kocaeli ve Eskişehir'de sahne almış, şubatta da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda KOÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nda izleyici karşısına çıkmıştı.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Meryem Tuana Bozkurt'un da aralarında bulunduğu grup üyeleri, 6 Nisan'da AA muhabirine "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de performans sergileme konusundaki hedeflerini anlatmıştı.

Bir sonraki gösterilerini 7 Haziran'da Eskişehir'de sergileyecek dans grubu üyeleri, Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketi Malatya'ya giden arkadaşları Meryem Tuana'dan gelen acı haberle sarsıldı.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de yayımladığı mesajda, "Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 1. sınıf öğrencimiz Meryem Tuana Bozkurt'un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

14 Nisan Pazar günü Malatya'nın Darende ilçesi D300 kara yolu Nadir Mahallesi mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan Meryem Tuana ve annesi Hacer Bozkurt ile Batuhan Yılkınc, kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kazada araçlardaki 5 kişi de yaralanmıştı.