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Köylüler Mermer Ocağına Dur Dedi

Köylüler Mermer Ocağına Dur Dedi

Antalya'da köylülerin açtığı dava, mermer ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti.

10.11.2024 10:36
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MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından 2016 yılında Türkiye'deki 134 çeşit arasında şeker oranı en düşük balın üretildiği Antalya'nın Finike ilçesine bağlı sedir ve kızılçam ormanlarıyla kaplı 1200 rakımlı Ernez'de, açılmak istenen mermer ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için açılan davayı, köylüler kazandı.

Finike ilçesinin önceki adıyla Ernez olan eski köy statüsündeki Torosların zirvesindeki kızılçam ve sedir ormanlarının bulunduğu Günçalı Mahallesi'nde bir mermer ocağı firmasının 17,48 hektarlık saha talebi üzerine Antalya Valiliği tarafından verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için açılan davayı, köylüler kazandı. Ernez Bal Üreticileri Derneği ve Günçalı Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Başaran tarafından açılan davanın dosyasında, 'ÇED gerekli değildir' kararı verilirken sadece sahanın 25 hektardan küçük olduğuna bakıldığı, sahanın araştırılmadığı ve firmanın ağaç kesimine gelmesiyle köylülerin olaydan haberdar olduğuna dikkat çekildi.

TAMAMI ORMAN ALANI

Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi kararında, mayıs ayında yapılan bilirkişi incelemesi sonrasında hazırlanan raporda, orman tarafından izne konu alanın 174 bin 753 metrekare ve tamamı orman alanında kızılçam ve Toros sediri bulunan alanlar olduğuna işaret edildi. Bölgenin flora ve fauna açısından da önemli biyoçeşitliliğe sahip olduğu belirtilen kararda, ormanın bir bütünlük gösterdiği, tüm ekosistemin oluşturduğu yaşam birliğinin önemli olduğu, ocak yapılması durumunda çıkacak tozun hemen alt tarafında bulunan çam balı üretim alanları, zeytinlikler ve yerleşim yerlerini olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

ERNEZ BALI RAPORDA YER ALDI

Bilirkişi raporuna ayrıntılı yer verilen mahkeme kararında, Türkiye'nin şeker oranı en düşük balı seçilen Ernez balı ve arıcılık faaliyetlerinden de bahsedildi. Ernez'in çam balı üretilen önemli yerler arasında olduğu, doğal çam balı olması nedeniyle Ernez balının talep gördüğü, dava konusu mermer ocağının çam balı üretimini etkileyeceği kaydedildi. Çam balının yanı sıra, Toros sediri ve sedir balının da yöre arıcılığı açısından önemli olduğu, bölgede kekik balı üretiminin de olduğu, bu üretimlerin devamlılığı için orman yapısının devamlılığının öneminin yüksek olduğu vurgulandı.

İPTAL KARARI KÖYLÜLERİ SEVİNDİRDİ

Mahkemenin iptal kararını tüm köylülerin büyük sevinçle karşıladığını belirten Muhtar Ali Rıza Başaran, "Birçok zorluğa rağmen mücadele ettik. Bu süreçte bize yardımcı olan başta avukatımız İsmail Tunçbilek ve destek veren avukatlar Tuncay Koç, Fikri Doğan, Egemen Özbey ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Dava sürecinde mermer ocağı tarafından maruz bırakıldığım zorluklar ve tehditlere rağmen davamızdan vazgeçmedik. Köyümüzün doğal zenginliklerini, ormanımızı, Türkiye'de ünlü Ernez balımızı, zeytinimizi, doğamızı korumak için açtığımız davayı kazandık. Tüm köy halkımız çok mutlu oldu. Köyümüzde doğamıza zarar verecek mermer ocağı ve benzeri hiçbir faaliyete izin verilmemesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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