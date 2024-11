Köyün tek öğretmeni çocukları geleceğe hazırlıyor

Güncel

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki köyün tek öğretmeni olan Aleyna Paşahan, eğitici sanatsal dokunuşlarla ö???????ğrencilerini en iyi şartlarda geleceğe hazırlamanın uğraşını veriyor.

İstanbullu olan ve Hamur ilçesine bağlı Hatunkomu İlkokulu'nda görev yapan 27 yaşındaki sınıf öğretmeni Paşahan, tek başına görev yaptığı köydeki 6 öğrencisini geleceğe hazırlıyor.

Birleştirilmiş sınıfta 4'ü kız, 6 öğrencisi bulunan Paşahan, soğuk kentin sobalı okulunu sıcak bir eğitim yuvasına dönüştürdü.

Dersliğini halı döşeyip süsleyen Paşahan, öğrencileriyle hem okuyor hem enstrüman çalıp şarkı söylüyor hem de eğitici oyunlar oynayıp keyifli vakit geçiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Güzelyüz ile okulu ziyaret ederek etkinliklerinden dolayı tebrik ettiği Paşahan'a çiçek verip 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

"Öğretmenlik bence sevgidir"

Öğretmen Aleyna Paşahan, AA muhabirine, kentte görev yaptığı 4. yılında okulda çocuklara güzel bir ortam oluşturduğunu söyledi.

Öğrencilerini ve köyü çok sevdiğini belirten Paşahan, şöyle konuştu:

"Boş zamanlarımda bağlama ve bendir öğrenmeye çalışıyorum. Çocuklara da öğretiyorum ve beraber şarkılar söylüyoruz. Satranç köşemiz var. Satranç oynuyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Her sabah kitap okuyarak derse başlıyoruz. Öğretmenlik bence sevgidir. Sevmek gerekiyor. Sevmeden hiçbir şey olmuyor. Sevdikten sonra her şey çok kolaylaşıyor. 6 öğrencim var. İl kez birleştirilmiş sınıf aldım ve bu tecrübeyi ilk kez yaşadım. Bence her sınıf öğretmeninin bu tecrübeyi yaşaması gerekiyor."

Paşahan, bölgede kışlar zorlu geçse de köylülerle kurduğu iletişim sayesinde zamanının güzel geçtiğini, aileleri ziyaret edip çaylarını içtiğini anlattı.

"Şartlar zor da olsa çocuklarla kolaylaşıyor"

Köy okulunda görev yapmanın güzel yanlarının olduğunu dile getiren Paşahan, "Ben çocuklarla çocuk oluyorum. Ağrı'nın kışları çok zor geçiyor. 3 yıl başka köyde görev yaptım, oranın şartlar daha zordu. Çok kar yağıyordu, yollar kapanıyordu. Şartlar zor da olsa çocuklar kolaylaşıyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek de şehit öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutladığını belirterek "Her zaman öğretmenlerimizin emrindeyiz. Kapılarımız sürekli öğretmenlerimize açık. Her türlü talep ve sorunlarını çözmek için onların yanındayız." ifadelerini kullandı.