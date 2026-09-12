Kremlin'den Zelenskiy'e Putin görüşmesi için Moskova daveti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme isteğine ilişkin, "Gerçekten Putin ile görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir." dedi.

Peskov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Rus haber ajansı Tass'a açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'nin Miami şehrinde aralıkta düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde görüşmek istediği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Eğer Putin ile gerçekten görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir. Putin, bunu daha önce de söylemişti." şeklinde konuştu.

Sözcü Peskov, Putin'in zirveye katılıp katılmayacağının ise belirsiz olduğunu söyledi.