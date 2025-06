Küçükçekmece Klasik Otomobil Festivali

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi tarafından düzenlenen Klasik Otomobil Festivali, araç tutkunlarını bir araya getirdi. Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleşen festivalde birbirinden özel klasik araçlar sergilenirken, vatandaşlar nostaljik bir yolculuğa çıktı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Klasik Otomobil Festivali büyük ilgi gördü. Birçok marka ve modelde klasik aracın yer aldığı festival renkli görüntüler oluştu. Festival alanına gelen araç tutkunları, klasik otomobillerle fotoğraf çektirdi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin de katıldığı organizasyonda, araç sahipleri geçmişten günümüze uzanan otomobil hikayelerini paylaştı. Ayrıca müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği festivalde, katılımcılar keyifli bir gün geçirdi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Klasik Otomobil Festivali'nde 1960'larden 1985'lere uzanan klasik araçların yanı sıra modifiye ve konseptli araçlar da yer alıyor. Yaklaşık 500 araç, sadece sergilenmekle kalmıyor, geçmişle bugün arasında köprü kuruyor. Vatandaşlarımızın özellikle gençlerin ilgisi çok büyük. Bu sebeple organizasyonun tekrarını düşünüyoruz. Hem yaş almış vatandaşlarımız hem gençler için güzel bir pazar aktivitesi oldu. Bugün burada sadece arabalar değil; anılar, geçmişin ruhu ve gerçek bir nostalji var. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'EN DEĞERLİ ŞEYLER ESKİLERDE SAKLI'

Nostaljik polis aracı ile festivale katılan İbrahim Varol, "Klasik otomobillere olan sevgimin kökeni çocukluk yıllarıma dayanıyor. Elimden geldiğince bu nostaljiyi hem kendim yaşamaya hem de benden sonraki nesillere yaşatmaya çalışıyorum. Bu etkinlik beklediğimin çok üzerinde bir güzellikte geçiyor. Gerçekten harika bir organizasyon. Bunun hem belediyelerin hem de bu tarzı seven insanların iş birliğiyle her yıl daha da artarak devam etmesini diliyorum. İmkanım oldukça bu tür etkinliklere katılmaya gayret ediyorum. Böyle ortamlarda bulunmayı, bu atmosferi yaşamayı ve yaşatmayı çok seviyorum. Biraz olsun dertlerimizi, sıkıntılarımızı unutuyor, küçük dünyamızda ortak bir mutluluğu paylaşarak buradan ayrılıyoruz. Her yıl düzenlendikçe bu organizasyonların daha da güzelleşeceğine, eksiklerin tamamlanacağına ve çok daha başarılı sonuçlar ortaya çıkacağına inanıyorum. Eskiyi yaşamaya ve yaşatmaya devam edelim. Çünkü bence en değerli şeyler eskilerde saklı" ifadelerini kullandı.

'BU TARZ KLASİK ARAÇLAR PEK FAZLA KALMADIĞI İÇİN İLGİ OLDUKÇA BÜYÜK'

Festivale klasik askeri araç ile katılan Hakan Vural ise "1952 model M38 araçlarımızı bu festival için buraya getirdik. Bu araçlar, 1950'li yıllarda Kore Savaşı sırasında Amerika'nın Marshall yardımlarıyla ülkemize temin edilen modellerdir. 1990'lı yıllara kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde çeşitli görevlerde kullanıldılar. Özellikle askeriyede önemli bir yere sahip oldular. Biz bu araçları 2000 yılında tamamen orijinaline uygun şekilde sıfırdan restore ettik ve o zamandan beri yaklaşık 25 yıldır özenle koruyoruz. Babamın özel ilgisi sayesinde bu araçları bugünlere kadar getirdik. Hafta sonları havanın güzel olduğu zamanlarda bu araçlara binip keyif sürüyoruz. Böyle etkinliklere katılarak hem araçlarımızı sergiliyor hem de arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu tarz klasik araçlar pek fazla kalmadığı için ilgi oldukça büyük. İnsanlar gelip fotoğraf çektirmek istiyor, biz de herkesi güler yüzle karşılıyoruz. Böylece pazar günümüzü de güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Herkese bu festivale katılmasını tavsiye ediyorum. Herkes mutlu ve keyifli vakit geçiriyor. Aileler, çocuklar, herkes hafta sonunu güzel bir atmosferde değerlendirme fırsatı buluyor" diye konuştu.

'OTOMOBİL GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR HOBİ VE KEYİFLİ BİR TUTKU'

Klasik otomobil sahiplerinden Kerem Paflakoğlu da "Biz klasik otomobillerimizle pek çok fuara, etkinliğe ve festivale katılıyoruz. Bugün de Küçükçekmece Belediyesi'nin ve Son Susturucu kanalının davetlisi olarak buraya geldik. Arkadaşlarımızın yanındayız, keyifli bir gün geçiriyoruz. Her fuar bizim için ayrı bir heyecan taşıyor. Çünkü her defasında çok farklı otomobiller görüyor, yeni insanlarla tanışıyor ve değişik arkadaşlıklar kuruyoruz. Her fuarın kendine özgü bir enerjisi var ve bu sayede biz de farklı tecrübeler kazanıyoruz. Elimizden geldiğince bu tür fuarlara katılmaya gayret ediyoruz. Çünkü otomobil merakını ve sevgisini bir arada yaşamak bizim için son derece mutluluk verici. Herkesin hayallerinde ne varsa onun peşinden gitmesini ya da bunun için çalışmasını tavsiye ediyorum. Otomobil gerçekten çok güzel bir hobi ve keyifli bir tutku. Şartları el verdiği sürece, ellerinden geldiğince, otomobillerle ilgilenmelerini öneririm" dedi.

Klasik otomobil sahiplerinden İbrahim Akyüz ise "Bu benim katıldığım ilk klasik otomobil festivali. Aracımız 2011'den beri bizimleydi; uzun süre saklı ve gizli durdu. Şimdi ise onu gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Küçükçekmece Belediyesi'ne ve Son Susturucu Ekibi'ne, böyle güzel bir etkinlikte bizi bir araya getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ben doğuştan otomobil sevdalısıyım; hareketli her şeyi seviyorum. Ancak klasik otomobiller benim için bambaşka bir tutku. Bu ilk fuar deneyimim oldu ve gerçekten çok güzeldi. Bundan sonra da bu tarz etkinliklere daha fazla katılmayı planlıyorum. Fuarlar ve arabalar insana keyif veren şeyler. En azından bir hobimiz oluyor. Otomobilleri seviyoruz, onları temizliyor ve bakımlarını yaparak zamanımızı hoş bir şekilde değerlendiriyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.