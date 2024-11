Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Yeni Sezonla Geri Döndü

Güncel

Kudüs'ün fethi ve İslam aleminin yeniden yükselişini konu alan "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisi yeni sezonuyla TRT 1'de izleyiciyle buluştu.

Dizinin yapımcılığını Akli Film, proje tasarımını Emre Konuk üstlendi. Yönetmen koltuğuna Sedat İnci'nin oturduğu yapımın, yeni sezondaki senaryosunu ise Feyza Rümeysa Altındal kaleme alıyor.

Yapımda "Selahaddin" karakterini canlandıran Uğur Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonda çok daha derin, insan odaklı bir senaryo olacağını dile getirerek, "Kadromuza yeni arkadaşlarımız da dahil oldu. Çok kalabalığız. Prodüksiyon anlamında da büyüdük. Bu sezon bomba gibi olacak." ifadelerini kullandı.

Güneş, Selahattin Eyyubi karakterini canlandırmanın gurur verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Öncesinden de bildiğim, araştırdığım ve hayran olduğum bir karakterdi. Onun merhametine çok fazla saygı duymuştum okuduğumda. Böyle merhametli, alim ve dehayı canlandırmak benim için gerçekten gurur verici. Ne mutlu ki ben oynuyorum."

Aksiyon sahnelerine de değinen Güneş, deneyimi olduğu için zorlanmadığını aktararak, çekimlerin eğlenceli ve kalabalık geçtiğini söyledi.

Oyuncu Güneş, her Türk gencinin tarihi öğrenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu tarz dizilerde de bir nebze olsun tarihini öğrenip yorumlayabiliyor Türk genci. Böyle tarihi kahramanların bilinmesi de çok önemli bir şey. Ben mesela bazen TRT'de belgeseller izliyorum. Tarihe yakından ilgiliyim. Bu tarz dizilerin devam etmesini isterim." dedi.

"Şemse benim için sadece bir karakter değil"

Dizide "Şemse" karakterini canlandıran Gökçe Türkan da ilk projesi olduğu için çok heyecanlı olduğunu aktararak, "Böylesine büyük bir projeyle bu diziyle başlamak benim için oldukça gurur verici. Genellikle benden bu sıralar 'heyecanlıyım, coşkuluyum' gibi şeyler duyacaksınız. Onun dışında, yeni sezonda seyirciyi çok güzel bir karakter bekliyor. Şemse için de ayrıca istekli, heyecanlı ve mutluyum." diye konuştu.

Türkan, Şemse'yi kendisine çok yakın hissettiğine işaret ederek, "Şemse benim için sadece bir karakter değil, aynı zamanda arkadaş gibi hissettiriyor. Senaryoyu okuduğumdan beri, beni oldukça heyecanlandırdı. Şemse bana ekstra bir güç verdi." ifadelerini kullandı.

Yeni diller öğrendiğini ve dizide bu dillerde şarkılar söylediğini aktaran Türkan, şu bilgileri verdi:

"Şemse gerçekten yetenekli, gururlu, onurlu ve istediği şeyler karşısında hep dik duran bir kadın. Ben de sanki yıllardır bu işin içerisindeymişim gibi hissediyorum. Çünkü geldiğimden beri ekip beni aile gibi kucakladı."

"Ata binme, kılıç kullanma, dövüş eğitimleri aldık"

"İbelinli Balian" karakterini oynayan Mehmet Ozan Dolunay, daha önce yapmadığı tarzda bir iş olduğunu söyleyerek, "Bir sürü eğitim aldık. O eğitimlerin karşılığında nasıl bir şey ortaya çıktığını izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Heyecanlıyım yeni sezon için." dedi.

Hazırlık sürecinin güzel geçtiğini sözlerine ekleyen Dolunay, şöyle devam etti:

"Ata binme, kılıç kullanma, dövüş eğitimleri aldık. Güzel bir süreçti. İlk defa yaptığım şeyler olduğu için heyecanlıydı benim için. Bayağı da bir şeyler öğrendim. Set ortamı çok keyifli. Zaten bir seneyi aşkındır birlikte çalışan bir ekip. Ekibin birbiriyle bağı çok kuvvetli. Zor bir iş yapıyoruz ama güzel, pürüzsüz bir şekilde devam ediyor."

Oyuncu Dolunay, inandığı doğrular uğruna hayatında birçok şeyi feda eden, bazı mecburiyetlerini görmezden gelerek, sorumluluklarından kaçan birini oynadığına işaret ederek, "İnandığı şeyi savunmak, içine doğduğu şeyi de kabul etmek zorunda kalan, çelişkileri olan derinlikli bir karakter. Bazı yönleri bana benziyor. Bazı yönleri de hiç benzemiyor. Bağ kurmakta çok zorlanmadım." değerlendirmesinde bulundu.

İzleyicileri yeni sezonda bol bol aksiyon beklediğini vurgulayan Dolunay, "Şu ana kadar okuduğumuz ve çektiğimiz bölümlere göre gayet heyecanlı ve sürükleyici bir hikaye olacak. İzleyicileri aşk, heyecan, bol bol macera bekliyor." diye konuştu.

"Bir kadın olarak, özendiğim bir karakter"

"Mila" karakterini canlandıran Elif Doğan da çekimlerin çok rahat geçtiğini aktararak, "Onlar zaten bu dünyayı çoktan kurmuş. Hakikaten çok güzel, bambaşka bir evren burası. Hazırlıklarımız da hızla ilerledi. Her şey çok yolunda gitti." ifadelerini kullandı.

Doğan, Mila'yı çok sevdiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce çok güçlü ve çok dirayetli bir kadın. Hayatında her zaman hep tutkularıyla ilerlemiş ve bundan dolayı da hiç pişman olmamış, yaptığı şeylerle ilgili kimseden özür dilememiş, her seferinde sonuçlarını göze alarak ilerlemiş. Çok büyük bir yol ayrımıyla başlıyor aslında bu sezon. Bu yol ayrımı, onun hayatında çok ciddi bir kırılma ve tutkuyla bambaşka bir yola götürüyor. Benim gerçekten çok sevdiğim, bir kadın olarak özendiğim bir karakter Mila."

Dönem yapımlarının hazırlık süreçlerinin biraz farklı işlediğini belirten Doğan, "Mila aslında 3 farklı karakterin birleştiği bir kurgu karakter. Bu tabii çok büyük bir sorumluluk yüklüyor benim omuzlarıma. Fakat daha önce çokça yenilenmiş ve tekrarlamış bir ekiple bir arada olduğum için bu anlamda şanslıyım. Mila'yı, biraz tarihi araştırarak, biraz da hocalarımızla senaristlerimizle görüşerek, üzerine neler ekleyebilir, neler yapabiliriz diye konuşa konuşa ortaya çıkardık." dedi.

Elif Doğan, tarihle çok ilintili hikayeler anlatıldığının altını çizerek, "Büyük bir kısmı kurgu olabilir fakat alt metni gerçeklere dayanan hikayeler. Bu da bizim hem içinde yer almaktan hem de canlandırmaktan çok büyük gurur duyduğumuz bir şey. O sebeple ben hakikaten bu işte olmayı çok önemsiyorum." diye konuştu.

"Kudüs dünyanın en önemli noktalarından biri"

Kudüs Kraliçesi "Sibylla"yı oynayan Gülper Özdemir ise biraz heyecanlı olduğunu ifade ederek, "İnanılmaz bir atmosfer yaratmışlar. Bir yanda develer, bir yanda keçiler, koçlar. Her şey muhteşemdi." ifadelerine yer verdi.

Özdemir, Kudüs'ü hep merak ettiğine dikkati çekerek, "Bence dünyanın en önemli noktalarından biri. Hep ziyaret etmek istemişimdir. O yüzden oranın kraliçesini canlandırmak benim için çok kıymetli. Tarihte de gerçek bir karakter. O yüzden ayrı bir sorumluluk taşıyorum. Bunun için araştırmalar yaptım, belgeseller izledim." dedi.

Sibylla'nın istemediği bir evlilik yaptığını dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Aslında seviyor eşini ama çocukluktan beri sevdiği başka biri var. Onu bir türlü kalbinden çıkaramıyor. Bu yüzden suçluluk hissediyor eşine karşı. Seneler sonra sevdiği kişiyle tekrar karşılaşıyor. Orada bayağı bir çelişki yaşıyor. Bence kimse anlamıyor onu. Kendini anlatmaya çalışıyor. Umarım onu anlayan birisi olur zamanla."

Dizi, pazartesi günleri TRT 1 ekranlarında izlenebilecek.