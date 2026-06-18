Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Kaçırıldı

Murat SOLAK/ İSTANBUL, –İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürerken polis, Karaal'ın bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Dün gece itibariyle Maltepe Cumhuriyet Karakolu'nda olduğunu söyleyen Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal, "Eşimi iki kişi yakalayıp kafasına vurarak aracın içine attı. Büyük kızımda o arada koşturarak aşağıya indi" dedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Feyzullah Mahallesi Sidar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Olayı gören Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Erhan Karaal'ın bulunması ve onu kaçıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada " 17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Öte yandan Erhan Karaal'ın kaçırılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın Karaal'ın evinin önünde durduğu ve bindirildikten sonra hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

BEN 4 KİŞİYİ NET GÖRDÜM'

Dün geceden beri Maltepe Cumhuriyet Karakolu önünde beklediklerini söyleyen Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal, olayla ilgili konuştu. Karaal, "Dün eşim işten geldikten sonra yemek yedik. Daha sonra yürüyüş yapmak için sahile inecektik. Küçük kızımla birlikte eşim önden dışarı çıktı. Kızım biraz ilerideydi. O sırada iki kişi eşimi yakalayıp kafasına vurarak aracın içine attı. Komşularımız bağırmaya başladı. Bir arkadaşım da olay yerine geliyordu. Bana 'Aracı tespit ettim' dedi. Ben de cama çıktım. Camdan eşimin kafasına vurularak aracın içine atıldığını gördüm. Büyük kızım da o sırada koşarak aşağı indi. Araç hızla uzaklaşırken polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Arkadaşım da aracın arkasından koştu ancak yetişemedi. Biz 17 yıldır aynı mahallede oturuyoruz. Komşularımız da hemen aşağıya indi ama ne olduğunu anlayamadık. Hayatımızda ilk kez böyle bir olay yaşıyoruz. Ben 4 kişiyi net gördüm ancak 5 kişi olup olmadığını yukarıdan seçemedim" dedi.

'TELEFONUNUN KARTAL'DA BOŞ BİR ALANDA SİNYAL VERDİĞİ GÖRÜLDÜ'

Telefonun bir süre sonra sinyal verdiğini belirten Karaal, "Bizde 'iPhone Bul' uygulaması var. Dünden beri telefonu kapalıydı. Kızım sürekli telefonlara bakıyordu. Bir ara ağlayarak 'Anne, babamın telefonu açıldı' dedi. Çok sevindik ve durumu hemen polis ekiplerine bildirdik. Polisler bölgeye gitti. Telefonun Kartal'da boş bir arazide sinyal verdiği görüldü ancak henüz bulunamadı. Bana da bulunduğuna dair bir bilgi ulaşmadı. Bizim hiçbir hasmımız yok. Yıllardır aynı mahallede yaşıyoruz. Kimseyle bir sorunumuz olmadı. Eşim son derece efendi ve duygusal bir insandır. Karıncayı bile incitmez. Bu olay karşısında hepimiz şok olduk. Daha önce herhangi bir tehdit de almadık. İki kızım var, okula gidiyorlar, sahilde bisiklet sürüyorlar. Eğer bir tehdit söz konusu olsaydı eşim mutlaka tedbir almamızı isterdi. Ancak hiçbir uyarı ya da tehdit olmadı" diye konuştu.

'POLİSLERİMİZ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR'

Olay anına ilişkin detayları da anlatan Karaal, "Arkadaşım aracın plakasını aldı ve aracın özelliklerini polise bildirdi. Polis ekipleri kısa sürede aracı buldu. Ancak aracın üç gündür kullanılmadığı ve muhtemelen ikiz plaka takıldığı bilgisi verildi. Bu araç bizim sokakta sürekli gördüğümüz bir araç değildi. Bu nedenle eşimin takip edildiğini ve olayın planlı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Eşime omuz kısmından vurup 'Eğ kafanı' demişler. Ardından karga tulumba aracın içine atmışlar. Başına herhangi bir şey geçirilmemiş. Benim gördüğüm kadarıyla kafasına vurup doğrudan araca bindirdiler. Olayı gören arkadaşım da iki kişiyi net şekilde gördü ve eşkallerini polisle paylaştı. Dün saat 21.00'den beri eşimden haber alınamıyor. Tüm yetkililere çağrıda bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir insan ailesinin, çocuklarının ve komşularının gözü önünde bu şekilde kaçırılmamalı. Eşimin bir an önce bulunmasını istiyorum. Bulunana kadar da polis merkezinde bekleyeceğim. Polislerimiz gece gündüz çalışıyor, hepsi aramalarını sürdürüyor. Onlardan gelecek iyi haberi bekliyorum. Neden böyle bir şey yaşandığını bilmiyorum. Eski ve yeni iş arkadaşlarıyla, yöneticileriyle görüştüm. Hepsinin ortak görüşü, Erhan'ın dürüst ve ilkeli bir insan olduğu yönünde. Kurumun çıkarlarına aykırı bir konuda asla imza atmayacağını söylüyorlar. Ben eşimle 20 yıldır evliyim. Bir kez olsun kötü sözünü duymadım. Çocuklarına, arkadaşlarına ve komşularına karşı son derece saygılıdır. Hiç kimseye borcumuz ya da herhangi bir sorunumuz yok. Eşim kumar oynamaz, alkol kullanmaz, sigara içmez. İşten eve, evden işe giden, ailesine bağlı bir insandır. Biz de kendi halinde yaşayan bir aileyiz" ifadelerini kullandı.