Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hakkari'de kütüphane açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hakkari'de kütüphane açılışında konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hakkari\'de kütüphane açılışında konuştu Açıklaması
02.07.2025 13:23
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bölgesinin lider ülkesi konumunda olan Türkiye'nin dünya devler ligine girmesine katkı sağlayacak en önemli adımı da 'Terörsüz Türkiye' ile atmış bulunuyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bölgesinin lider ülkesi konumunda olan Türkiye'nin dünya devler ligine girmesine katkı sağlayacak en önemli adımı da 'Terörsüz Türkiye' ile atmış bulunuyoruz." dedi.

Programlara katılmak üzere Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık ile Hakkari'ye gelen Bakan Ersoy, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki yapımı tamamlanan Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Erbane ve halk oyunları gösterisinin ardından kütüphaneyi gezen Ersoy, ders çalışan ve kitap okuyan öğrencilerle sohbet etti.

Çocuklara hediye dağıtan Ersoy, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde başlayan "Terörsüz Türkiye" dönemiyle artık Türkiye'nin, Hakkari'nin farklı bir kimlik kazandığını söyledi.

"Şimdi Hakkari'yi hızla nasıl bir yatırım şehri yapabiliriz, nasıl kalkındırabiliriz, nasıl Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri yapabiliriz?" diye çalışma yürüttüklerini belirten Ersoy, hükümet olarak önceliklerinin ve konsantrasyonlarının tamamen bu yönde olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin kalkınmasını ve yükselişini hızlandıracak bir süreci başlatmış oluyoruz"

"Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin önüne yepyeni kapılar açacağını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye ile Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda tarihi bir adım olarak süreci başlatmış bulunuyor, Türkiye'nin kalkınmasını ve yükselişini hızlandıracak bir süreci başlatmış oluyoruz. Bölgesinin lider ülkesi konumunda olan Türkiye'nin, dünya devler ligine girmesine katkı sağlayacak en önemli adımı da 'Terörsüz Türkiye' ile atmış bulunuyoruz. Artık Hakkari için de tam olarak bu farkındalıkla hareket ediyoruz. Ülkemiz için bu sürecin kazanca dönüşmesi amacıyla hükümetimizin ilgili bakanlıkları her biri kendileri için öncelikli olan yatırımlarını hızlı bir şekilde Hakkari'ye nasıl kazandırır, hepimiz bu konsantrasyon içinde hareket ediyoruz. Bugün turizm yatırımlarının planlanmasıyla ilgili olarak tüm birimlerimizle adeta Hakkari'ye çıkarma yaptık. Sayın Valilimizle detaylı toplantı yapacağız. Öncelikli yatırımlarımız neler olacak hangi adımları hızlı bir şekilde atacağız, bunlara karar vereceğiz."

"Hakkari'yi turizm şehri yapacağız"

Hakkari ile ilgili önemli çalışmalarının olduğunu dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Buradan Cilo Dağı'na geçeceğim. Yüksekova Cilo'da, Kamışlı'yı da içine alan aynı zamanda mevcut olan kayak merkezinin olduğu bölgede de iki turizm merkezi ilanı çalışmalarını başlattık. Cumhurbaşkanlığına gönderdik, kararnamenin yayınlanması için. Hızlı bir şekilde Hakkari'yi turizm kenti yapacağız çünkü Hakkari'nin çok fazla potansiyeli var. Kayak turizmi açısından dünyanın sayılı merkezlerinden biri olma şansı var. Çünkü biliyorsunuz iklim değişikliğiyle hava sıcaklığı çok hızlı arttı. Siz o açıdan şanslısınız. 6 ay kar garantisi olan bir bölgede yaşıyorsunuz. Sadece kış turizmi olarak, kayak olarak değil kış turizminin bütün olanaklarını kapsayan coğrafi özellikleriniz var. Doğa sporlarına açık çok fazla noktanız var, arkeolojik değerleriniz var."

"Hakkari'nin muhteşem coğrafyasını da bu vesileyle Türkiye'ye tanıtacağız"

Kentin tüm potansiyellerini kapsayan bir turizm master planı çalışması başlatacaklarını anlatan Ersoy, kısa sürede bu çalışmayı tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Turizmle ilgili atılması gereken bütün adımları bakanlık olarak hızlı şekilde atacaklarını kaydeden Ersoy, "Bu iki önemli adımla Terörsüz Türkiye süreciyle başlayan bölgenin çehresindeki değişime kültür ve turizm ile katkı sağlamış olacağız. Hakkari'nin muhteşem coğrafyasını da bu vesileyle Türkiye'ye tanıtacağız. Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı da ekip olarak buraya gelecekler. GoTürkiye sitesinde, öncelikli olarak Hakkari'mizin ve buranın turizm potansiyeli olan ilçelerinin tanıtımın gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Esendere'de Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Ersoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

"6. kütüphanemiz Hakkari'de. Son kütüphanemiz olmayacak. 2 önemli noktada, zaten eski kültür merkezlerinin olduğu yerler depreme dayanıklı olmadıkları için yıkımları gerçekleştirilmişti. Oralara hem kütüphane hem de kültürel etkinlik yapılacak salonları içeren 6'şar bin metrekarelik kapalı alanlar içeren kültür merkezleri şeklinde, ilkini de yıl sonuna kadar temelini atacak şekilde projelendiriyoruz. Kısa sürede onları da Hakkari'mizin ve sizlerin hizmetine sunacağız."

"Güzel bir açılışa şahitlik ettik"

Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ise "Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından beldemize çok önemli bir yatırım yapıldı. Büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Bakanımıza çok teşekkür ederim. Güzel bir açılışa şahit ettik. Bakanlığımızın yaptığı hizmet o kadar anlamlı ki bugüne kadar yaptığımız birçok çalışmayı geride bıraktı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Bakan Ersoy'a ipekten yapılan Türk bayrağının hediye edilmesiyle sona eren programa, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hakkari'de kütüphane açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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