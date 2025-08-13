Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Şırnak'ta konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biz Şırnak'ın meydanlarında barış türküleri söylensin, kardeşliğimiz güçlensin, halaylar çekilsin, sokaklarda müzik sesleri yükselsin, Şırnaklı kardeşlerimiz huzur içinde bir yaşam sürsün istiyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Ersoy, Valiliği ziyaret etti. Burada Şeref Defteri'ni imzalayan Ersoy, Vali Birol Ekici ile makamda görüştü.

Ersoy, daha sonra Valilik salonunda kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz, toplantıda sunum yaptı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Ersoy, Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmaları yerinde değerlendirmek, eksiklikleri tespit etmek, yapılması gereken çalışmaları hayata geçirmek için kentte bulunduklarını belirtti.

Şırnak'ın doğası, kültürü ve en önemlisi tarihiyle son derece ayrıcalıklı konumu olan zengin mirasa sahip olduğunu ifade eden Ersoy, "Sizler, ülkemizin en kadim coğrafyasında yaşayan vatandaşlarımız olarak şehrimizin sahip olduğu bu zengin mirası en iyi bilenlersiniz. İşte bu sebeple hep birlikte el ele vererek bu zenginlikleri şehrimize ciddi avantajlar sağlayacak bir güce dönüştürmeliyiz." diye konuştu.

Ersoy, artık dünyada turizm alanında sadece ülkeler arasında bir yarış yaşanmadığını vurguladı.

Bugün geldikleri nokta itibarıyla turizmde rekabetin en yoğun görüldüğü alanlardan birinin şehirler arasında yaşanan rekabet olduğuna işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın en önemli şehirleri turizm pastasından daha fazla pay alabilmek adına birbirleriyle rekabet ederek, bir adım öne geçme yarışına girmiş durumdalar. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler de şehirlerimizi bu rekabete hazırlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde turizm alanında büyük devrimler gerçekleştirdik. Çağın şartlarına ve zamanın ruhuna uygun, yeni turizm paradigmasını hep birlikte inşa ettik. Turizmi çeşitlendirerek şehirlerimizin dünya kentleriyle olan yarışında fark yaratması için özgün çalışmaları hayata geçirdik. Türkiye'de artık turizm dendiğinde akla sadece plajlar gelmiyor. Bunun yanında kış turizmi, kültür, yayla, inanç, spor, sağlık ve gastronomi başta olmak üzere daha birçok farklı alanda faaliyet gösteriyoruz."

Bakan Ersoy, bugün dünya genelinde turizm hareketliliğini incelediklerinde seyahatlerin yüzde 40'nın kültür turizmi odaklı olduğunu göz önünde bulundurmaları durumunda yürüttükleri çalışmaların ne denli önemli olduğunun daha iyi anlaşılacağının altını çizerek, "Bunun yanında dünyanın dört bir tarafında, 200'e yakın ülkede bir yandan Türkiye'yi diğer yandan da şehirlerimizi tanıtıyoruz. Dünyanın en etkili, en çok takip edilen mecralarında Türkiye ile ilgili bir tanıtıma denk gelmemek artık neredeyse imkansızdır. İşte bu çalışmalar neticesinde bugün ülkemiz turizm alanındaki bu büyük başarılara imza atan bir konuma erişti. Ulaşılan başarı grafiği de ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun en güzel göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

"2025 yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolarlık turizm gelirine emin adımlarla ilerliyoruz"

"Kabine Toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız da dile getirdi, 2025'in ilk 6 ayında neredeyse 26 milyar dolarlık turizm gelirini ülkemize kazandırdık. İlk 6 ay açısından baktığımızda tüm zamanların gelir rekorunu kırmış durumdayız. 2025 yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolarlık turizm gelirine emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullanan Ersoy, şöyle devam etti:

"Şimdi biz istiyoruz ki böylesine güçlü potansiyele sahip olan Şırnak da bahsettiğim bu turizm yarışından ve gelirinden hak ettiği payı alabilsin. Farklı coğrafyalardan insanlar gelip Şırnak'taki tarihi ve kültürel mirası yerinde görsünler. Şırnak'a daha fazla turist gelmesi, Şırnaklı esnafımızın daha fazla kazanması, Şırnaklı gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi adına bize düşen görev, bu potansiyeli etkin ve doğru şekilde yönetmektir. Biz bu eşsiz coğrafyanın doğal ve kültürel zenginlikleriyle anılması gerektiğine inanıyoruz. Ulusal ve uluslararası düzeyde Şırnak'a daha fazla turist gelmesi, şehrimize daha fazla yatırım yapılması, refahın artması için yerel dinamiklerle el ele vererek gereken adımları bir bir atacağız.

Bu adımları atabilmemiz için ortamı sağlayacak tarihi adımsa geçtiğimiz aylarda atıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan yeni süreç, Şırnak ve bölgedeki diğer şehirlerimizin potansiyelinin harekete geçmesi adına çok büyük fırsat sunmaktadır. İnşallah şehirlerimize huzur getirecek, barışı güçlendirecek bu sürece hep birlikte katkı sağlayarak Şırnak'a olan sorumluluğumuzu da yerine getireceğiz. Biz Şırnak'ın meydanlarında barış türküleri söylensin, kardeşliğimiz güçlensin, halaylar çekilsin, sokaklarda müzik sesleri yükselsin, Şırnaklı kardeşlerimiz huzur içinde bir yaşam sürsün istiyoruz."

Ersoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu çerçevede dünyanın en özel festivallerinden biri olan Kültür Yolu Festivallerimiz kapsamında Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa'da da geniş çaplı etkinlikler düzenlerken, şimdi de bildiğiniz gibi bu şenliklere bir yenisini daha ekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Şırnak, Hakkari, Bingöl, Bitlis ve Tunceli'de çok kıymetli sanatçılarımızın katılımıyla 'Bir Anadolu Şenliği' düzenliyoruz. Türkiye'nin çok kıymetli sanatçılarının katılacağı konserlerin yanında Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale, Güzel Sanatlar, Sinema, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz de elindeki tüm imkanlarıyla Şırnak'taki şenliklerde yer alacaklar. Bu sayede başta Şırnak olmak üzere bölgedeki şehirlerimizin kültür ve sanatla iç içe olmasına katkı sunarken, bir yandan da tanıtımına da ciddi katkı sağlanmış olacak. Şenliklerimizin şimdiden bölge halkına hayırlı olmasını diliyor ve hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum.

Biz sanatın, müziğin, sinemanın, şiirin ve birlikte söylediğimiz türkülerin hayatı güzelleştiren, barışı ve kardeşliği güçlendiren bir etkisi olduğuna her zaman inandık. Bundan sonra da inanmaya, bir olmaya, kardeşliğimizi güçlendirmeye, ülkemizin daha aydınlık ve daha güçlü yarınlarını birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

Toplantıya, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcıları Emine Dilce ve Murat Çiçek, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü katıldı.