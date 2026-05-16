Kültürel Mirasın Önemi Vurgulandı

16.05.2026 13:18
Bakan Tekin, kültürel mirasın korunması ve eğitime entegrasyonuna devam ettiklerini belirtti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak kültürün ve kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına büyük önem veriyor, eğitim sistemimizde kültüre daha fazla yer açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100'ncü Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) 29'uncu Dönem Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Tekin'in başkanlığında yürütülen komisyona, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra kamu kurumları, özel kuruluşlar, yükseköğretim kurumları temsilcileri ile UNESCO alanında çalışmalarıyla öne çıkan kişiler katıldı. UTMK Genel Kurul Toplantısı'na katılan temsilciler tarafından; 2026-2030 yılları arasında görev yapacak olan yeni dönem yönetim kurulu üyeleri, bir sonraki genel kurula temsilci gönderecek kurum ve kuruluş isimleri ile tanınmış kişi isimleri ve Denetim Kurulu üyeleri seçilip, UTMK çalışmalarına yönelik kararlar alındı.

'BUGÜNE KADAR HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLADIK'

Bakan Tekin, Türkiye'nin, 1949 yılında UTMK'yi kurarak UNESCO süreçlerine en erken dönemde dahil olan ülkeler arasında yerini aldığını belirterek, "Milli komisyon; eğitimden kültüre, bilimden iletişime uzanan geniş bir yelpazede yürüttüğü çalışmalarla hem ulusal politikaların uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırmış hem de UNESCO'nun evrensel değerlerinin ülkemizde daha etkin şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlamıştır. Bu bağlamda, milli komisyonumuzun tüm sektörlerdeki çalışmalarını güçlendirmek için bakanlık olarak bugüne kadar her türlü desteği sağladık ve bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Tekin, Türkiye'nin her zaman UNESCO'nun en aktif üyelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43'üncü Genel Konferansı'nda UNESCO Yürütme Kurulu'na 3'üncü kez üst üste seçilmemiz, ülkemize duyulan güveni bir kez daha göstermiştir. Bu konferans kapsamında 15 Aralık tarihinin 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' olarak ilan edilmesi, Türk dilinin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve küresel ölçekte görünürlüğünün artırılması açısından çok önemli ve anlamlı bir kazanım teşkil etmiştir. Bu kıymetli günün, UNESCO çatısı altında sembolik bir ilan olarak kalmaması, somut faaliyetlerle desteklenmesi ve uluslararası alanda daha güçlü bir görünürlük kazanması amacıyla çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz" diye konuştu.

'EN ÇOK KÜLTÜREL DEĞER KAYDETTİREN 2'NCİ ÜLKEYİZ'

Bakan Tekin, Birleşmiş Milletler'in 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın hayata geçirilmesinde, UNESCO aracılığıyla nitelikli eğitime yapılan vurgunun son derece anlamlı olduğunun altını çizerek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak her bir öğrencimizi eşit fırsatlar temelinde, kaliteli ve erişilebilir eğitim imkanlarıyla geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. UNESCO kulüpleri, staj, lisansüstü burs programları ve UNESCO kürsüleri aracılığıyla, eğitimin her kademesindeki öğrencilerin UNESCO'nun öncelikli alanlarıyla buluşturulması, ayrıca UNESCO Öğrenen Şehirler Programı kapsamında toplumun tüm kesimlerinin bu süreçlere dahil edilmesi, nitelikli eğitim konusunda güçlü bir farkındalık oluşturulmasına önemli katkılar sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

UTMK'nin, ihtisas komiteleri öncülüğünde kültür, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler ile bilgi ve iletişim sektörlerine yönelik çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade eden Bakan Tekin, "Kültür sektöründe devletimizin kurumlarının iş birliği ile çok önemli başarılara imza atılmıştır. Ülkemiz, 2023-2027 dönemi için UNESCO Dünya Miras Komitesi üyesidir. Ülkemizden 22 alanın kayıtlı bulunduğu Dünya Miras Listesi'ndeki alanlarımızın sayısının artmasını temenni ediyoruz. Bunun yanı sıra somut olmayan kültürel miras üzerine yürütülen çalışmalarla kültürel belleğimizin devamını sağlama gayreti içindeyiz. Ülkemiz, Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 32 unsur ile en çok kültürel değer kaydettiren 2'nci ülke konumundadır" dedi.

Bakan Tekin, devamında şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak kültürün ve kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına büyük önem veriyor, eğitim sistemimizde kültüre daha fazla yer açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2024-2025 eğitim öğretim yılında hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile milli ve manevi değerlerimiz temelinde kültürel mirasımızı çocuklarımıza aktarırken, onların çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve erdemle donanmış, öğrendiklerini hayata geçirebilen ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. 'Köklerden geleceğe' vizyonuyla somut ve somut olmayan kültürel mirasımızın öğrencilere tanıtılması amacıyla 5 ilimizde 'Köklerimizin İzinde Kültürel Miras Yolculuğu' etkinliğini UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile iş birliği halinde yürüttük. Etkinlik kapsamında, lise düzeyindeki öğrencilerimize somut ve somut olmayan miras öğelerimiz anlatılmış ve öğrenciler, çeşitli atölyelerde çalışmalar yaparak kültürel mirasımızla yakından temas etme fırsatı bulmuştur."

'YAYGINLAŞTIRILMASINI HEDEFLİYORUZ'

UTMK ile yürüttükleri iş birliğinin, öğrencilerin UNESCO'nun eğitim, kültür, bilim ve iletişim alanlarındaki farkındalığını artırdığını ifade eden Bakan Tekin, "Bu doğrultuda, benzer projelerin yaygınlaştırılmasını ve daha geniş kitlelere ulaştırılmasını hedefliyoruz. UNESCO 43'üncü Genel Konferansı'nda 2026 yılı için ülkemizin önerisiyle Baki'nin doğumunun 500'üncü yıl dönümü ve Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü, UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na dahil edildi. Bundan sonraki dönemde de değerlerimizi yansıtan şahsiyet, eser ve olayların UNESCO nezdinde anma ve kutlama yıl dönümleri kapsamına alınması yönünde milli komisyonumuzun göstereceği gayreti şimdiden takdirle karşılıyor, muvaffak olacağınıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

