Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da trafik denetimleri arttı
Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da trafik denetimleri arttı

Kurban Bayramı öncesi İstanbul\'da trafik denetimleri arttı
26.05.2026 15:21
İstanbul genelinde Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı. Şehirlerarası otobüs terminalleri, köprüler ve ana arterlerde yapılan denetimlerde araçlar kontrol edilirken sürücülere GBT sorgusu yapıldı. Vatandaşlar denetimleri olumlu karşılarken, emniyet güçlerinin bayram boyunca denetimlerine devam edeceği bildirildi.

İstanbul genelinde birçok farklı noktada Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri yapıldı. Bayram öncesi yaşanan yolcu hareketliliği nedeniyle özellikle şehirlerarası otobüs terminallerinde denetimler sıklaştırıldı. Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde araçlar kontrol edilirken sürücüler ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinde de denetim gerçekleştirildi. Bursa'dan gelen Çağdaş Çimen, "Eşim uzun zamandır burayı görmek istiyordu. Bayramda boş galiba İstanbul, değerlendirmek istedik. Hem Bursa'dan gelirken çok fazla denetim oldu hem burada. Bayramda kazalar olmasın" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında şehir genelinde trafik denetimlerini artırdı. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler başta olmak üzere ana arterler, kavşaklar, köprü güzergahları ve trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde denetim gerçekleştirildi.

OTOGARLARDA YOĞUN DENETİM SÜRÜYOR

Kurban Bayramı öncesi yaşanan yolcu hareketliliği nedeniyle özellikle şehirlerarası otobüs terminallerinde denetimler sıklaştırıldı. Ekipler, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı başta olmak üzere otobüs çıkış noktalarında şehirlerarası yolcu otobüslerini durdurarak kontrol etti. Denetimlerde sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapılırken, takograf kayıtları ile çalışma ve dinlenme süreleri incelendi. Otobüslerin teknik yeterlilikleri ve güvenlik ekipmanları da kontrol edildi.

YOLCULAR BİLGİLENDİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılarak güvenli yolculuk konusunda bilgilendirme yapıldı. Ekipler, sürücüleri hız limitlerine uyulması, takip mesafesinin korunması ve yorgun şekilde araç kullanılmaması konusunda uyardı.

KÖPRÜ GİRİŞİNDE DENETİM YAPILDI

Üsküdar'da da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinde denetim gerçekleştirildi. Araçlar tek tek durdurularak sürücülere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme yapıldı.

'TRAFİK BAYAĞI AÇIK'

Bayramda tatil için İstanbul'a gelen Cem Ensar, "Kocaeli'nden geliyoruz. Trafik bayağı açıktı. Herkes İstanbul'dan kaçmış herhalde. Çok güzel. Büyükleri ve aileleri ziyaret etmek ve Kurban vazifesini yerine getirmek için geldik. İnşallah kazasız bir şekilde evimize döneriz. Üsküdar sahilden geldik. Emniyet güçleri gayet işlerini yapıyorlar" dedi.

Murat Çiftçi, "İstanbul'dan bayağı kaçış yapmış millet, belli trafikten. Allah hepsinin yolunu açık etsin. Hayırlısıyla gitsinler, hayırlısıyla gelsinler. " diye konuştu.

Bursa'dan geldiğini söyleyen Çağdaş Çimen ise, "Eşim uzun zamandır burayı görmek istiyordu. Bir de küçük çocuğumuz var. Onu bıraktık ailelere, ikimiz beraber İstanbul'a bir açılalım dedik. Şimdi karşı tarafa geçiyoruz. Biraz da bayram boş galiba İstanbul'da, değerlendirmek istedik. O yüzden bakalım nasıl geçecek. Sabah erken saatte çıktık. Anadolu yakasını biraz gezdik, şimdi karşıya geçiyoruz. Şimdi hemen Ortaköy'e geçeceğiz. Böyle bir kumpir planımız falan var. Ondan sonrasında artık ne kadar zaman yeterse, devam edeceğiz İstanbul gezmeye. Hem Bursa'dan gelirken çok fazla denetimimiz oldu hem burada. Bayramda kazalar olmasın. İnsanlar güzelce bir bayram geçirsin ailesiyle emniyet güçlerimize de tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum" şeklinde konuştu.

BEYOĞLU'NDA DENETİM YAPILDI

Beyoğlu Fındıklı'da yapılan denetimde durdurulan araçların ve sürücülerin evrakları kontrol edildi.

DENETİMLER BAYRAM BOYUNCA SÜRECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bayram süresince trafik yoğunluğunun yaşanabileceği bölgelerde denetimlerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.

(BEYOĞLU)

-Fındıklı'da durdurulan araçların kontrol edilmesi

-Sürücülerin evrak kontrolünün yapılması

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Güvenlik, İstanbul, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da trafik denetimleri arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 15:23:12. #7.13#
