Kurban Bayramı tatilinde Ege'de trafik yoğunluğu yaşandı - Son Dakika
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Kurban Bayramı tatilinde Ege'de trafik yoğunluğu yaşandı

Kurban Bayramı tatilini Ege'nin turistik merkezlerinde geçirmek isteyenler, arife gününde sahil beldeleri güzergahında araç kuyrukları oluşturdu. İzmir'de, kent merkezini Çeşme, Urla, Seferihisar, Didim, Kuşadası gibi tatil merkezlerine bağlayan çevre yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Muğla'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde de Söke-Aydın kara yolunda trafik sıkışıklığı yaşandı. Söke'deki Novada Kavşağı'nda trafik yoğunluğu sebebiyle ilerleme yavaşladı ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri önlem aldı.

15.06.2024 15:25
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Kurban Bayramı tatilini Ege'nin turistik merkezlerinde geçirmek isteyenler trafikte yoğunluk oluşturdu.

Arife gününde, sahil beldeleri güzergahında araç kuyrukları oluştu.

İzmir'de, kent merkezini Çeşme, Urla, Seferihisar, Didim, Kuşadası gibi tatil merkezlerine bağlayan çevre yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Bayram tatilini Muğla'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçirmek isteyenlerin Söke-Aydın kara yolundan geçişleri de sürdü.

Bu ilçelerin geçiş noktası olan Söke'deki Novada Kavşağı'nda trafik yoğunluk sebebiyle yavaş ilerledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluğun olduğu noktalarda önlem aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı tatilinde Ege'de trafik yoğunluğu yaşandı - Son Dakika

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