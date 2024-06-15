Kurban Bayramı tatilinde Ege'de trafik yoğunluğu yaşandı

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Kurban Bayramı tatilini Ege'nin turistik merkezlerinde geçirmek isteyenler trafikte yoğunluk oluşturdu.

Arife gününde, sahil beldeleri güzergahında araç kuyrukları oluştu.

İzmir'de, kent merkezini Çeşme, Urla, Seferihisar, Didim, Kuşadası gibi tatil merkezlerine bağlayan çevre yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Bayram tatilini Muğla'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçirmek isteyenlerin Söke-Aydın kara yolundan geçişleri de sürdü.

Bu ilçelerin geçiş noktası olan Söke'deki Novada Kavşağı'nda trafik yoğunluk sebebiyle yavaş ilerledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluğun olduğu noktalarda önlem aldı.