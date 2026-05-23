Kurban Bayramı Yoğunluğu Otogarları Doldurdu

23.05.2026 17:19
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla otogarlarda yoğunluk oluştu, biletler tükendi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından şehir dışına gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Tatilini memleketlerinde ya da turistik bölgelerde geçirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren otogara akın etti.

Kurban Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilen vatandaşların otogardaki hareketliliği sürüyor. Otogar girişlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı firmalarda ek seferler düzenlenirken, bazı bölgelere olan seferlerde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Otobüs firması yetkilileri, mevcut seferlerdeki biletlerin tükendiğini bazı firmaların ise ek sefer düzenlediğini bildirdi. Bazı vatandaşlar bilet bulmakta zorlandıklarını belirtirken, bazıları ise bayramı aileleriyle geçirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

'BİZ ONLARI SEVDİKLERİNE KAVUŞTURUYORUZ, HÜZÜNLÜ BİTMESİN'

Vatandaşları emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran firma yetkilisi Alaattin Çendek, "Ulaştırma Bakanlığı'nın vermiş olduğu bir fiyat tarifesi var. Taban ve tavandır. Şu anda tavan uyguluyoruz kalabalık olduğu için. Boş olduğu zaman taban uyguluyoruz. Bu arada zam yapılmadı. Ulaştırma Bakanlığı her dört ayda bir her firmaya fiyat verir. O fiyattan bir lira ne az kesebilirsin ne bir lira fazla kesebilirsin. Kestiğin zaman ceza yazıyor. Kestiğimiz her bilette Ulaştırma Bakanlığı'na düşüyor. Denetimler sık sık oluyor. Yolda mümkünse trafik kurallarına uyalım. Otobüsçülerimize biraz daha anlayış gösterelim. Otobüsçülerimiz de vatandaşımıza göstersin. Bir de yolcu hayattır. Biz onları sevdiklerine kavuşturuyoruz. Hüzünlü bitmesin. İnsanlar çifte bayram yapsın. Emniyet kemerinizi mutlaka otobüs içerisine bağlayınız" dedi.

'ARABALAR HEPSİ DOLU'

Biletlerin tükendiğini söyleyen firma yetkilisi Selim çiftçi, "Yoğunluk bayağı var. Dokuz günlük tatilde. Arabalar hepsi dolu. Seferler dolu. Arıyorlar, yer yok diyoruz mecburen, telefonlarımızı kapatıyoruz. Biz Hatay'a çalışıyoruz. Hatay 2 bin 250 lira. Dikkatli olsunlar bu kalabalık günde. İhmale gelmez bu işler. Çok dikkatli olsunlar. Allah kaza bela vermesin" ifadelerini kullandı.

'CUMADAN YOLA ÇIKTIM'

Ömer Yiğit Aydın, "Ailemizi özledik. Dokuz günlük bayram iyi gelecek. Otobüs fiyatlarından şikayetçiyiz, biraz pahalı. Bir de otobüsler zamanında gelmiyor peronlara. Bekletiyorlar. Zaten uzak yollara gidiyoruz. Bekletmeleri daha da kötü oluyor. Zonguldak'a gidiyorum. Edirne'den geldim aktarma yapıyorum. Biletler çok dolu. Cumadan yola çıktım. Burada akrabam var. Akrabamda kaldım. Akrabamda kalmasam geceyi otogarda geçirecektim" dedi.

'BİZ ŞANSLI KİŞİLERDENİZ'

Bilet buldukları için şanslı olduklarını ifade eden Esra Çelik, "Ankara'ya gideceğiz inşallah. Eski bayramlar yok tabii ki ama akraba ziyareti için gideceğiz bir aksilik çıkmazsa. Alarm kurmuştuk o şekilde bulabildik bilet. Çok dolu çünkü. Yani biz şanslı kişilerdeniz" diye konuştu.

'ÖNCELİĞİMİZ YOLCULARIMIZI SAĞ SELAMET BEKLEYENLERE GÖTÜRMEKTİR'

Uzun yol otobüs şoförü Mahmut Çelenk, "Bütün ülkemize hayırlı bayramlar dileriz. Önceliğimiz yolcularımızı sağ selamet bir şekilde bekleyenlere götürmektir. Ek seferlerde başladı. Yolcu yoğunluğu var. Allah kaza bela vermesin. Biz normalde günlük 4 servis atıyorduk. Şu an firma olarak 6-7 servise çıktı. Ama gelirken de normal şekilde geliyoruz. Buradan giderken dolu oluyor. Vatandaşlar, geç alanlar pahalı alıyor. Erken alanlar uygun aldı. Onlar da haklı. Hak veriyoruz ama bize de hak vermeleri lazım. Maliyet olarak çok zor durumdayız. Keşke maliyetler yüksek olmasaydı da vatandaşlar uygun bir şekilde bayramlarına sevdiklerine gitseydiler. Bizim ne kadar hakkımızsa onların da hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Yasin Tarram, "Ben öğrenci olduğum için tatili çok iyi değerlendirmem gerekiyor. Bir yandan da bayramdan sonra ders çalışmam gerekiyor. O yüzden şu an babamla Bursa'ya akrabalarıma gidiyoruz. Ziyareti bitirip tekrar ders çalışmaya devam edeceğim. Bir yandan da kafamızı dinleyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Son Dakika

