Küresel Ekonomide Adalet Arayışı

16.04.2026 15:28
PAB 152. Genel Kurulu'nda adil ve sürdürülebilir küresel ekonomi için görüşmelere başlandı.

Parlamentolar Arası Birliğin (PAB) 152. Genel Kurulu marjında "Adil ve Sürdürülebilir Bir Küresel Ekonominin İnşası Oturumu" yapıldı.

İstanbul'da düzenlenen toplantıya Avustralya Senatosu Üyesi Deborah Mary O'Neill, Şili Senatosu Üyesi J.M.R. Edwards ve Zambiya Ulusal Meclisi Üyesi Jacqueline Sabao ile çok sayıda ülkeden parlamenter katıldı.

"Adil ve Sürdürülebilir Bir Küresel Ekonominin İnşası Oturumu"nda ülkeler, adil küresel ekonominin inşasına ilişkin taslak karar üzerine görüşmeler yaptı.

Avustralyalı Senatör O'Neill, programın açılışında yaptığı konuşmada, "Adil ve Sürdürülebilir Bir Küresel Ekonominin İnşası Oturumu"nda görüşülen ve özellikle Asya-Pasifik ve Nijerya'nın desteğiyle hazırlanan karar taslağı görüşmelerine tüm üye ülkelerin yoğun katılım sağladığını söyledi.

O'Neill, karar taslağı için detaylı çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "Çok uluslu işletmelerin, faaliyet gösterdikleri ülkede vergilerini adil bir şekilde ödemeleri konusundaki önerinin ilerletilmesinde Nijerya ve Tayland etkili oldu. Gümrük tarifeleri ve serbest ticaretle ilgili acil gündem maddesi önerisi ise Şili tarafından sunuldu. Bu iki kavram, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan finansman ihtiyacını ele almamıza yardımcı olmak üzere birleştirildi." dedi.

Tüm dünyanın sürdürülebilir kalkınma amaçlarına belirli ölçülerde bağlılık gösterdiğine işaret eden O'Neill, ancak bunların sonuçlara ulaşmak için yeterli finansman sağlanmadığı sürece sadece birer amaç olarak kalacağı uyarısında bulundu.

O'Neill, komitenin, bugün itibarıyla tüm giriş paragraflarını ve icra maddelerini değerlendirip gerçekten işbirlikçi olan uzlaşı belgesini ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Dünyanın dört bir yanından gelen değişiklik önerilerinin yüzde 80'i, Şili, Zambiya ve Avustralya'yı temsil eden biz üç raportör tarafından çok olumlu bir şekilde sürece dahil edildi." ifadelerini kullandı.

Senatör O'Neill, şunları kaydetti:

"Şu an üzerinde mutabık kalınmış bir metne sahibiz. Cumartesi günü metnin üzerinde anlaşılan haliyle komiteye göndereceğiz. Ardından, PAB üyesi ülkelerde karlarında paylarına düşen vergiyi ödemeyen o çok uluslu işletmelere 'Parlamentolar, bu gerçeğin farkındadır ve kendi ülkelerinde vergilerin adil bir şekilde paylaştırılmasını sağlayacak yasalar yapma konusunda kararlıdır. Ayrıca, uluslararası hukuka uygun olarak dünya genelinde açık ve serbest ticarete bağlılığımızı, kurallara dayalı bir düzenin yani adil ticaretin düzgün işleyişinde Dünya Ticaret Örgütünün rolünü kabul ettiğimizi teyit ediyoruz.' mesajını net şekilde veren belgeyi sunacağız."

İlk defa ziyaret ettiği İstanbul ve Türkiye hakkında çok şey okuduğunu söyleyen O'Neill, İstanbul'da kültürlerin çok enerjik şekilde harmanlandığını dile getirdi.

O'Neill, Türk Hava Yollarını Avustralya'ya yönelik hizmetlerini genişlettiği için tebrik ederek, "Türkiye-Avustralya ticari ilişkileri, insani bağları ve parlamento düzeyindeki bağlantıları için çok heyecanlıyım. Bu seferler başladığında halihazırda gelişmekte olan ticari ilişkilerimiz uçuşa geçecek ve bunun her iki ulus için de karşılıklı çok faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

Kanada'dan vergi kaçakçılığıyla mücadelede ortak çaba çağrısı

Kanada Avam Kamarası Üyesi Fraser Tolmie de uluslararası vergi kaçakçılığıyla mücadelenin ancak ortak çabayla mümkün olabileceğini söyledi.

Tolmie, parlamenterlerin ticaret anlaşmalarını onaylayan ve kurumlar vergisi kaçakçılığını ele alan yasaları denetleme ve hükümetlere tavsiyelerde bulunma konusunda kritik role sahip olduklarını belirtti.

Karar taslağındaki "açık, öngörülebilir ve kurallara dayalı ticaret" vurgusunu desteklediklerini vurgulayan Tolmie, "Korumacı önlemlerin sadece zararlı olarak çerçevelenmesi yerine, Dünya Ticaret Örgütü ile uyumlu meşru ticaret politikası araçlarının da tanınması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Tolmie, Kanada olarak karar taslağında devletlerin egemenlik haklarının yanı sıra tedarik zincirlerindeki zorla çalıştırma ve çocuk işçiliği ile mücadele konusunun da vurgulanmasını önerdiklerini sözlerine ekledi.

Japonya'dan sürdürülebilir ekonomiler için işbirliği çağrısı

Japon parlamentosu Diet üyesi Kushida Seiichi de 1930'lardaki Büyük Buhran'ın korumacılığın yayılmasına neden olduğunu ve İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine zemin hazırladığını anlattı.

Japonya'nın sürdürülebilir küresel ekonomi inşa etmek için uluslararası işbirliğinin kritik olduğuna ve çok taraflılığın ancak Dünya Ticaret Örgütü sistemine yeniden bağlılık gösterilerek sürdürülebileceğine inandığını kaydeden Kushida, "Küresel ekonomiden yararlanarak devasa servetler biriktiren çok uluslu şirketlerin vergi kaçırmasına izin verilmemelidir." dedi.

Kushida, adil ve sürdürülebilir küresel ekonomiye ulaşmanın karların düşük vergi bölgelerine kaydırılmasıyla oluşan vergi yükü sorununu çözmeyi ve ülke içindeki eşitsizliklerle mücadele etmeyi gerektirdiğini dile getirdi.

İnsan kaynaklarına yatırım yapmanın ve toplumun savunmasız kesimlerini kucaklayan toplum inşa etmenin önemine işaret eden Kushida, bu yöntemin dünya ekonomilerini doğru yola sokmanın anahtarı olacağını savundu.

Kuzey Makedonya, küresel ticaretin parçalanma riskine işaret etti

Kuzey Makedonya Meclisi Üyesi Bekim Qoku, tek taraflı ticaret engellerinin arttığını, gümrük vergisi ihtilaflarının büyüdüğünü ve küresel ticaretin parçalanma riskinin sadece olasılık olmaktan çıktığını söyledi.

Qoku, ülke ekonomisinin bölgesel ve küresel değer zincirlerine derinden entegre, refah seviyelerinin ticaret ortamının açıklığına ve öngörülebilirliğine bağlı olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir ekonomilerin inşası yönünde atılan adımların, istihdam ve vatandaşlar için daha iyi yaşam standartları oluşturduğunu ifade eden Qoku, "Kuzey Makedonya, önümüzdeki karar taslağını güçlü bir şekilde desteklemekte ve kabul edilmesi çağrısında bulunmaktadır. Açık, adil, şeffaf ve tamamen sürdürülebilir kalkınmaya odaklanmış bir küresel ekonomik düzen oluşturma kararlılığımızı teyit ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

