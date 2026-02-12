Küresel İklim Krizi: Yangınlar ve Soğuk Hava - Son Dakika
Küresel İklim Krizi: Yangınlar ve Soğuk Hava

12.02.2026 14:57
Kuzey yarım kürede dondurucu soğuklar, güneyde ise yangınlar yaşamı tehdit ediyor. Yangınlar, Avustralya, Şili ve Arjantin'de geniş alanları etkiliyor.

Kuzey yarım kürede kış ve soğuk hava koşulları etkili olmasına karşın güney yarım küre aşırı sıcak, kuru ve rüzgarlı hava koşullarının tetiklediği yangınlarla mücadele ediyor.

Kuzey yarım kürenin büyük bir bölümü dondurucu soğukların etkisi altındayken özellikle Sibirya, Kuzey Kanada ve Grönland gibi bölgelerde sıcaklıklar eksi 50 derecenin altına kadar gerileyerek rekor seviyelere ulaştı.

Özellikle, kuzey yarım küredeki Kanada, ABD, Rusya, ve Japonya gibi rekor kar yağışlarının görüldüğü ülkelerde ise şiddetli kış mevsimi koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.

Avustralya, yangınların yıkıcı yüzünün en fazla görüldüğü ülke olurken Arjantin, Şili ve Güney Afrika'da da yangınlar etkisini gösteriyor.

Yangınların her yıl yüz binlerce hektarlık alanlara yayıldığı, yüz binlerce kişinin hayatını olumsuz etkilediği Avustralya'da, bu yıl da güneyde Victoria kenti ile Güney Avustralya ve Batı Avustralya eyaletleri yangınlarla mücadele ediyor.

Victoria eyaletinde 40-50 dereceleri bulan hava sıcaklıkları, kuru hava koşulları ve rüzgarlar, yılın başında büyük yangınlara yol açtı.

Eyalette, 400 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı, 900'den fazla yapı hasar gördü, binlerce kişi için tahliye uyarıları yapıldı.

Yangınlarda 1 kişi hayatını kaybederken 20 binden fazla çiftlik hayvanının öldüğü tahmin ediliyor.

Yangınlar ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yaklaşık 38 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Yetkililer, Victoria'da 18 yerel yönetim bölgesinde "afet durumu" ilan edildiğini açıkladı.

Eyaletteki Longwood ve Walwa bölgelerinde büyük yangınların kontrol altına alınamadığı, Harcourt ve Ravenswood bölgelerinde alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği, Skipton ve Streatham kırsalında ise tarım arazilerinin yoğun risk altında olduğu belirtiliyor.

Güney Avustralya eyaletinde ise yangınlarda, Fleurieu Yarımadası'ndaki Deep Creek Ulusal Parkı'nda yaklaşık 4 bin 500 hektar alan yandı.

Yetkililer, 12 Şubat itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınmasına karşın yangın riskinin sürdüğü eyaletteki Tooperang ve Mount Compass bölgelerinde ise aktif yangın noktaları bulunduğu bilgisini paylaştı.

Batı Avustralya'nın Perth kenti yakınlarındaki High Wycombe ve Maida Vale bölgeleri için de yangınlar nedeniyle acil durum seviyesinde uyarılar yayımlandı.

Şili

Arjantin ve Şili'nin Patagonya bölgesinde ise ocak ayında başlayan orman yangınları kısmen kontrol altına alınsa da etkisini sürdürüyor.

Şili Orman Kurumunun (CONAF) güncel verilerine göre, ülke genelinde hala birkaç noktada yangınla mücadele devam ediyor.

Yangınlar ilk olarak ocak başında Arjantin'in Chubut eyaletinde çıkarken ay ortasında ise Şili'nin güneyine sıçradı.

Alevler kuzey Patagonya ile Şili'nin orta-güney kesimlerindeki And Dağları eteklerine kadar yayıldı.

Şili'de Biobio ve Nuble bölgelerindeki yangınlarda 23 kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi tahliye edildi.

Güney Amerika ülkesi Şili'de 60 bin hektar alanda etkili olan yangınlarda 1000'den fazla ev ve yapı kullanılamaz hale geldi.

Arjantin

Arjantin'in güneyinde ise yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangınlar Chubut eyaleti, Los Alerces Ulusal Parkı, Epuyen ve El Hoyo gibi bölgelerde devam ediyor.

Burada ise 45 bin hektar alan kül olurken yangınlar, turistler ve bölge sakinlerinden oluşan binlerce kişinin tahliyesine yol açtı.

Yangınlarda, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve 2 bin 600 yıllık ağaçlarıyla bilinen Los Alerces Ulusal Parkı'nın geniş bölümleri de zarar gördü.

Yetkililer, durumun kısmen kontrol altına alınmasına rağmen iki ülkede de bazı bölgelerde yangınların halen sürdüğünü belirtiyor.

Uzmanlar, aşırı sıcaklık, uzun süren kuraklık ve şiddetli rüzgarların yangınların yayılmasında etkili olduğuna işaret ediyor.

Güney Afrika

Güney Afrika Cumhuriyeti, 2026 itibarıyla son 10 yılın en yıkıcı yangın sezonlarından birini geçiriyor.

Ocak ayında başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarında özellikle Batı Cape ve Doğu Cape eyaletlerinde geniş alanlar zarar gördü, binlerce kişi tahliye edildi.

Yetkililer, Batı Cape'deki yangınlarda kül olan toplam alanın 132 bin hektarı aştığını açıkladı.

Doğu Cape'deki Oyster Bay ve Zwartenbosch bölgesi çevresinde de alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği, bazı bölgelerde "acil tahliye" talimatı verildiği belirtildi.

Başkent Cape Town'ın Dunoon bölgesinde çıkan yangında ise yaklaşık 5 bin kişi evsiz kalırken üzüm bağları ve meyve bahçeleri başta olmak üzere, tarım alanlarında ciddi zarar oluştu.

Kaynak: AA

