Kürt Sorunu Çözülmeli

Güncel

(TBMM) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, " Suriye'de meydana gelen hadiseler tüm sonuçlarının yanında göstermiştir ki ülkenin kurucu unsurlarının varlığını inkar etmeyen muhalifleri zindana atmanın, hak taleplerine kulak tıkamanın ve otoriter yönetimlerin ne ülkelere ne de bu yöntemlerden medet uman yöneticilere faydası olmuştur. Görülüyor ki Esad bütün bunlarda ısrar ettikten sonra ülkesini cihatçılara terk edip gitmek zorunda kalmıştır. Bu hadise bize bir kez daha gösterdi ki ateş bizi yakmadan Kürt sorununu çözmek lazımdır. Bugün AK Parti en üst düzeyde hala 'Kürt sorunu yoktur' çerçevesindedir. Kürt sorunu yoktur diyerek bu sorunu çözemezsiniz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Mahmut Tanal: "GAP illerinde AK Parti'den sonra gelişmişlik sıralaması düştü"

Genel Kurul'da konuşma yapan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, şunları söyledi:

"GAP'ın gelmesiyle güya Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman kalkınacaktı. Buradaki amaç bölgenin kalkınmasıydı. Gerçekten olan bu mudur? Projeyi sunanlara minnettarız ama proje ne aşamada? Bu projenin gerçekleşmesi için para gerekiyor. Bu amaçların gerçekleşmesi için yıllara baktığımız zaman ayrılan bütçe ödeneği eksiliyor. Bu bütçede, 1 milyar 900 milyon olan bütçede faize para ayrılıyor ama üretime, yatırıma 1 milyar 173 milyon ayrılıyor. Sizi gidi faizciler... AK Parti öncesinde gelişmişlik endekslerine göre Şanlıurfa 63. sıradayken, AK Parti sonrası 73. sıraya düşmüş. Şırnak ise AK Parti öncesi 73. sıradayken şu anda 81, Mardin 59. sıradayken şu anda 74, Batman 65. sıradayken şu anda 72, Diyarbakır 58. sıradayken şu anda 68, Adıyaman 60. sıradayken şu anda 66, Antep 20. sıradayken şu anda 30. sırada."

"Genel Başkanımızın bu mesajının da daha net anlaşıldığını düşünüyorum"

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün de Suriye'deki gelişmelere değinerek, şunları kaydetti:

"Suriye'de meydana gelen hadiseler tüm sonuçlarının yanında göstermiştir ki ülkenin kurucu unsurlarının varlığını inkar etmeyen muhalifleri zindana atmanın, hak taleplerine kulak tıkamanın ve otoriter yönetimlerin ne ülkelere ne de bu yöntemlerden medet uman yöneticilere faydası olmuştur. Görülüyor ki Esad bütün bunlarda ısrar ettikten sonra ülkesini cihatçılara terk edip gitmek zorunda kalmıştır. Bu hadise bize bir kez daha gösterdi ki ateş bizi yakmadan Kürt sorununu çözmek lazımdır. Bugün AK Parti en üst düzeyde hala 'Kürt sorunu yoktur' çerçevesindedir. Kürt sorunu yoktur diyerek bu sorunu çözemezsiniz. Kürt de Kürt sorunu da Kürtlerin hakkı da Kürtçe de vardır. Zaten bir dil olmadan insan da yaşayamaz."

AK Parti sıralarından yükselen "Bu asimilasyonu açıklasana" sözleri üzerine Akgün Alp, Kürtçe yanıt verdi. Yanıtını "İnsan diliyle ağaç da köküyle yaşar" şeklinde Türkçe olarak da tekrarlayan Alp, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnkar çözüm değildir. Bütün bu ateş çemberi içinde parlamentomuz bu ülkenin eşit haklara sahip onurlu vatandaşlarına bilge bir yaşamı tesis etmek zorundadır. Esad'ın ve Suriye'nin akıbetini görünce tam olarak kendilerini ait hissetmeyen bütün Kürtlere 'Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum' diyen Genel Başkanımızın bu mesajının da daha net anlaşıldığını düşünüyorum. Tüm vatandaşlar CHP iktidarında eşit haklara sahip olacaktır."

"Tam da AKP'nin yapabileceği bir iştir, kutluyorum"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de şöyle konuştu:

"Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, illerde kalkınmayı güçlendirmek, doğal kaynaklarını ve çevresini koruyarak uzun süreli ve sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için 2011 yılında 5 yıllığına kurulmuş ve iki kez süresi uzatılmıştır. Süreli bir kuruluş olması nedeniyle uzun süreli plan yapamaması kurumun ihtiyaçlarının yeteri kadar dikkate alınmaması ve kurumsallaşmanın sağlanmaması nedeniyle hedeflenen amaca ulaşması engellenmektedir.

İktidarınız Doğu Karadeniz bölgesinin doğal kaynaklarını, çevresini ve turizmini yok edecek projeleri hayata koymaktadır. Doğu Karadeniz'i madenlerle ve HES'lerle işgal ettiniz. Dereleri kuruttunuz, bölgenin zengin doğal dokusunu dağlarını, derelerini şirketlerin va rant politikalarının insafına bıraktınız. Giresun'un yüzde 85'ini, Rize'nin yüzde 82'sini, Trabzon'un yüzde 77'sini, Ordu'nun yüzde 74'ünü, Artvin'in yüzde 71'ini dördüncü grup madencilik faaliyetlerine ruhsatlandırdınız. Uzungöl gibi dünyaca ünlü bir doğal güzelliği bile HES projesine feda ettiniz, halkın mücadelesi ile bu talan durduruldu. Bir yandan DOKAP'a bir yandan da çevreyi katleden projelere destek vermek tam da AKP'nin yapabileceği bir iştir, kutluyorum."