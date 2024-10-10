Kurumsal Sosyal Medya Rehberi Yayınlandı - Son Dakika
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Kurumsal Sosyal Medya Rehberi Yayınlandı

Kurumsal Sosyal Medya Rehberi Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı, kamu kurumları için sosyal medya kullanımını düzenleyen rehber hazırladı.

10.10.2024 16:13
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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından kamu kurumlarına yönelik sosyal medya kullanımında yol gösterici olması amacıyla 'Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Rehberi' hazırlandı.

Toplam 10 bölümden oluşan rehber, kamu kurumlarının sosyal medyayı bilinçli, etkili ve sorumlu bir şekilde kullanmalarını sağlamayı hedeflerken, aynı zamanda karşılaşabilecekleri zorluklara karşı da pratik bilgiler ve stratejiler sunuyor. Dijital iletişim faaliyetlerinde göz önünde bulundurulması gereken prensipleri ortaya koyan kitapta, kurumsal sosyal medya kullanımında genel ilkeler, kurumsal sosyal medya hesabının güvenliğine ilişkin öneriler, kurumsal sosyal medya hesap yönetimi, etik kurallar ve hukuki sorumluluklar, sosyal medyada kriz iletişimi, dezenformasyonla mücadele ve sosyal medyada teyit, sosyal medya hesapları için önerilen örnek uygulamalar gibi konular açık ve anlaşılır bir dille ele alınıyor.

'TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYA KULLANIM SÜRELERİ 3 SAATE YAKLAŞTI'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın sunuş yazısında iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte tüm dünyada yoğun bir dijitalleşmenin yaşandığına işaret ederek, dijitalleşmeyle birlikte iletişim ve etkileşimi kolaylaştıran sosyal medya platformlarının kullanıcı sayısının arttığını belirtti. Dünya nüfusunun yüzde 62'den fazlasının aktif bir şekilde sosyal medya mecralarını kullanarak, günde ortalama 2 saat 23 dakikalarını bu mecralarda geçirdiğini ifade eden Altun, Türkiye'de günlük ortalama sosyal medya kullanım sürelerinin 3 saate yaklaştığına ve bu tablonun sosyal medyanın devlet ve kurumlar için stratejik önemini ortaya koyduğuna dikkat çekti.

'KURUMLARIMIZIN SOSYAL MEDYAYI ETKİN KULLANMASI GEREKMEKTE'

Türkiye'nin kalkınma ve refah yolunda attığı adımları, ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tüm kurumlarının dijital iletişim stratejilerini başarılı bir şekilde kullanarak anlatmasının önem arz ettiğini kaydeden Altun, "Kamu kurumlarımızın hizmetlerin tanıtımından kriz iletişimi yönetimine, dezenformasyonla mücadeleden vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine kadar geniş bir yelpazede sosyal medyayı etkin kullanması gerekmektedir. Bu amaçla, kamu kurumlarımızın ve ilgili çalışanların dijital medyada yürütecekleri iletişim faaliyetlerinin belirli prensipler doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan bu rehber, kamu kurumlarımızın sosyal medya mecralarını kullanırken dikkat etmeleri gereken hususları ve etkili kullanım önerilerini içermektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kurumsal Sosyal Medya Rehberi Yayınlandı - Son Dakika

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