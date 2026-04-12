1) KÜTAHYA'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre; dün saat 17.31'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 9,12 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

VALİ IŞIN: BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav merkezli depremde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı. Sanal medyadan açıklama yapan Vali Işın, "Bugün Simav ilçemiz Yemişli köyünde 17.31'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu vesileyle depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesinö dedi.

DEPREM ANI KAMERADA

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğünde deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, depremle birlikte hafif sarsıntı yaşandığı, müşteri ve işyeri çalışanlarının koşarak dışarı çıktıkları yer aldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: KÜTAHYA,

==================================================

2) KASTAMONU'DA TEKSTİL VE FİLTRE MALZEMELERİ ÜRETİLEN FABRİKADA YANGIN

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde tekstil ve filtre malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Aşağı Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren endüstriyel tekstil ve filtre malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu),

======================================================

3) IĞDIR'DA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 6 YARALI

IĞDIR'ın iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet Temel (60) ve Mehmet Temel (48) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Olay, Iğdır'a bağlı Karakuyu köyünde meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimin ateşlediği henüz bilinmeyen silahla 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumları ağır olan Ahmet Temel ve Mehmet Temel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.