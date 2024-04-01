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KÜTAHYA SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 00:06  Güncelleme: 00:09
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MERKEZ

Toplam Sandık : 549
Toplam Seçmen : 177.196
Açılan Sandık : 446
Açılan Sandık Oranı : % 81,24
Kullanılan Oy : 111.781
Geçerli Oy : 109.121
Katılım Oranı : % 77,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEYÜP KAHVECİ% 29,2231.889
MHPALİM IŞIK% 29,0731.725
AK PARTİKAMİL SARAÇOĞLU% 27,5130.025
YENİDEN REFAHOSMAN GEZGİN% 7,498.174
DİĞER% 1,761.916
İYİ PARTİAHMET TEKDEMİR% 1,721.877
ZAFER PARTİSİSİNAN AŞAN% 1,031.126
SAADETAHMET SUNAR% 0,87947
MİLLETMUAMMER SARIKAŞ% 0,33361
BTPTALİP AY% 0,17186
DEVA PARTİSİRECEP GERÇEK% 0,16176
DEM PARTİSİBEL TEMEL% 0,15159
TKHBERFİN GÜLSOY% 0,12130
DPSERVET BİLGİN% 0,11120
DSPYUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU% 0,0997
HKPSÜRMELİ SELÇUK SÖĞÜT% 0,0556
HÜDA PARAYHAN KARAPÇİN% 0,0555
BAĞIMSIZAHMET GÜÇLÜ% 0,0440
HAK-PARGÜLSÜN KORUCU% 0,0333
BAĞIMSIZALİ İÇA% 0,0329
ALTINTAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 71,43
Katılım Oranı : % 83,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHİKMET TUNÇ% 35,35737
AK PARTİMURAT KOYAK% 28,44593
İYİ PARTİKESBER KUŞ% 15,4321
YENİDEN REFAHFERİT KARABULUT% 9,54199
CHPMAHİR PINAR% 5,75120
BÜYÜK BİRLİKARİF TEKE% 4,1286
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL AKBUNAR% 0,5311
SAADETHÜSEYİN SÖYLER% 0,4810
BTPYILDIRIM AY% 0,296
HÜDA PARSÜLEYMAN AYRİÇ% 0,12
ASLANAPA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ KULİK% 42,24577
MHPGÖKHAN GÜREL% 20,28277
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖKMEN% 19,4265
YENİDEN REFAHATİMER KUTLU% 11,27154
CHPTUNCAY TUNÇEL% 3,0742
BTPFERHAT ALİ ÇAKMAK% 2,7137
SAADETSOYDAN KIZMAZ% 0,375
DİĞER% 0,294
İYİ PARTİYILMAZ ÇEREZ% 0,152
HKPALİ TÜRKKAN% 0,152
ZAFER PARTİSİBEKİR AKBUNAR% 0,071
ÇAVDARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 84,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİL İBRAHİM TOPBAŞ% 49,31575
CHPHALİL İBRAHİM ALNAR% 23,07269
AK PARTİBEKİR KOCAMAN% 16,9197
DİĞER% 6,677
YENİDEN REFAHNERİMAN VAROL% 1,6319
SAADETHALİL DELEN% 1,3716
İYİ PARTİNECATİ EFECAN% 1,1213
DOMANİÇ

Açılan Sandık Oranı : % 76,92
Katılım Oranı : % 84,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPENGİN UYSAL% 48,971.171
AK PARTİAHMET ÖZOĞUL% 28,23675
MHPSAHVET ERTÜRK% 16,1385
İYİ PARTİŞERİF YILMAZ% 2,8969
YENİDEN REFAHFATİH YALÇINSOY% 2,4358
SAADETTURAN KOYUN% 1,0926
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KOÇLAR% 0,256
BTPEKREM BALI% 0,041
DUMLUPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPZEKERİYA YILMAZ% 38,19338
AK PARTİALİ BURSA% 33,79299
BAĞIMSIZSERDAR SİPAHİ% 13,67121
BAĞIMSIZDERVİŞ KAVAK% 5,7651
MHPYAVUZ KARAAYVAZ% 5,0845
İYİ PARTİNEŞE AKÇAYIR OKATAN% 1,4713
DİĞER% 0,575
YENİDEN REFAHİSMAİL SEVİN% 0,454
BTPVEDAT KARA% 0,454
SAADETDALYEN AKTEPE% 0,343
HÜDA PARHALİT AKMAN% 0,232
EMET

Açılan Sandık Oranı : % 93,10
Katılım Oranı : % 82,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KOCA% 35,512.156
AK PARTİALİ CEYHAN% 34,872.117
İYİ PARTİHÜSNÜ KAYMAK% 13,46817
CHPDEVRİM SANSAR% 10,48636
YENİDEN REFAHHALİL KAYA% 2,87174
SAADETMEHMET HAMAMCI% 1,4588
BÜYÜK BİRLİKMESUT GÜLMEZ% 1,0463
ZAFER PARTİSİMUHAMMED ALİ OĞUZ ÖZ% 0,1610
BTPBEKİR KARACA% 0,117
HÜDA PARHAMDULLAH AVCI% 0,053
GEDİZ

Açılan Sandık Oranı : % 83,05
Katılım Oranı : % 86,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNECDET AKEL% 37,624.780
AK PARTİMUHARREM AKÇADURAK% 28,973.681
YENİDEN REFAHİBRAHİM GİRGİN% 13,561.723
İYİ PARTİALPER İRİKARA% 10,51.334
CHPERDOĞAN DİRİCAN% 5,9750
DİĞER% 2,16275
SAADETAHMET GÜLER% 0,6380
ZAFER PARTİSİEMRE TÜLÜOĞLU% 0,3545
DEVA PARTİSİSAMET İNCEKARA% 0,1519
BTPMUSTAFA TOPUZLU% 0,1316
HÜDA PARABDULLAH GÜVENDİK% 0,034
HİSARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA DEMİRTAŞ% 53,221.720
AK PARTİFATİH ÇALIŞKAN% 43,411.403
YENİDEN REFAHZEKERİYA BORAN% 1,5249
CHPMUSTAFA AKPINAR% 1,1136
SAADETŞERİF PEKTAŞ% 0,5317
ZAFER PARTİSİELİF MELEK AKTAŞ% 0,155
HÜDA PARMEHMET KAZIM ZORCİ% 0,062
PAZARLAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL DEMİRCİ% 55,721.315
MHPİSMAİL KUL% 42,2996
İYİ PARTİENGİN ÇAMURDEPEN% 0,7618
CHPİSMAİL DEMİR% 0,7618
YENİDEN REFAHHALİL AKKUŞ% 0,4310
ZAFER PARTİSİARİF PAMUK% 0,092
BTPALİ ÇELİKER% 0,041
SİMAV

Açılan Sandık Oranı : % 69,44
Katılım Oranı : % 83,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKÜBRA TEKEL AKTULUN% 44,825.312
AK PARTİAHMET KULAT% 34,574.098
BÜYÜK BİRLİKHASAN BASRİ İNAN% 5,69674
YENİDEN REFAHMUHAMMED ZAHİD GİRGİN% 5,37636
CHPBÜNYAMİN KISA% 5,35634
İYİ PARTİİSKENDER ÖZDAĞ% 2,07246
ZAFER PARTİSİİSMAİL DOĞAN% 0,6476
DİĞER% 0,6172
SAADETHASAN ÖZBAL% 0,4452
BTPERCAN ASA% 0,1822
DEVA PARTİSİUFUK SAĞLAM% 0,1518
HÜDA PARBEKİR ARSLAN% 0,1113
ŞAPHANE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLÜTFİ MUTLU% 43,46818
MHPNAİL CANER% 28,53537
AK PARTİHASAN BASRİ METE% 26,57500
İYİ PARTİMEHMET KAVAS% 0,438
BTPSÜLEYMAN ŞENOCAK% 0,428
BAĞIMSIZSEMA AKÇALIOĞLU% 0,275
SAADETYAŞAR DEMİR% 0,163
HÜDA PARBÜNYAMİN İŞLEK% 0,112
ZAFER PARTİSİTAHA UMUT SOYLU% 0,051
TAVŞANLI

Açılan Sandık Oranı : % 78,95
Katılım Oranı : % 80,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHALİ KEMAL DERİN% 40,0213.449
AK PARTİALİ ÖZDEN% 27,619.279
MHPALİ ATAŞ% 21,117.094
CHPSERKAN KILIÇ% 4,631.556
SAADETFATİH BOZAN% 3,341.121
İYİ PARTİBAYRAM ÜNLÜ% 0,85285
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL TOPAL% 0,64214
TİPMURAT DOĞAN% 0,54181
MİLLETMUSTAFA GÖKTEKİN% 0,43146
DEVA PARTİSİREYHAN DEDE% 0,2379
DEM PARTİMEHMET NEVROZ TÜRK% 0,2169
DİĞER% 0,266
BTPSITKI ÖZDEMİR% 0,134
HKPAHMET UMUTLU% 0,0517
HÜDA PARMERYEM SENA KARAPÇİN% 0,0412

Kaynak: AA

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