Kütüphane Hayali Gerçek Oldu

ANKARA'nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinden Gülfidan Keleş Erdağ (41), okulun yetersiz durumda bulunan kütüphanesini, sanal medya hesabında faaliyete geçirdiği kampanyayla 5 bin 500 kitaplık modern bir kütüphaneye dönüştürdü.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinden Gülfidan Keleş Erdağ, okulun yetersiz durumda bulunan kütüphanesini modern bir görünüme kavuşturmak ve 500 olan kitap sayısını artırmak için sanal medyada kampanya başlattı. Kütüphaneyi öğrencilerin aktif zaman geçirdiği bir yaşam alanına dönüştürmeyi amaçlayan Erdağ, ilk olarak mevzuata ve öğrencilerin seviyesine uygun 3 bin 500 kitaplık bir hedef liste hazırladı. Sanal medyada yoğun ilgi gören kampanya sonrası kütüphanedeki eser sayısı 5 bin 500'e ulaştı. Ayrıca barkod sistemi kurularak dijital ortama aktarılan kütüphane, öğrencilerin aradıkları kaynaklara kısa sürede ulaşabildiği ve ders dışındaki zamanlarını geçirebildiği bir platform oldu. Kütüphanedeki masa eksikleri için de okulda kullanılmayan tahta parçaları Erdağ'ın marangoz olan babası tarafından öğrencilerin kullanabileceği masalara dönüştürüldü.

'KİTAP LİSTESİ ÇIKARDIK'

Gülfidan Keleş Erdağ, çalıştığı okulun kütüphanesinde yeterli kitap olmamasının kendisinde okula yeni bir kütüphane kazandırma hayali oluşturduğunu söyleyerek, "Okulumuz 14 yıllık bir okul. Doğal olarak ilk başlarda çok az kitabımız vardı. Yaklaşık 500 kitabımız vardı ve raflarımızda 2-3 sıra halinde kitap bulunuyordu. Bir gün okul müdürümün yanına gidip, 'Hocam müsaadeniz olursa ben bu kütüphaneyi güzelleştirmek, doldurmak ve öğrencilerimizin yaşam alanı haline getirmek istiyorum' dedim. Bunun için belli bir zamana ve maddi manevi desteğe ihtiyacım olduğunu söyledim. Müdürüm de sağ olsun memnuniyetle kabul etti ve hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Kütüphanemiz oldukça büyüktü. Bir planlama yaptık ve yaklaşık 3 bin-3 bin 500 arasında kitap listesi çıkardık. Bunlar mevzuata uygun, içerikleri uygun olan kitaplardı. O dönem sanal medya hesabım herkese açık değildi, çok kısıtlı bir çevrem vardı. Bu çevrede arkadaşlarıma duyurdum. Bir hikayede paylaştım ve çok güzel dönüşler aldım. Gelen mesajlara baktığımda 'Tamam, herhalde olacak' dedim" diye konuştu.

'EN ZOR KISMI TASNİF VE DÜZENLEME OLDU'

Sanal medyada takipçisi yüksek bir tanıdığından destek istediğini belirten Erdağ, "O da paylaşım yaptı ve inanılmaz dönüşler geldi. Kendime bir ajanda oluşturdum. Önce kitaplarımızın listesini, daha sonra yardım etmek isteyen hayırseverlerin listesini oluşturdum. Herkese aynı kitabın gitmemesi ve karışıklık yaşanmaması için ilk 10 kitabı bir yardımseverimize gönderdim. Daha sonra diğer kitapları başka kişilere gönderdim. Böylece eşleştirme yaptım. Ardından okulumuza kargolar gelmeye başladı. İşin en zor kısmı tasnif ve düzenleme kısmıydı. Kitapları yerleştirmeye başladık. O dönem okuyan öğrencilerimizle beraber içeriklerini bildiğimiz kitapları ayırdık, bilmediklerimizi araştırdık, okumaya çalıştık. Uygun olmayanları eledik, uygun olanların hepsini belli bir kritere göre tasnif ettik. Türk edebiyatı, popüler kültür, Türk klasikleri, dünya klasikleri, tarih ve dini kitaplar ile üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için kaynak kitapların bulunduğu bölümler oluşturduk" ifadelerini kullandı.

'YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNE GİRDİK'

Hüseyin Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Birkan Tanrıkut, kütüphanenin başlangıçta öğrencilerin ilgisini çekmek açısından yetersiz olduğunu belirterek, "Gülfidan Hocam gelip kütüphaneyi genişletmek için destek istediğinde ben de çok sevindim. Beraber yoğun bir çalışma içerisine girdik. Çalışmaya hayırseverlerin yanı sıra okulun öğretmen ve öğrencileri, okul aile birliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de katkı sundu. Gülfidan Hocam her seferinde yeni bir koli kitapla okula geldiğinde veya posta yoluyla kitaplar okulumuza ulaştığında onları yerleştirmek çok keyifliydi" diye konuştu.

Okulun 3'üncü katında bulunan kütüphaneden engelli öğrencilerin de yararlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirten Tanrıkut, "Engelli öğrencilerimizin de kütüphaneden faydalanabilmesi için asansör sistemimiz mevcut. Kartlı bir şekilde kullanabiliyorlar ya da biz derslerimizde onları yukarı çıkarıyoruz. İstedikleri kadar kütüphanemizden faydalanabiliyorlar" dedi.

'HOCAMIZIN VESİLESİYLE KİTAP OKUMAYA BAŞLADIM'

Okulun 12'nci sınıf öğrencisi Ömer Faruk Karabuğa (17), kütüphanenin eğitimine çok katkısı olduğunu söyleyerek, "2027 YKS'ye hazırlanırken çok faydası dokundu. Sınıfta hazırlanmak bir öğrenci için adeta zulüm. Çok fazla ses oluyor ve ders çalışmak, odaklanmak zorlaşıyor. Teneffüslerde ve öğle aralarında gelip burada ders çalışıyorduk. Sessiz bir ortam olduğu için daha rahat odaklanabiliyorduk. Test çözmekten gözlerimiz yorulduğunda dışarıya bakıyorduk. Manzara da güzel olduğu için biraz dinlenip tekrar teste odaklanabiliyorduk. Divan edebiyatından Cumhuriyet edebiyatına kadar her türlü kitap mevcut. Ben aslında çok kitap okuyan biri değildim ancak hocamızın vesilesiyle bu kütüphanede kitap okumaya başladım" diye konuştu.