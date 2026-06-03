Kuveyt Havalimanı\'nda Saldırı Sonrası Uçuşlar Askıya Alındı

KUVEYT, 3 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın 1 numaralı terminalini hedef alarak tesislerde ciddi hasara yol açan ve çok sayıda kişinin yaralandığı insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırılarının ardından çarşamba günü havalimanındaki uçuş faaliyetlerini askıya aldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kuveyt devlet haber ajansı KUNA aracılığıyla yayımladığı açıklamada, yetkililerin İran'ı sorumlu tuttuğu saldırıların ardından acil durum planının devreye sokulduğunu bildirdi.

Gerekli prosedürler tamamlanıp, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçmeye hazır olduğu teyit edilene kadar tüm uçuşların askıya alındığı ve alternatif havalimanlarına yönlendirildiği duyuruldu.

Yaralı sayısı ve hasarın boyutuna ilişkin detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Uçuşların askıya alınması kararı, Kuveyt ordusunun hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik füze ve İHA saldırılarına karşılık verdiğini açıklamasından birkaç saat sonra alındı.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı açıklamada, hava savunma birimlerinin düşman unsurları hedef aldığı belirtilerek, ülke genelinde duyulan patlama seslerinin önleme operasyonlarından kaynaklandığı ifade edildi.