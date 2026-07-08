Kuveyt’te İHA ve Füzeler Engellendi

KUVEYT, 8 Temmuz (Xinhua) -- Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, hava savunma sistemleri tarafından tespit edilen düşman insansız hava aracı (İHA) ve füzelerin engellendiğini bildirdi.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, çarşamba sabahı duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığını belirterek, halkı ilgili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaya çağırdı.

Engellenen İHA ve füzelerin menşei belirtilmezken, herhangi bir can kaybı ya da hasara ilişkin detay da paylaşılmadı.

Yerel medya kuruluşları, çarşamba günü erken saatlerde ülke genelinde uyarı sirenlerinin çaldığını bildirdi. Öte yandan, İran'ın devlet televizyonu Press TV, Kuveyt'teki Ali El-Salim Hava Üssü'nde şiddetli patlamaların meydana geldiğini aktardı.

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına misilleme olarak İran'daki hedeflere yeni saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.